Что Киев выигрывает от ссор Эрдогана с Брюсселем, Вашингтоном и Москвой

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что Киев выигрывает от ссор Эрдогана с Брюсселем, Вашингтоном и Москвой

17:46 10.10.2017 |

Политика, Мир

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

«Крымский вопрос» теперь скорее объединяет две страны, а стремящаяся к повышению своего статуса в международных делах Турция довольно легко вовлекается в разного рода внешнеполитические проекты.

Киевский визит президента Турции Реджепа Эрдогана происходил на фоне усиления напряженности в отношениях между Анкарой - с одной стороны, и Европейским Союзом, США и даже Россией -с другой. Кажется, единственными крупными мировыми игроками, с которыми Эрдоган еще не успел или не смог побить горшки, являются, пожалуй, разве что Китай и Индия, пытающиеся действовать на Большом Ближнем Востоке максимально незаметно. Другим везет меньше.

Причины и поводы

Так, синхронно с украинской поездкой, разворачивается очередной скандал между Турцией и США. На прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США, причем гражданин Турции. Турецкие власти заподозрили его в связях с местным "Эммануэлем Голдстайном" - некогда наставником и соратником Эрдогана Фетхуллой Гюленом, а ныне оппозиционным исламским проповедником, еще недавно жившим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции.

Вашингтон ожидаемо осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям. В американском заявлении говорится, что приостановлена выдача неиммигрантских виз во всех дипломатических учреждениях США на территории Турции. Неиммигрантские визы выдаются туристам, а также людям, приезжающим в США на лечение, по делам бизнеса, на временную работу или учебу. Не заставив себя долго ждать, 8 октября турецкое посольство в Вашингтоне заявило: "Недавние события вынуждают правительство Турции пересмотреть наше отношение к приверженности правительства США обеспечению безопасности турецкой миссии и ее сотрудников".

"Для того чтобы максимально сократить количество визитов в наши дипломатические и консульские миссии в США на время процесса переоценки, мы немедленно приостановили выдачу виз гражданам США в наших дипломатических и консульских учреждениях в США", - сообщило посольство. Эта мера, по информации посольства, касается бумажных и электронных виз, а также виз, выдаваемых на границе. Иными словами, взаимная выдача виз практически полностью прекращена.

Однако думается, что дело не только и не столько в фиксации Эрдогана на Гюлене, сколько, с одной стороны, в неудовольствии, которое испытывает Турция по поводу американской политики в отношении курдов, критической позиции Вашингтона в отношении нынешнего турецкого правительства, а с другой - в настороженности США по поводу турецкого флирта с Россией. Но здесь возникает неувязка. Турция необходима России гораздо больше, чем Россия Турции, уже некоторое время такой вывод может сделать даже зомбированный зритель путинского телевидения. Логистика военного присутствия россиян в Сирии, функционирование российского туристического, строительного, в заметной степени продовольственного рынков и, что самое главное, рынок газа и перспектива транспортировки российского газа через Турцию в ЕС - всем этим Анкара не первый месяц держит Москву за горло.

Недавно считалось, что, в какой-то степени, по-видимому, испытывающий благодарность к Путину за ту или иную поддержку в ходе попытки переворота, а также пугающий НАТО угрозами то ли выхода, то ли ограничения участия, Эрдоган станет еще и покупателем российского оружия. Но такая сделка вдруг перестала складываться. 9 октября Турция объявила, что может отказаться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в случае, если не будет достигнуто соглашение о совместном производстве. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Akşam.

По его словам, Турция испытывает потребность в закупках С-400, так как стране необходимо защищать свое воздушное пространство. "Однако если настроенные против России страны не хотят, чтобы Турция покупала у нее С-400, то они должны предоставить нам свой вариант", - сказал турецкий министр. Москва и Анкара заключили контракт о поставке в Турцию зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" 12 сентября 2017 г.

Тогда же Эрдоган говорил о том, что Анкара сделала первый взнос за приобретаемые у Москвы С-400. Следующим шагом должно было стать получение кредита от России на оставшуюся сумму. Опять-таки можно говорить о том, что РФ надо продавать эти системы хотя бы куда-нибудь, а это стало сложным делом после американского обстрела сирийской авиабазы Шайрат, когда "кривизна земли" помешала россиянам действовать адекватно.

