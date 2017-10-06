Следующая неделя на межбанке обещает быть непростой и вылиться в новые курсовые качели

Несмотря на всю нервозность и ажиотаж первой валютной недели октября, она завершилась на положительной ноте - на откате курса доллара сразу на 13 копеек: межбанковские торги 6 числа финишировали в рамках 26,63-26,65 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Для одних торгов отыгрыш, конечно, очень большой, однако он не компенсирует все потери гривни с понедельника. Не хватило 4 копеек: минувшая неделя завершилась на безналичных торгах в рамках 26,58-26,61 грн./$. Хотя банкиры и отмечают готовность валютных продавцов отдавать доллар и дешевле. Просто к моменту, когда они созрели на новый ценник, покупатели успели закрыть все сделки и отправились готовиться к выходным.

«Рынок открылся в диапазоне 26,77-26,82 грн./$, после этого курс постепенно снизился к уровню 26,75-26,78 грн./$. Затем снижение начало ускоряться. К обеду цена установилась в районе 26,69-26,71 грн./$, а к концу торгов на рынке остались только продавцы с ценой в области 26,60 грн./$. Покупатели на рынке отсутствовали», - рассказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Доллар сегодня продавали экспортеры, которые не хотели затягивать реализацию на понедельник. Ведь 9 октября не будут работать американские банки (в США будут отмечать День Колумба), и не будут ходить долларовые платежи. Так что спрос на валюту будет небольшим, и курс ее, скорее всего, еще снизится.

Кроме того, банкиры распродавали свой валютный запас для формирования обязательных резервов. Им на моменте немного недоставало гривни для выполнения финансового норматива.

Отсюда и достаточно большой (как коротких торгов - до 16:00) объем сделок: он подрос со вчерашних $407,72 млн. до $414,92 млн.

«Регулятор в пятницу не заявлял о выходе на открытые торги, но и без его поддержки спрос и предложение находились в преимущественно равновесном состоянии, иногда даже в пользу предложения, и курсовые котировки продемонстрировали тренд на снижение. Наличный курс также откатился ниже 27 грн за доллар, сократив разрыв з безналичным курсом», - рассказал UBR.ua Олег Куринной.

Следующая неделя на валютном рынке обещает быть непростой и вылиться в новые «курсовые качели» на межбанке. Ведь в понедельник курс доллара имеет шанс еще просесть из-за небольшого спроса на американскую валюту: по разным оценкам, еще на 3-5 копеек.

А вот во вторник может возникнуть долларовый дефицит: ведь 10 октября должна продаваться экспортная выручка за 9 число, а в этот день из-за неработающих американских банков в Украину не поступит новая валюта. Все, что будет продаваться - это необязательная к продаже часть валютной выручки, которую экспортеры копили на своих счетах, запасы банков и, возможно, резерв Нацбанка. Конечно, если регулятор в случае существенного курсового перекоса решит спасать положение.

Если чиновники и правда закроют временный дефицит доллара, то котировки межбанка вряд ли двинутся более чем на несколько копеек.

«Если и возникнет дефицит, то он будет непродолжительным, уже к среде, 11 октября, на торги поступит запоздавший с понедельника доллар. Так что спрос и предложение могут выровняться. Хотя не исключаю, что многие компании так «размажут» свои валютные поступления по неделе, чтобы не возникало проблем», - отметил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Об аналогичном сценарии говорят и другие финансисты.

«Непростая курсовая неделя завершается на стабилизирующей ноте, что дает основания прогнозировать отсутствие резких скачков на следующей неделе. Предполагаем, что сохранится тренд на укрепление гривны, который задал НБУ, минимизировав спекулятивную составляющую выходами в открытые торги. Определенное давление на курс в начале недели окажет выходной день в США в понедельник, но данный фактор будет нивелирован с середины недели повышением предложения от экспортеров», - сказал Олег Куринной.

И спрогнозировал на будущей неделе курсовые колебания в рамках 26,50-26,70 грн./$.