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Геращенко: У Авакова и Порошенко конфликт с первого дня
09:49 03.10.2017 |
Экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.
Об этом он сказал в эфире ICTV в понедельник вечером.
На вопрос, существует, ли конфликт Геращенко ответил: "Да, с первого же дня избрания президента Украины Петра Порошенко".
По словам политика, конфликт заключается в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований в Украине.
"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - заявил нардеп и экс-советник министра.
"На сегодня есть некий баланс власти: президент отвечает за СБУ, и несет ответственность за все позитивные и негативные изменения в СБУ, президент предлагает генпрокурора и вместе с Верховной Радой делит эту ответственность, министр внутренних дел Арсен Аваков (...) является балансом власти в этой стране и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем и его окружением", - добавил Геращенко.
Он заявил, что может гарантировать, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа Украины для того, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, если они будут законными и обоснованными.
В то же время глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов назвал неправдой мнение о том, что Порошенко хочет узурпировать власть.
Он также не подтвердил факт существования конфликта между президентом и главой МВД.
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