Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4% - Госстат

Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 2%, и в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно его данным, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%. Больше всего (на 31%) подорожали яйца. На 11,2-1,5% повысились цены на сало, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рис, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,3% подешевели овощи, гречневая крупа, рыба и продукты из рыбы, сахар, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,7%, в т.ч. алкогольные напитки - на 3,0%, табачные изделия - на 2,3%.

Одежда и обувь подорожали на 8,9%, в частности, обувь - на 9,4%, одежда - на 8,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,5%, канализацию - на 1,0%, водоснабжение - на 0,7%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,9%.

Услуги образования подорожали на 12,0%, в частности, средней - на 18,6%, высшего - на 14,3%.



Индекс цен потребителей в сентябре 2017г, %

сентябрь 2017 к августу 2017 сентябрь 2017 к декабрю 2016 сентябрь 2017 г. к сентябрю 2016 январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 Индекс потребительских цен 2,0 10,2 16,4 14,6 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,0 13,7 18,8 11,2 Продукты питания 2,0 14,2 19,6 11,6 Хлеб та хлебопродукты 0,9 8,0 10,2 7,6 Хлеб 1,5 13,6 18,4 13,9 Макаронные изделия 0,8 6,2 7,2 5,2 Мясо и мясопродукты 3,4 28,1 30,1 17,9 Рыба та рыбопродукты -0,9 1,2 0,8 2,0 Молоко 2,9 6,5 28,2 26,5 Сыр и мягкий сыр (творог) 1,7 10,5 23,5 22,2 Яйца 31,0 -11,2 37,0 1,9 Масло сливочное 1,6 10,0 29,1 28,8 Масло подсолнечное 0,0 2,4 3,9 6,2 Фрукты -0,3 41,5 26,6 10,9 Овощи -3,4 18,0 37,6 6,3 Сахар -0,5 8,1 14,5 9,5 Безалкогольные напитки 0,4 5,3 5,6 4,6 Алкогольные напитки, табачные изделия 2,7 17,7 25,8 27,4 Одежда и обувь 8,9 1,7 0,8 3,0 Одежда 8,7 2,1 0,6 2,7 Обувь 9,4 1,5 1,1 3,1 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,4 8,8 23,2 32,8 Содержание и ремонт жилья 1,0 5,3 6,8 7,4 Водоснабжение 0,7 18,8 30,1 31,5 Канализация 1,0 15,0 22,3 25,7 Содержание домов и придомовых территорий 1,5 44,9 46,5 32,8 Электроэнергия 0,0 28,1 28,1 57,9 Природный газ 0,1 1,2 1,2 11,0 Горячая вода, отопление 0,0 0,3 74,4 83,8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,7 1,9 2,5 2,9 Здравоохранение 0,5 4,8 5,8 5,9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,4 3,2 3,9 3,7 Амбулаторные услуги 1,0 11,3 14,0 13,8 Транспорт 1,5 9,8 12,6 13,8 Топливо и масла 2,9 8,5 12,4 17,3 Транспортные услуги 0,6 18,5 21,1 16,4 Пассажирский железнодорожный транспорт -2,1 12,6 7,4 3,2 Пассажирский автодорожный транспорт 0,8 19,4 23,2 18,3 Связь 0,4 6,6 9,7 8,1 Отдых и культура 0,3 3,4 4,1 4,3 Образование 12,0 14,7 15,7 10,7 Рестораны та гостиницы 1,4 11,5 15,4 12,7 Разные товары и услуги 0,8 1,3 5,0 5,2

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат