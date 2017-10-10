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Украинцы будут отдыхать три дня подряд по случаю Дня защитника
13:52 10.10.2017 |
Жителей Украины ждет три выходных - 14-16 октября по случаю Дня защитника Украины, который является государственным праздником и отмечается 14 октября.
Согласно украинскому законодательству, поскольку праздничный день приходится на субботу, то следующий понедельник будет выходным.
Как сообщалось, президент Украины 13 октября 2014 года подписал указ, согласно которому ежегодно 14 октября отмечается День защитника Украины.
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