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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Украине менять условия торговли с ЕС

08:53 09.10.2017 |

Экономика

 Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Правительство намерено пересмотреть правила торговли с Евросоюзом, которые прописаны в Соглашении об ассоциации. При том, что эти правила вступили в силу только в прошлом году. В Украине, с одной стороны, недовольны полученными объемами беспошлинных квот и ставками импортных пошлин на ряд товаров, с другой, власти настаивают на пересмотре Соглашения из-за структурных изменений в экономике, спровоцированных войной и аннексией Крыма.

В Кабмине вместе с бизнесом готовы лоббировать более либеральные условия. Но для начала нужно склонить к диалогу Еврокомиссию. Если и удастся договориться о начале пересмотра условий торговли, переговоры затянутся на годы, считают юристы.

Украина хочет получить больший доступ на рынки стран Евросоюза. В связи с чем в правительстве намерены инициировать пересмотр условий свободной торговли с ЕС. Торговым вопросам, как известно, посвящен один из разделов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Эта часть Соглашения вступила в силу в январе 2016 года. В полном объеме Соглашение заработало 1 сентября этого года.

Впервые о намерениях правительства изменить условия торговли с ЕС несколько недель назад заявила торговый представитель Украины - заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская. Действующий документ устарел и уже не удовлетворяет ни интересы Украины, ни Евросоюза, считает она.

Как стало известно РБК-Украина, в конце сентября украинская сторона официально уведомила Еврокомиссию (исполнительный орган власти в ЕС) о своих намерениях. Этот вопрос подымался в ходе второго заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС в торговом составе на позапрошлой неделе. "В рамках обсуждения представителями украинской делегации отмечалось, что Украина заинтересована в осуществлении совместной оценки состояния торговли с ЕС и пересмотре условий доступа на рынок товаров Украины и ЕС", - подтвердила Микольская в комментарии РБК-Украина.

Для пересмотра есть несколько причин, считает она. Во-первых, четырехлетний разрыв между завершением переговоров и началом временного применения Соглашения - конец 2011 года и 1 января 2016 года. Во-вторых, изменение структуры производства в Украине и экспорта, на что повлияла потеря 20% производства на территории Донецкой и Луганской областей из-за войны и торговая агрессия России.

"Мы исходим из того, что основой для такого пересмотра должен стать подробный анализ влияния режима углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли на экономики Украины и ЕС. Такой анализ может быть осуществлен независимыми экспертами, при активном участии правительства Украины и Европейской комиссии", - объяснила Наталья Микольская.

По ее мнению, анализ должен касаться не только вопросов торговли товарами, но и учитывать перспективы дальнейшей либерализации торговли услугами. "В этой связи активизация диалога по форматам участия государства в новом внешнем инвестиционном плане ЕС должна также учитываться при проведении анализа. Со своей стороны Минэкономразвития инициирует проведение исследования развития торговли с ЕС на 10 лет и возможных форматов дальнейшего углубления торговли", - добавила торгпред.

Ни да, ни нет

Европейские чиновники неоднократно говорили, что Соглашение - это нефиксированный документ, его можно менять, объясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Только, по его мнению, все равно странно, что это предлагается делать уже сейчас. "Украина долго шла к подписанию документа. Участие в переговорах принимало несколько правительств. Если сейчас сказать, что мы хотим вносить правки и делать изменения, это будет выглядеть как минимум странно. Почему мы тогда раньше ничего не предпринимали? Не скажу, что это может вызвать негодование, но непонимание точно вызовет", - считает Устенко.

В Брюсселе официально стараются избегать конкретных комментариев. На предложение Украины пересмотреть условия торговли там не говорят ни да, ни нет. Как сообщили РБК-Украина в представительстве ЕС в Украине, сейчас важно сосредоточить усилия на реализации условий Соглашения. "Соглашение является гибким и "живым": чем больше Украина гармонизирует правила и стандарты с ЕС, тем больший доступ к его рынку она получает (например, в сфере услуг, промышленных товаров, государственных закупок), - сказано в ответе представительства ЕС на запрос РБК-Украина. - ЕС только недавно принял ряд автономных торговых преференций с целью увеличения доступа к рынку для украинских производителей. Все еще нужно время и много усилий, чтобы произошла полная имплементация в соответствии с условиями либерализации доступа к рынку, регуляторных реформ в сфере торговли и развития институционального потенциала в Украине".

Украине необходимо сосредоточиться на реформах, вытекающих из обязательств ЗСТ, следует из ответа еврочиновников. Среди прочего, они говорят о необходимости согласования законодательства и стандартов с acquis ЕС. Речь о совокупности различных принципов, правил и норм, сформировавшихся в рамках Евросоюза. "Этот процесс находится только на начальном этапе, а скорость реализации УВЗСТ (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли - ред.) в значительной степени зависит от украинской стороны", - отметили в представительстве Евросоюза.

В поиске союзников

Несмотря на уклончивость ЕС, в правительстве намерены идти по своему плану. Совместная оценка перед пересмотром условий, о которой говорила Микольская, позволит определить товары, нуждающиеся в либерализации ставок и квот. Не под запись источники РБК-Украина в исполнительной власти признают, что особых надежд на согласие Еврокомиссии в этом вопросе у них нет. Потому, вероятней всего, придется проводить оценку торговли в одностороннем порядке. На это потребуется около полугода.