Киев как сцена

Оказалось, что предыдущие поколения этих ЗРК (находящихся в том числе и на вооружении Украины) более надежны. В этом смысле любопытно прозвучали слова Чавушоглу о том, что если Россию не устраивает совместное производство (то есть в том числе и передача технологий), то Турция может заключить такое соглашение и с другой страной. И на следующий день президент Эрдоган едет в Киев.

Вопрос, конечно, скользкий, но Турция - член НАТО и, как показала вторая война в Заливе, имеющий причины обижаться на своих западных союзников, по поводу интервенции в Ирак расколовшихся и не предоставивших Турции надежных гарантий защиты от контрнаступления Хусейна.

Сегодня Турция более чем активна в своем геополитическом подбрюшье - Сирии, где в ряде регионов ее армия присутствует с избытком, стремясь не допустить срастания курдских анклавов в Сирийский Курдистан. Потому что за ним логически следует Курдистан турецкий, а это конец существования Турции в ее нынешней форме. Отсюда и подчеркнутое внимание Эрдогана ко всем другим меньшинствам в стране (между прочим, такую коалицию, только в Сирии, создавали и Асады, но они и сами представители алавитского меньшинства). Что, кстати, и проявилось в украинской столице в эпизоде между Эрдоганом и Мустафой Джемилевым, вступившими в дружеский диалог прямо на торжественной церемонии представления президенту Турции участников переговоров.

Продолжая эту мысль, президент Турции - и этим его вояж в Киев интересен с точки зрения дипломатической истории - именно из Украины сделал жесткие заявления в адрес России, все время надеявшейся, что ее авансы и сервильное поведение по отношению к Турции как-то смягчат или изменят турецкую позицию по Крыму. Очевидно, что для этого используется и представление о том, как именно устроена психика самого Реджепа Тайипа Эрдогана, политика автократического типа.

Но ничего подобного не происходит, в частности, потому, что Россия слишком зависима от Турции, потому, что трения Турции с ЕС и США, связанные с желанием Эрдогана, чтобы Турцию воспринимали как один из мировых полюсов силы, вовсе не означают автоматически альянсов со странами-изгоями и противниками западной цивилизации. И потому, что при всем своем "султанизме" Эрдоган в первую очередь партийный вождь, личность идеологизированная, а попытки уличить его в коррупции результата не имели.

Отсюда и идеальное разграничение мух и котлет - турки используют Россию там, где им удобно, но политически их позиции ничем не отличны от Запада, а вот России очень сложно как-либо использовать Турцию (иначе на авиабазе "Инджирлик" уже заправлялись бы российские бомбардировщики). Остается бороться с помидорами.

Вернемся, однако, в Киев.

Дружить оборонками

По словам президента Петра Порошенко, только за шесть месяцев текущего года товарооборот между Украиной и Турцией вырос почти на 20%. Значительно повысился и уровень турецких инвестиций в экономику Украины. Таким образом, Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины и в топ-10 иностранных инвесторов в нашу страну. Несомненно, слышать это Эрдогану было приятно, но надо понимать, что такой пассаж президента Украины - обертка для важных и системных соглашений, подписанных 9 октября в Киеве. Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что, "принимая во внимание последние события, мы решили как можно скорее вывести товарооборот на $10 млрд". Осталось неясным, что именно имеется в виду - новая договорная база или перспективы дальнейшей изоляции РФ (Турция, отметим, не входит в систему режима санкций против России, но имеет с ней крайне запутанные торгово-экономические отношения).

Так или иначе, но объем и масштаб новых соглашений заставляют воспринимать украинско-турецкие отношения не только как успешные, но и как некую региональную подсистему, появление которой нервирует Москву (а возможно, уже и ЕС).

Так, по результатам Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой было подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций и внесены изменения в Соглашение об избежании двойного налогообложения, которые предоставят дополнительный толчок двустороннему взаимодействию.

Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 гг. (таким образом, этим направлением занимаются постоянно и под него собран соответствующий аппарат, живущий в режиме докладов).

Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций создает алгоритм содействия привлечению взаимных инвестиций из Турции в Украину и из Украины в Турцию, определяет механизм их взаимной защиты на территориях обоих государств, способствует справедливому и равноправному режиму инвестирования.

Кроме того, подписаны межправительственные Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, а также Имплементационный протокол о сотрудничестве в области географической информации. Скромное название этого документа не должно обманывать - того и гляди, российские конспирологические сказки об использовании навигационных приложений к смартфонам в качестве инструмента шпионажа станут былью.

