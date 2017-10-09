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Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат
18:11 09.10.2017 |
Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 2%, и в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
Согласно его данным, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.
На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%. Больше всего (на 31%) подорожали яйца. На 11,2-1,5% повысились цены на сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,3% подешевели овощи, гречневая крупа, рыба и продукты из рыбы, сахар, фрукты.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. алкогольные напитки - на 3,0%, табачные изделия - на 2,3%.
Одежда и обувь подорожали на 8,9%, в частности, обувь - на 9,4%, одежда - на 8,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,5%, канализацию - на 1,0%, водоснабжение - на 0,7%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,9%.
Услуги образования подорожали на 12,0%, в частности, средней - на 18,6%, высшего - на 14,3%.
Индекс цен потребителей в сентябре 2017г, %
|сентябрь 2017 к августу 2017
|сентябрь 2017 к декабрю 2016
|сентябрь 2017 г. к сентябрю 2016
|январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016
|Индекс потребительских цен
|2,0
|10,2
|16,4
|14,6
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|2,0
|13,7
|18,8
|11,2
|Продукты питания
|2,0
|14,2
|19,6
|11,6
|Хлеб та хлебопродукты
|0,9
|8,0
|10,2
|7,6
|Хлеб
|1,5
|13,6
|18,4
|13,9
|Макаронные изделия
|0,8
|6,2
|7,2
|5,2
|Мясо и мясопродукты
|3,4
|28,1
|30,1
|17,9
|Рыба та рыбопродукты
|-0,9
|1,2
|0,8
|2,0
|Молоко
|2,9
|6,5
|28,2
|26,5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|1,7
|10,5
|23,5
|22,2
|Яйца
|31,0
|-11,2
|37,0
|1,9
|Масло сливочное
|1,6
|10,0
|29,1
|28,8
|Масло подсолнечное
|0,0
|2,4
|3,9
|6,2
|Фрукты
|-0,3
|41,5
|26,6
|10,9
|Овощи
|-3,4
|18,0
|37,6
|6,3
|Сахар
|-0,5
|8,1
|14,5
|9,5
|Безалкогольные напитки
|0,4
|5,3
|5,6
|4,6
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|2,7
|17,7
|25,8
|27,4
|Одежда и обувь
|8,9
|1,7
|0,8
|3,0
|Одежда
|8,7
|2,1
|0,6
|2,7
|Обувь
|9,4
|1,5
|1,1
|3,1
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,4
|8,8
|23,2
|32,8
|Содержание и ремонт жилья
|1,0
|5,3
|6,8
|7,4
|Водоснабжение
|0,7
|18,8
|30,1
|31,5
|Канализация
|1,0
|15,0
|22,3
|25,7
|Содержание домов и придомовых территорий
|1,5
|44,9
|46,5
|32,8
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|28,1
|57,9
|Природный газ
|0,1
|1,2
|1,2
|11,0
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,3
|74,4
|83,8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,7
|1,9
|2,5
|2,9
|Здравоохранение
|0,5
|4,8
|5,8
|5,9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,4
|3,2
|3,9
|3,7
|Амбулаторные услуги
|1,0
|11,3
|14,0
|13,8
|Транспорт
|1,5
|9,8
|12,6
|13,8
|Топливо и масла
|2,9
|8,5
|12,4
|17,3
|Транспортные услуги
|0,6
|18,5
|21,1
|16,4
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|-2,1
|12,6
|7,4
|3,2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|0,8
|19,4
|23,2
|18,3
|Связь
|0,4
|6,6
|9,7
|8,1
|Отдых и культура
|0,3
|3,4
|4,1
|4,3
|Образование
|12,0
|14,7
|15,7
|10,7
|Рестораны та гостиницы
|1,4
|11,5
|15,4
|12,7
|Разные товары и услуги
|0,8
|1,3
|5,0
|5,2
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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