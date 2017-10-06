После двухнедельного роста, курс доллара на межбанке впервые откатили назад

Валютчиков впечатлил эффектный выход Нацбанка на слабом валютном дефиците. Чиновники заявили о проведении аукциона по продаже доллара в момент, когда экспортеры уже по привычке с утра задрали курс. Сделали это нагло при небольшой нехватке валюты, поэтому, когда чиновники сказали о готовности продать сразу $100 млн. - они быстро откатили свои ценники.

«Рынок открылся гэпом на уровне 26,84-26,88 грн./$, затем цена ушла в диапазон 26,89-26,91 грн./$. После этого вышел регулятор с объявлением аукциона, и курсы энергично снизились к уровням 26,77-26,79 грн./$. А уже после обеда доллар двигался в широком диапазоне 26,72-26,79 грн./$ на неликвидном рынке», - рассказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Результаты аукциона подтвердили совсем небольшой валютный дефицит: НБУ продал лишь $15,5 млн. из запрошенных $16,2 млн, с курсом отсечения 26,76 грн./$. Его межбанк мог бы переварить и без регулятора, хотя, скорее всего, при этом снова бы приподнялся безналичный курс.

«Аукцион был необходим скорее с психологической точки зрения. Несмотря на утренний рост котировок ажиотаж был сбит и для этого понадобилось продать только $15,5 млн.», - заметил начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

«Курс наличного доллара сегодня снижался, но при этом котировки на наличном рынке продолжают быть выше межбанковских на 20-25 копеек. Влияние дивидендного фактора практически сходит на нет», - отметил Игорь Гах.

Средняя цена продажи людям наличного доллара в банках 5 октября находилась в рамках 27,10-27,20 грн./$, а максимальная у крупных банков не превышала 27,25 грн./$. При этом самый низкий курс американской валюты в кассах, как и вчера держался на уровне 26,95 грн./$. Выкупали ее у людей в рамках 26,55-27,0 грн./$.

На черном рынке день начался с подорожания доллара на 6 копеек - в рамках 27,03-27,19 грн./$. Однако к вечеру произошел курсовой откат к 26,99-27,09 грн./$.

Первый за долгое время курсовой откат принес немного позитива на валютный рынок. И банкиры начали делать положительные прогнозы.

«Разрыв между наличным и безналичным курсами продолжает давить на рынок, но похоже, что пиковая активность роста спроса на доллар пройдена, курс должен стабилизироваться и может немного откатиться», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он ждет в пятницу торговлю межбанка в рамках 26,70-26,80 грн./$.

Юрий Гриненко допускает более высокий старт торгов - на 26,85-26,88 грн./$, однако после этого не исключает курсовой откат. Особенно, если Нацбанк снова выйдет с продажей доллара.

В целом 6 октября не исключается активная торговля на межбанке, несмотря на короткий пятничный день. Ведь в понедельник в Соединенных Штатах будет нерабочий день, и не будут ходить долларовые платежи - американцы будут отмечать День Колумба. Потому импортеры могут захотеть прикупить валюты и провести все расчеты с иностранными партнерами заранее.

Главное, чтобы на их активность хватило усилий НБУ и банков.

«Посмотрим, будет ли на рынке гривневая ликвидность. Ведь банкам надо сформировать обязательных резервов на 46,2 млрд. грн., а пока на их корсчетах лишь 41,4 млрд. грн. То есть гривни немного недостает. И не исключено, что некоторые банки пойдут на продажи безналичного доллара с позиции, чтобы повысить свою ликвидность. Это если они будут понимать, что валюта больше не будет сильно дорожать. В противном случае, просто возьмут короткий гривневый кредит у НБУ под ОВГЗ и придержат свои валютные запасы. Посмотрим, все будет зависеть от рынка», - резюмировал Юрий Гриненко.