В принципе такая договоренность указывает на высокий уровень доверия между странами и способствует развитию малого спутникостроения (кстати, из России, напоровшись на множащиеся непреодолимые ограничения, малое спутникостроение сбежало в США).

По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины при МИД Украины и Дипломатической академией Турецкой Республики. Иными словами, расширен канал легального обмена информацией.

Наконец, одной малозаметной строчкой: "также были подписаны контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере". И похоже, это все-таки была главная причина такого позитивного визита турецкого лидера. Ведь еще с 2015 г. между Украиной и Турцией развивается сотрудничество сразу в нескольких секторах военно-промышленной и авиастроительной отраслей (теперь к ним может добавиться и попытка совместного производства зенитно-ракетных комплексов, почему нет?). Можно вспомнить и о совместном самолете, и о совместном строительстве объектов космического назначения в других странах, и о многих других развивающихся программах. Неудивительно, что вместо 45 минут президенты провели наедине три часа.

Не альянс. Пока

Любопытно, впрочем, что проект общей зоны свободной торговли за "отчетный" период несколько притормаживался (а ведь для Украины это будет третья ЗСТ с развитой страной, членом ОЭСР после Канады и ЕС). Однако, возможно, и туркам было не до этого, учитывая референдум, войну в Сирии и кризис в отношениях с Евросоюзом (по сути, отказ от старинной внешнеполитической цели - членства в ЕС). Тем не менее о ЗСТ пошла речь на встрече между Эрдоганом и премьером Гройсманом.

Они обсудили подготовку Соглашения о зоне свободной торговли между странами. Киев и Анкара готовы активизировать работу по завершению подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. "Об этом говорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заключенные во время заседания Стратегического Совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турецкой Республики соглашения о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения - хороший сигнал для деловых кругов и бизнеса обеих стран", - написал премьер-министр. Хочется верить, что эта линия будет развиваться в соответствии с планом стратегического сотрудничества, к которому Турция относится, как видим, очень серьезно. А судя по отдалению Анкары от своих традиционных союзников, это стратегическое партнерство продолжит динамично углубляться.

Тем более что "крымский вопрос" теперь скорее объединяет две страны, а стремящаяся к повышению своего статуса в международных делах Турция довольно легко вовлекается в разного рода внешнеполитические проекты. Так, по словам Петра Порошенко, Украина была бы очень заинтересована в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также в ближайшее время "особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией, развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Поддерживающая ввод миротворцев на Донбасс Турция как член НАТО, с одной стороны, и суверенный игрок - с другой, и впрямь привлекательный кандидат в "доминирующие участники" любых миротворческих операций на востоке Украины.

Но не забыт и Крым: Россию продолжают стигматизировать преступной аннексией. Многое делается на этом направлении между крымскотатарскими организациями и Анкарой. Президент Эрдоган, которому в последнюю очередь нужен какой-либо сепаратизм или нападения соседних стран для "исправления исторической несправедливости", очень четко придерживается курса на поддержку территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма. В общем и целом, встреча украинского и турецкого лидеров прошла на заслуженно мажорной ноте, нельзя сказать, что, кроме тривиальных инцидентов, омрачает сегодня стратегическое партнерство Украины и Турции.

Что же касается отношений Эрдогана с внутренними и внешними оппонентами, то пока ему практически всегда удавалось побеждать. Об этом следует помнить, несмотря на перманентные истерики в западных и турецких оппозиционных СМИ. А с учетом обострения подростковых комплексов у некоторых наших западных соседей, постоянное усиление южного вектора украинской внешней политики - дело не просто взаимовыгодное, но и неизбежное.
 

ПО РУБРИКАМ

17:30 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 10.10.17

17:07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 10 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,5862 грн

16:51 Дол­лар про­дол­жа­ет сни­же­ние в от­сут­ствие зна­чи­мых ка­та­ли­за­то­ров 10 ок­тяб­ря, курс фун­та рас­тет

16:45 МВФ улуч­шил оцен­ку де­фи­ци­та те­ку­ще­го сче­та пла­теж­но­го ба­лан­са Укра­и­ны в 2017 г.