"Во-первых, мы хотим идти по исключениям Соглашения, и говорить, прежде всего, о тех товарах, которые Украина уже экспортирует в ЕС, где есть возможность быстро увеличить объемы поставок. Во-вторых, будем смотреть на товары, которые в принципе экспортируем, но в ЕС не возим. И, прежде всего, на те, где большие пошлины. Наверное, ставки размером 3-5% не будут обсуждаться, только если они некритичны для отраслей", - объясняет собеседник в исполнительной власти, знакомый с планами правительства.

Поддержку Украине может оказать европейский бизнес, считают в Кабинете министров. К примеру, один из крупных европейских автопроизводителей рассматривает возможность открытия производства в Украине, рассказал изданию чиновник Кабмина. По его словам, якобы речь идет о планах производить автомобили у нас в стране для европейского рынка. Сейчас это невыгодно из-за высоких импортных пошлин. Детали переговоров собеседник не раскрыл. К слову, в начале года премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с главой правления компании Skoda Auto Бернхардом Майером предложил этой компании открыть производство в Украине. Правда, спустя более полугода конкретики не последовало.

Бизнес согласен с идеей МЭРТ пересмотреть некоторые условия зоны свободной торговли с ЕС, говорит исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко. В частности, по ее словам, есть замечания у автомобильного комитета ЕБА. "В существующей редакции Соглашения говорится о том, что в случае превышения объема импорта легковых автомобилей из ЕС, ставка ввозной пошлины увеличивается. Граничный объем импорта при этом 45 000 единиц. С января по июль 2017 года в Украину было ввезено уже более 53 000 автомобилей, что уже превысило порог. В более "кризисном" 2016 году импортировали почти 52 000 единиц. Либерализация торговли с такими правилами усложнена, их нужно пересматривать", - считает Анна Деревянко.

Квотный вопрос

О конкретных товарах, нуждающихся в либерализации условий импорта, в правительстве говорят неохотно. Возможно, не хотят, чтобы появились подозрения в лоббизме интересов определенных производителей. Детали будут понятны после проведения оценки торговой части Соглашения, уклончиво отвечают собеседники в Кабмине.

Впрочем, Олег Устенко считает, что особого секрета здесь нет. По его мнению, основные запросы от бизнеса на пересмотр условий будут касаться тех товаров, по которым есть квоты. "Это будет сельхоз продукция, непосредственно растениеводство, животноводство, все, что касается курятины. По курятине квота маленькая, а производство в Украине большое. Пытаются искать другие рынки. Это изначально была одна из наиболее чувствительных статей переговорного процесса. Она же была чувствительной и в рамках ВТО, когда речь шла о поставках в США", - говорит Устенко.

Напомним, с критикой условий ЗСТ с ЕС ранее выступал владелец агрохолдинга Мироновский хлебопродукт, экс-заместитель главы администрации президента Юрий Косюк. Он недоволен, что Украина получила небольшую квоту на беспошлинный экспорт куриного мяса. "Никакого открытия рынков не произошло. Знаете, в колесах такой механизм, называется ниппель. В одну сторону пропускает, в другую сторону - нет. Такая примерно ситуация сейчас у нас с европейскими рынками", - говорил Косюк в прошлом году в интервью "Голосу Америки".

Время не ждет, или по новому кругу

В Кабмине не знают, а, возможно, не хотят говорить, сколько времени может понадобиться для пересмотра условий ЗСТ. В любом случае, на быстрые переговоры рассчитывать не стоит, считают опрошенные эксперты.

"Учитывая, что пересмотр Соглашения осуществляется через многосторонние и многоуровневые консультации, он может занимать достаточно много времени и может занять долгие годы. Примечателен опыт Турции, согласовывающей аспекты свободной торговли с ЕС уже не один год. Также, учитывая Brexit, достаточно показательным может стать опыт Великобритании", - прокомментировал РБК-Украина управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

"Это длительный процесс. Речь точно не идет о месяцах и не об одном-двух годах", - отметил Олег Устенко.

"Аналогичные соглашения ЕС с Молдовой и Грузией, которые вступили в силу в 2016 году, не подвергались пересмотру. Процедура пересмотра в части сроков не регламентирована, поэтому сложно сказать, сколько это займет времени", - добавляет управляющий адвокатским бюро Оксана Кобзар.

Стороны вправе инициировать пересмотр Соглашения после трех лет с момента вступления ЗСТ в силу, напоминает Виктор Мороз. Тогда, как отметила Оксана Кобзар, также можно договориться о консультациях для рассмотрения вопроса о пересмотре графика в сторону ускорения и расширении сферы отмены импортной пошлины через 5 лет после вступления Соглашения в силу. "Соглашение вступило в силу 1 сентября 2017 года (его политическая часть - ред.), до этого действовал так называемый режим временного применения. Соответственно, формально пересмотр возможен после 1 сентября 2022 года", - рассуждает Оксана Кобзар.

Если страны - члены ЕС все же согласятся на внесение изменений, потребуется повторная ратификация измененного текста, разъясняет Виктор Мороз. "Украине необходимо будет пройти многораундовые консультации, убедить каждую из стран - членов ЕС в необходимости соответствующих изменений и после этого вносить правки в Соглашение и ратифицировать их", - объясняет юрист. По его мнению, это значит, что фактически Украине придется пройти заново процедуру подписания Соглашения.

 

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13:35 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

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