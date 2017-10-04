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Кабмин одобрил репрофайлинг ОВГЗ в портфеле НБУ с изменением предыдущих условий
Кабинет Министров одобрил операцию по репрофайлингу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в портфеле Национального банка.
Соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
Отмечается, что в портфеле НБУ в данный момент находятся ОВГЗ на сумму 361 млрд гривен.
Правительство утвердило выпуск долгосрочных и долгосрочных инфляционных ОВГЗ на 219,563 млрд гривен.
Облигации будут выпущены 40 отдельными выпусками, бумаги будут погашаться с 2025 по 2047 года.
Ставка купона по облигациям с погашением с 2025 по 2035 года составит от 8,12% до 11,3% годовых, купонный период составит 6 месяцев.
Ставка по остальным бумагам будет на уровне 12-месячной инфляции плюс 2,2%.
Если же инфляция будет нулевой или будет дефляция, то доходность будет выплачиваться на уровне 2,2% годовых.
Как сообщали Українські Новини, 24 мая Кабмин одобрил согласованный с НБУ репрофайлинг принадлежащих ему ОВГЗ суммарным номинальным объемом 377,9 млрд гривен, который предполагает реструктуризацию этого долга до 2047 года и равномерное его погашение примерно по 13 млрд гривен в год.
Ожидалось, что в собственности Нацбанка останутся уже выпущенные ОВГЗ на сумму 151,12 млрд гривен.
Процентная ставка по новым облигациям определялась на уровне инфляции за последние 12 месяцев плюс 1,5 процентных пункта (п.п.).
В случае дефляции доход выплачивался по ставке 1,5% годовых.
9 августа Кабмин решил отменить операцию по репрофайлингу ОВГЗ в портфеле НБУ.
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