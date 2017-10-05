Банкиры допускают раскачку валютного рынка еще неделю-полторы

4 октября безналичный курс доллара прибавил еще 9 копеек, и зафиксировался на уровне 26,77-26,82 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Совокупно за три дня октября валюта подорожала уже на 21 копейку.

Хотя могло быть и больше, ведь сегодня межбанк прицеливался на новую психологическую отметку - 26,90 грн./$. И чтобы откатить от нее котировки, Нацбанку пришлось продать на аукционе $38,6 млн. из запрошенных $45 млн., уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Только поэтому курс не продолжил двигаться вверх.

«Торги открылись в диапазоне 26,84-26,85/26,87-26,88 грн./$, где НБУ объявил о проведении аукциона. После этого котировки упали к 26,79-26,80/26,80-26,82 грн./$. Регулятор отсек заявки по 26,79 грн./$. После аукциона курс сначала находился на уровне 26,79-26,82 грн./$», - рассказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Вечернее подтягивание валютного курса финансисты объясняют повышенным валютным спросом на наличном рынке.

«В конце дня банк сводит свои продажи в кассах, и видит какую сумму у него приобрели за день клиенты. И, чтобы пополнить позицию и обеспечить людей наличным долларом на следующий день, он докупает к вечеру валюту. Если отделения за день продали, скажем, $300-500 тыс., то где-то столько к вечеру и откупает на межбанке. Обеспечить поставку наличной банкноты на эту сумму - не проблема. Многие крупные банки сами завозят доллар и евро самолетами: мы, Ощадбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк и другие. Стоит это где-то 0,6-0,7% сумму, а то и дешевле. Потому не возникает дефицита налички, главное - купить валюту на межбанке», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко.

Кстати, банкиры не скрывают, что с большим бы удовольствием скупали доллар только у Нацбанка - где он обычно дешевле, а не на открытом рынке. Однако не всех устраивает график проведения регулятором аукционов.

«На него не успевают те, кому нужно проводить расчеты день-в-день. Ведь после закрытия сделок в 12:30 НБУ фактически перечисляет валюту после обеда, ближе к 16 часам. Так что тем, кому нужно платить до обеда, не могут ждать вечера и скупаются на рынке. На аукцион регулятора обычно выходят те, кому платить вечером или на следующий день», - заметил Гриненко.

Из числа покупателей доллара в среду выделяли ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Ситибанк, Альфа-Банк и ProCredit Bank. А из покупателей (кроме Нацбанка-маркет-мейкера) - ING Bank, ПУМБ, Укргазбанк и Приватбанк.

Второй важной причиной роста спроса на доллар и роста его курса стали приобретения иностранцев. Они второй день к ряду продолжают выметать валюту с межбанка, чтобы вывести дивиденды на родину и зафиксировать прибыль.

Эта причина продолжит давить на валютный курс и завтра.

«Очевидно, что на сегодняшний день активность по скупке доллара для выплаты дивидендов нерезидентам Украины все еще набирает обороты, и, возможно, завтра будет пиковая активность роста спроса на доллар. В случае экстремального роста курса доллара завтра НБУ вновь будет вынужден выйти на рынок с продажей доллара», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он спрогнозировал на четверг безналичную торговлю в рамках 26,70-26,80 грн./$. Рядом находятся и ожидания заместителя начальника казначейства VTB Bank Игоря Гаха - 26,75-26,80 грн./$.

«Мы считаем, что в ближайшие дни темпы роста курса доллара снизятся и возможна коррекция в сторону незначительного укрепления национальной валюты», - отметил Гах.

Более пессимистический прогноз на 5 октября сделал Юрий Гриненко - ждет старта межбанка в рамках 26,82-26,85 грн./$.

Банкир считает, что на курс продолжат давить покупки нерезидентов и спрос на наличном рынке. Также, как и вчера, его объясняют не столько приобретениями рядовых граждан, сколько покупками аграриев. Они конвертируют гривну, получаемую от сдачи урожая оптовикам.

«Не думаю, что такие скупки затянутся надолго. Скорее всего, они закончатся уже через неделю-полторы», - считает Гриненко.

Как только это произойдет начнут откатываться как наличные, так и безналичные курсы доллара. 4 октября цена доллара в обменках достигала нового максимума - 27,50 грн./$. Сегодня на нем продавали только небанковские финучреждения.

Банки продавали доллар дешевле: у них максимальный курс продажи людям был на уровне 27,30 грн./$ (ВТБ Банк, Львов Банк и Кредит Оптима Банк).

Самый дешевый бакс в банках предлагал государственный Укргазбанк и ТАСкомбанк - по 26,95 грн./$. А средняя цена наличной американской валюты находилась в рамках 27,0-27,20 грн./$. Ее в своих кассах ставило большинство украинских банков: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Проминвестбанк, Приватбанк, Правэкс-банк.

Выкупали банкиры доллар у людей в рамках 26,40-27,05 грн./$.

«На текущий момент спрос со стороны населения несколько выше среднемесячного за прошедший квартал, но паники не наблюдается», - заверил UBR.ua Игорь Гах.

Целый день прыгала цена доллара на черном рынке. Менялы начинали день с 14-копеечного повышения курса - на 26,95-27,13 грн./$. После чего мощно его раскачивали: до распродажи Нацбанка - к 27,0-27,18 грн./$, после него - к 26,97-27,13 грн./$. К обеду после очередного курсового роста произошла фиксация на 26,98-27,17 грн./$, а к вечеру откат к 26,88-27,14 грн./$.