16:37 Бан­ки­ры от­ме­ча­ют по­тен­ци­ал для раз­ви­тия рын­ка кре­дит­ных кар­то­чек

16:11 По­яви­лась пер­вая хри­сти­ан­ская крип­то­ва­лю­та Christ coin

15:09 Рын­ки ак­ций Азии вы­рос­ли во втор­ник, япон­ский ин­декс Topix об­но­вил мак­си­мум за 10 лет

13:44 Ев­ро до­ро­жа­ет к дол­ла­ру на ком­мен­та­ри­ях пред­ста­ви­те­ля ЕЦБ и мак­ро­ста­ти­сти­ке

13:40 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 09.10.2017

12:05 CFTC все еще рас­смат­ри­ва­ет опре­де­ле­ние «до­став­лен­ная» для крип­то­ва­лю­ты

10:57 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 10 ок­тяб­ря

10:26 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 09.10.2017

10:11 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 10.10.17

10:06 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 9 ок­тяб­ря умень­шил­ся на $71,2 млн до $136,9 млн

09:44 Гла­ва Mastercard гру­бо ото­звал­ся о бит­ко­ин

• дальше…

17:20 Укра­и­на по­ста­ви­ла ре­корд по экс­пор­ту яиц

15:38 Це­на ДТ в опте сни­зи­лась на 100 грн/т – до 26 300 грн/т

15:33 Внут­рен­ний ры­нок ме­тал­ло­про­ка­та в Укра­ине за 9 мес. воз­рос на 20,3%

14:10 Нефть до­ро­жа­ет 10 ок­тяб­ря на сиг­на­лах от ОПЕК

14:02 Microsoft и General Electric бу­дут по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты вет­ря­ных элек­тро­стан­ций

13:52 Укра­ин­цы бу­дут от­ды­хать три дня под­ряд по слу­чаю Дня за­щит­ни­ка

12:32 Укр­энер­го вы­сту­па­ет за пе­ре­ход от "зе­ле­ных тарифов" к ме­ха­низ­му аук­ци­о­нов для объ­ек­тов ВИЭ мощ­но­стью от 10-15 МВт

11:40 Це­на ав­то­га­за 10 ок­тяб­ря опу­сти­лась на 2 коп./л

11:32 Роз­нич­ные це­ны на бен­зин и ДТ 10 ок­тяб­ря не из­ме­ни­лись

10:44 В Укра­ине воз­об­но­вил­ся ин­те­рес к «чи­стой» энер­ге­ти­ке

• дальше…

17:46 Что Ки­ев вы­иг­ры­ва­ет от ссор Эр­до­га­на с Брюс­се­лем, Ва­шинг­то­ном и Моск­вой

16:22 Тур­ция огра­ни­чи­ла по­став­ки про­до­воль­ствия из Рос­сии

16:00 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 ок­тяб­ря 2017 го­да

13:35 20 са­мых быст­ро­рас­ту­щих го­ро­дов ми­ра

08:52 Мор­ков­ка для Моск­вы: ку­пит ли Эр-Ри­яд рос­сий­ские С-400?

08:01 Ве­ли­ко­бри­та­ния мо­жет вый­ти из ЕС без до­го­во­ра с Брюс­се­лем

07:41 СБ ООН за­пре­тил че­ты­рем су­дам за­хо­дить во все пор­ты ми­ра

09.10 Опол­чен­цы в за­коне. За­чем Пу­ти­ну лич­ная гвар­дия из бо­е­ви­ков Дон­бас­са

09.10 Google на­шла до­ка­за­тель­ства вме­ша­тель­ства Рос­сии в вы­бо­ры пре­зи­ден­та США

09.10 Ак­ти­вы су­ве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния Ки­тая CIC в ав­гу­сте пре­вы­си­ли $900 млрд

09.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 ок­тяб­ря 2017 го­да

09.10 В Ки­тае го­то­вят­ся к съез­ду Ком­пар­тии. Че­го от не­го ждать?

09.10 Но­вый по­сол США в Москве на­звал Укра­и­ну клю­чом к улуч­ше­нию от­но­ше­ний с РФ

09.10 По­че­му встре­ча Вол­ке­ра и Сур­ко­ва долж­на рас­стро­ить Пу­ти­на

09.10 Трамп раз­ру­гал­ся с вли­я­тель­ным се­на­то­ром Кор­ке­ром

• дальше…

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

• дальше…

17:46 Что Ки­ев вы­иг­ры­ва­ет от ссор Эр­до­га­на с Брюс­се­лем, Ва­шинг­то­ном и Моск­вой

17:37 Дет­ская бо­лезнь пра­виз­ны. По­мо­жет ли на­цио­на­ли­сти­че­ский ма­невр ам­би­ци­ям Са­до­во­го

