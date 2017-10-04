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Курс доллара на межбанке неумолимо идет вверх
20:52 03.10.2017 |
«Открывался рынок на уровне 26,62-26,65 грн./$. После выхода большего числа покупателей котировки поднялись сначала до 26,65-26,69 грн./$, а после 11 часов и вовсе к 26,70-26,73 грн./$. Спрос на доллар преобладал над предложением. И эта тенденция позволила выйти межбанку на 26,71-26,74 грн./$», - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Регулятор решил, что в такой ситуации лучше не проводить открытый валютный аукцион для всех банков, и снабжал валютой только 20-ку уполномоченных по наилучшему курсу.
«Национальный банк продал около $10 млн по ориентировочным котировкам 26,72 грн./$», - рассказал заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
Кроме НБУ из числа долларовых продавцов сегодня выделяли Укргазбанк (говорят, что он продавал доллар НАК «Нафтогаз», немного выше среднерыночных цен), Приватбанк и ПУМБ. А главными покупателями валюты называли ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк.
Повышенная закупочная активность банков с иностранным капиталом объясняется достаточно просто - крупными закупками доллара под иностранных клиентов, которые выводят заработанную валюту на родину.
«Уже сегодня отмечается повышенный спрос на валюту со стороны компаний-нерезидентов для выплат дивидендов», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Закупки нерезидентов растянутся во времени.
«Скорее всего, на ближайшие несколько дней придется пик таких приобретений. А на следующую неделю и дальше будут приходиться одиночные покупки», - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В тоже время будет работать второй, не менее важный фактор, - наличный. Банкиры хором говорят о повышенном спросе на кэш.
«Отчасти наблюдается немного запоздалая реакция населения на курсовые прогнозы Минфина на 2018 г. (30,1 грн./$) - люди опасаясь девальвации гривни конвертируют свои сбережения. Хотя большая часть покупки обеспечивается не людьми, а бизнесом. Аграрии сейчас сдают трейдерам зерно и прочую продукцию, и стараются тут же конвертировать полученную от них гривну в доллар. Гривны пока предостаточно, потому и валютный спрос стабильный», - объяснил Гриненко.
Из-за аграрных закупок бизнеса стремительно взлетает наличный курс доллара. 3 октября он поднялся до максимума за последние месяцы - 27,10 грн./$. Конечно, в такой ситуации банкам выгоднее продавать доллар в наличном виде, чем затаривать межбанк.
Справедливости ради стоит отметить, что на максимумах - в рамках 27,0-27,10 грн./$ - работало не большинство банков: ПУМБ, Экспресс-Банк, Приватбанк, Правэкс-банк и еще несколько структур.
Львиная доля предложений по продаже наличного доллара находилась в рамках 26,80-26,95 грн./$: Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Universal Bank, ТАСкомбанк, Креди Агриколь Банк.
Минимальный же ценник был на уровне 26,75 грн./$. И его, кстати, держали не только банки-малыши, как обычно, но и системщики: Альфа-Банк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Укрэксимбанк.
При этом выкупали доллар у людей в рамках 26,20-26,85 грн./$.
На черном рынке доллар дорожал весь вторник. Говорят, что валютой затаривались не частные лица, а представители небольшого бизнеса. Здесь день начинался в рамках 26,62-26,72 грн./$, после чего цены быстро достигли 26,69-26,79 грн./$, а к вечеру вообще 26,86-26,99 грн./$.
На завтра у банкиров неутешительные прогнозы. Все хором говорят о дальнейшем подорожании доллара со ссылкой на текущие факторы.
«По нашему мнению, завтра дивидендный фактор только усилит свое влияние на спрос. Вторым моментом, который сработал сегодня и продолжит завтра оказывать влияние в сторону ослабления гривни, является спекулятивный рост разницы курса доллара между наличным и безналичным рынками. Такие колебания на наличном рынке очень негативно отражаются на настроениях населения и способствуют еще большему раскачиванию курса доллара на межбанке. Данный комплекс негативных для гривни факторов - несомненно вызов для регулятора, и мы надеемся, он выйдет завтра с продажей доллара, чтобы немного успокоить рынок», - сказал Олег Куринной.
Он рассчитывает, что межбанковская торговля 4 октября будет идти в рамках 26,70-26,75 грн./$.
«Мы рассчитываем, что рынок откроется с котировок 26,75-26,80 грн./$ и будет в значительной мере зависеть от действий регулятора», - сказал Игорь Гах.
А Юрий Гриненко ожидает старта межбанка в рамках 26,72-26,78 грн./$.
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