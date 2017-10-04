Ругаются с первого дня. Удастся ли Порошенко забрать Нацгвардию у Авакова

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Властная коалиция как никогда близка к распаду. Причина в том, что президенту надоела чрезмерная самостоятельность партнеров из НФ. Те, в свою очередь, принялись лепить Порошенко образ диктатора, противостоять которому может только Аваков.

Хотя пожар на складах в Калиновке уже погашен, и люди вернулись в свои дома, вопрос отставки начальника Генштаба Виктора Муженко, инициированный политиками из окружения министра внутренних дел и одного из лидеров "Народного фронта" Арсена Авакова, остается взрывоопасным и может спровоцировать тектонические сдвиги во всей политической системе страны.

И если первые нападки на Муженко звучали исключительно из уст непосредственно связанных с Аваковым политиков, то со временем к атаке на генерала подключилась вся фракция "Народного фронта". Так, на согласительном совете в понедельник лидер фракции "фронтовиков" Максим Бурбак более чем четко артикулировал, что "военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов. За это должен нести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко".

Примечательно, что ни одна другая фракция не присоединилась к "Народному фронту" в травле Муженко, а экс-партнеры БПП и НФ по коалиции "Самопоміч" и "Батьківщина" сразу же обрушили свой гнев непосредственно на президента и Верховного главнокомандующего, не размениваясь на разных генералов, что вполне в духе их оппозиционной риторики последнего времени.

Но и "Народный фронт" не обошел Порошенко своим вниманием. Вечером в понедельник в эфире одного из телеканалов ближайший соратник Арсена Авакова Антон Геращенко разоткровенничался и заявил, что между Аваковым и Порошенко существует конфликт "с первого дня избрания президента", дескать, Петр Алексеевич хочет подчинить себе все силовые структуры, а Арсен Борисович считает, что это крайне опасно, а потому отчаянно этому сопротивляется. Да и вообще, Аваков на сегодня, по словам Геращенко, единственный гарант "недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением". То есть только Аваков может остановить наступление в стране диктатуры.

Последние слова Геращенко несколько проливают свет на обстоятельства и причины "атаки Авакова" на Муженко и Порошенко - все дело в контроле над силовым блоком. Это же подтверждают и источники "ДС". По словам наших источников, в законопроекте о реинтеграции Донбасса, который в самое ближайшее время должен быть внесен в парламент, помимо прочего, предусмотрено и переподчинение Минобороны любимого детища Авакова - Национальной гвардии.

Поскольку документ о реинтеграции Донбасса предусматривает замену термина "АТО" на "операцию по обороне Украины" и организует новую структуру - Оперативный штаб, в его подчинение должны попасть все силовые структуры на Донбассе, в том числе и аваковская Нацгвардия. Также будут предложены и изменения и в другие законы, регламентирующие деятельность НГ, что окончательно переведет параллельную ВСУ силовую структуру в президентскую вертикаль. Таким образом, у министра внутренних дел останется только Национальная полиция, пограничники и другая "мелочь", а 50-тысячный контингент с танками и артиллерией уплывет под крыло Минобороны.

С точки зрения обороноспособности страны такое решение вполне оправдано, но самому Авакову и его политической силе вряд ли может понравиться.

Тут нужно напомнить, что между "Народным фронтом" и президентской фракцией БПП все еще продолжаются переговоры об объединении, вызванные крайне невысоким рейтингом "фронтовиков" и их лидера Арсения Яценюка, что делает самостоятельную политическую игру НФ занятием очень рискованным. Переговоры эти продолжаются уже долго и без видимого результата, так что более чем очевидно, что в этом вопросе все не слишком гладко.

Похоже, "жертва Авакова", который на сегодняшний день является, наверное, самым влиятельным "фронтовиком" в стране, может стать необходимым условием для возможности НФ пойти на следующих выборах одной колонной с БПП. Как видим, сам Аваков приноситься в жертву точно не хочет и готов с президентом пободаться, и "Народный фронт" его в этом поддерживает.

Теперь все зависит от того, как поведет себя в этой ситуации "Народный фронт". Скорее всего, они будут противодействовать Порошенко не слишком активно, чтобы постараться по возможности не потерять Нацгвардию, а если и терять, то выторговать за нее как можно больше. Но не исключено, что "фронт" решит играть в свою игру до конца и результатом такой бескомпромиссности могут стать самые радикальные последствия. Ведь, если "Народный фронт" откровенно побьет горшки с БПП, нас ждет первый серьезный политический кризис со времен Революции достоинства и без досрочных выборов будет уже не обойтись. Ведь коалиция уже давно в крайне неустойчивом положении и ее переформатирование без "Народного фронта" вряд ли возможно.

Не нужно забывать и о "политических стервятниках" в лице "Батьківщини", "Самопомочі", группы Саакашвили, еврооптимистов и прочих, которые давно не скрывают, что хотят досрочных выборов. Эти сделают все возможное, чтобы максимально усложнить и без того непростые коалиционные отношения НФ и БПП. И если политический кризис таки разгорится, все они дружно помогут "расшатать" ситуацию на максимальную амплитуду.

Как бы там ни было, сегодня все зависит от способности представителей "Народного фронта" и БПП идти на компромиссы и договариваться. Ранее им это всегда удавалось.