09.10 Лу­цен­ко: за­каз­чи­ком убий­ства Во­ро­нен­ко­ва был под­кон­троль­ный ФСБ РФ кри­ми­наль­ный ав­то­ри­тет Тю­рин, быв­ший граж­дан­ский муж Мак­са­ко­вой

09.10 Укра­и­ну с офи­ци­аль­ным ви­зи­том по­се­тит пре­зи­дент Тур­ции

09.10 Но­вый по­сол США в Москве на­звал Укра­и­ну клю­чом к улуч­ше­нию от­но­ше­ний с РФ

09.10 По­че­му встре­ча Вол­ке­ра и Сур­ко­ва долж­на рас­стро­ить Пу­ти­на

09.10 В 2020 го­ду в Укра­ине впер­вые прой­дет ПА НАТО, - де­пу­тат Ра­ды Фриз

07.10 Что На­са­ли­ку со­ве­ту­ет Зю­ков, сы­на ко­то­ро­го по­до­зре­ва­ют в про­да­же уг­ля "ЛНР" в Поль­шу

06.10 По­че­му скан­даль­ные за­ко­ны по Дон­бас­су уда­лось при­нять лег­ко

06.10 Во­ен­ное при­сут­ствие РФ на Дон­бас­се не вы­зы­ва­ет со­мне­ний, нет не­об­хо­ди­мо­сти предо­став­лять до­ка­за­тель­ства США - Вол­кер

06.10 По­ро­шен­ко: За­ко­но­про­ект по вос­ста­нов­ле­нию су­ве­ре­ни­те­та Укра­и­ны на Дон­бас­се клю­че­вым про­воз­гла­ша­ет мир­ный, по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­ти­че­ский путь

06.10 Воз­мож­ность вы­пол­не­ния за­ко­на по "осо­бо­му статусу" ОРДЛО обу­слов­ле­на ря­дом тре­бо­ва­ний к РФ - По­ро­шен­ко

06.10 Ра­да на год про­дли­ла за­кон об осо­бом мест­ном са­мо­управ­ле­нии ОРДЛО, но за­ра­бо­та­ет оно по­сле вы­во­да войск РФ с Дон­бас­са

06.10 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект об обес­пе­че­нии су­ве­ре­ни­те­та Укра­и­ны над ок­ку­пи­ро­ван­ным Дон­бас­сом

06.10 Де­зер­тир из СБУ: Что мо­жет рас­ска­зать "ДНР" под­пол­ков­ник Ла­бу­сов

• дальше…

14:02 Microsoft и General Electric бу­дут по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты вет­ря­ных элек­тро­стан­ций

09.10 Ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли об­лач­ные сер­ви­сы Amazon для скры­то­го май­нин­га бит­ко­и­на

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

09.10 Пла­теж­ные дан­ные бу­дут хра­нить­ся в бра­у­зе­ре на­по­до­бие па­ро­лей

09.10 Смарт­фон BlackBerry Motion с ак­ку­му­ля­то­ром в 4000 мА·ч и за­щи­той от во­ды оце­ни­ли в 460 дол­ла­ров

09.10 Toyota скре­сти­ла фур­гон с вне­до­рож­ни­ком

09.10 Google Home най­дёт за­те­ряв­ший­ся в до­ме смарт­фон

07.10 Но­вой ма­ши­ной Бэт­ме­на станет кон­цеп­ту­аль­ный су­пер­кар Mercedes-AMG

07.10 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Alexa поз­во­ля­ет ча­стич­но управ­лять ав­то­мо­би­ля­ми Nissan

06.10 Airbus под­твер­жда­ет на­ме­ре­ние в бу­ду­щем го­ду при­сту­пить к лет­ным ис­пы­та­ни­ям воз­душ­но­го так­си CityAirbus

06.10 В Samsung изоб­ре­те­но руле­вое ко­ле­со со встро­ен­ны­ми дис­пле­я­ми

06.10 Toyota по­стро­и­ла спорт­кар с «ме­ха­ни­че­ским» «ав­то­ма­том»

06.10 Skoda ока­за­лась слиш­ком успеш­ной для Volkswagen

05.10 Google пред­ста­ви­ла бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки с пе­ре­вод­чи­ком

05.10 Google Clip — ка­ме­ра с соб­ствен­ной си­сте­мой ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та, ко­то­рая са­ма ре­шит, ко­го и ко­гда сни­мать

• дальше…

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно