Вторая неделя октября началась на межбанке с резкого удешевления доллара

Для импортеров торги стали самыми спокойными в октябре и даже за всю осень. Доллара не просто хватало на всех, его даже было больше чем достаточно - Нацбанку пришлось выкупать излишек.

«Рынок стартовал со значений 26,65-26,70 грн./$. После этого началось снижение курса сначала в диапазон 26,61-26,63 грн./$, а затем движение только ускорилось, достигнув отметки 26,45-26,47 грн./$. На этих значениях на рынке появился регулятор с запросом лучшего курса среди маркетмейкеров, выкупив $16 млн в среднем по 26,4947 грн./$», - рассказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Валютных покупателей на межбанке было совсем немного, и не потому что доллар больше никому не нужен. А из-за выходного в США (там отмечают День Колумба) и неработающих американских банков: компании не могли сегодня совершить платежи в американской валюте, потому заключали сделки либо на условиях tom (с условием поставки завтра), либо же через евро.

Объем долларовых торгов сократился с пятничных $414,92 млн. до $273,78 млн. Экспортеры продавали выручку, поступившую на счета в минувшую пятницу, 6 октября, и еще на прошлой неделе сделали все, чтобы в этот день от западных партнеров пришло поменьше валюты. Все понимали, что значительного спроса на нее не будет из-за американского праздника, а распродавать бакс по заниженному курсу - сомнительное удовольствие.

Тем более, что завтра курс доллара должен пойти в рост. 10 октября наш бизнес должен продавать на межбанке 50% от того, что поступило на его счета 9-го числа. А это - ничего. И все по той же причине - из-за неработающих сегодня американских банков.

Во вторник бизнес будет продавать необязательную к реализации часть валютной выручки - вторые 50%. Те, что накопили на счетах и придерживали для выгодных сделок. Еще валютные продажи могут последовать от Нацбанка: он вполне может продать приобретенные сегодня $16 млн. и заработать на курсовой разнице (завтра межбанковские котировки наверняка подрастут).

«10 октября торги активизируются, но участие Нацбанка ожидается лишь в случае серьезных дисбалансов между спросом и предложением. В пользу стабильности курса говорят следующие предпосылки: минимизация фактора закупки валюты «дочками» иностранных компаний для репатриации дивидендов, увеличение предложения из-за отсутствия мотивов для придерживания валютной выручки экспортерами, сокращение разрыва между наличным и безналичным курсами», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он на вторник заложил очень широкий курсовой коридор для колебаний - 26,50-26,70 грн./$.

Хотя его коллеги допускают практически любой сценарий.

«Если завтра цена не отскочит от 26,50 грн./$ вверх, то откроется дорога к 26-26,20 грн./$, куда мы можем прийти очень быстро», - считает Олег Ропяк.

А заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах дал самый взвешенный прогноз на старт завтрашнего рынка - 26,48-26,58 грн./$.

Сразу на 15 копеек рухнули в понедельник минимальные цены на наличный доллар. Минимальный курс продажи его людям на легальном рынке достиг 26,75-26,79 грн./$ (Юнекс Банк, Банк Инвестиций и сбережений).

При этом большинство предложений украинских банков укладывалось в диапазоне 26,90-27,05 грн./$: Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, ТАСкомбанк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк.

Максимальная цена продажи доллара людям достигала 27,20-27,30 грн./$, но ее выставляли лишь единицы: Мисто Банк, Кредит Оптима Банк и Альпари Банк.

При этом сильно просела цена выкупа доллара у людей - до 26,45-26,85 грн./$.

И по похожему сценарию двигались ценники черного наличного рынка. Здесь день начинался в рамках 26,91-27,07 грн./$ после чего цена бакса просела к 26,91-26,99 грн./$, а позже и к 26,87-26,93 грн./$, и лишь к вечеру немного скорректировались вверх - к 26,88-26,95 грн./$.