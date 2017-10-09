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НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
Национальный банк Украины и Министерство финансов завершили осуществление сделки с государственным долгом (репрофайлинг) путем обмена облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), находящихся в собственности Национального банка, на новые ОВГЗ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Общий объем портфеля ОВГЗ в собственности НБУ сейчас составляет 360,6 млрд гривен, из которых под репрофайлинг попали облигации номиналом 219,6 млрд гривен.
Примерно 145,2 млрд гривен от общего портфеля ОВГЗ были конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности с уровнем инфляции и еще около 74,4 млрд гривен - в долгосрочные гривневые облигации различной срочности погашения с фиксированными процентными ставками.
Остальной портфель остался без изменений (с фиксированным уровнем доходности).
"Погашение облигаций, по которым был проведен репрофайлинг, будет происходить равномерно - примерно по 12 млрд гривен ежегодно до 2047 года. Такой подход к погашению основной суммы долга позволит равномерно распределить нагрузку на государственный бюджет в течение 30 лет", - пояснил министр финансов Александр Данилюк.
При этом наличие одновременно облигаций с фиксированной и плавающей ставками обеспечит диверсификацию процентного риска.
То есть в случае снижения рыночных процентных ставок Министерство финансов будет платить меньше за счет наличия облигаций с плавающей ставкой, а в случае повышения ставок на рынке наличие облигаций с фиксированной ставкой будет сдерживать стоимость заимствований.
"Вместе с тем за счет привязки выплат по части облигаций с уровнем инфляции репрофайлинг будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики, согласованной с целями НБУ по обеспечению низкой и стабильной инфляции", - отметил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
Как сообщали Українські Новини, 4 октября Кабинет Министров одобрил операцию по репрофайлингу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в портфеле Национального банка.
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