Обнародованы параметры репрофайлинга ОВГЗ

Как изменится график погашения ОВГЗ (расчеты компании ICU)

Кабинет министров раскрыл условия репрофайлинга ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

Для проведения операции обмена госбумаг будут выпущены ОВГЗ на сумму 219 млрд 563 млн 911 тыс. грн (номинальная стоимость облигации - 1000 грн). Учитывая, что в портфеле НБУ гособлигаций на 385 млрд грн, под операцию обмена подпадет 57% госбумаг портфеля центробанка. Из обращения изымаются ОВГЗ с погашением в 2017-2030 годы.

Новые ОВГЗ выпускаются на срок от 7 до 31 года. Всего будет 40 выпусков, которые будут погашаться с 2025 по 2047 год дважды в год - 10 мая и 10 ноября.

Ставка процентного дохода по ОВГЗ, которые погашаются с 2025 по 2035 год, будет фиксированной и составит от 8,12% до 11,3% (купонный период - 6 месяцев). Ставка будет снижаться с 11,3% годовых в 2025 году до 9,78% в 2029-м и 8,12% в 2035-м. Госбумаги с фиксированной доходностью будут выпущены на 74,39 млрд грн.

При этом по облигациям, которые погашаются с 2036 по 2047 год (купонный период - 12 месяцев), доходность составит 12-месячный индекс потребительских цен минус 100% плюс 2,2%. При дефляции ставка доходности составит 2,2%. К инфляции будет привязана доходность ОВГЗ объемом 145,173 млрд грн.

Если дата погашения ОВГЗ или выплаты по ним процентного дохода будет приходиться на праздничные или выходные дни, платежи будут проведены на следующий рабочий день.

Минимальные объемы погашения запланированы на 2031 год (2 млрд грн), максимальные - с 2032 года, когда Минфин будет возвращать по 12,1 млрд грн в год.

"В случае принятия Национальным банком решения о продаже долгосрочных инфляционных облигаций Минфин имеет преимущественное право на покупку таких облигаций на условиях не хуже, чем условия, на которых НБУ будет продавать такие облигации", - говорится в постановлении Кабмина № 748 от 4 октября.

ехнология такой операции проста: НБУ будет отправлять письмо в Минфин, после чего у Минфина будет 10 дней, чтобы принять решение - выкупать ли ОВГЗ. Если Минфин откажется или не ответит вовремя, НБУ сможет продать инфляционные ОВГЗ на открытом рынке.

Изначально репрофайлинг должны были провести еще в начале лета. Тогда условия были похожие, разве что прибавка к инфляции в инфляционных ОВГЗ должна была составить 1,5% (см. "Процентную ставку привязали к инфляции").

В майском постановлении Кабмина отмечалось, что «в случае существенного роста потребительных цен (индекс инфляции) стороны могут договориться о пересмотре существенных условий по облигациям путем внесения изменений». Но Нацбанк выступил против этого условия репрофайлинга ОВГЗ. Из-за этого Кабмин отменил условия репрофайлинга и стал готовить новые.

В одобренных сейчас Кабмином условиях репрофайлинга нет возможности Кабмина уговорить НБУ снизить доходность ОВГЗ в случае гиперинфляции.