Массовое убийство в Лас-Вегасе стало самым кровавым в истории США

64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay. По словам местного шерифа, погибли по меньшей мере 59 человек, еще 527 человек ранены. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

До сих пор самым крупным инцидентом подобного рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

Полиция сообщает, что во время обыска в доме Паддока были обнаружены взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

По словам шерифа Джозефа Ломбардо, в доме было более 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатка и несколько тысяч патронов. Кроме того, там же были обнаружены непонятные электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить.

Через несколько часов после нападения ответственность за него взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", завив, что тот еще несколько месяцев назад принял ислам, однако не предоставила тому никаких подтверждений.

Как следует из заявления Федерального бюро расследований, выпущенного после стрельбы, в ФБР не могут подтвердить, что стрелок имел отношение к экстремистам.

"Мы на данный момент не обнаружили какой-либо связи с международными террористическими организациями", - говорится в заявлении.

Тем временем СМИ начали называть первые имена жертв, среди них - 23-летний гражданин Канады и двадцатидевятилетний житель штата Теннеси Сонни Мелтон. Жена Мелтона подтвердила гибель мужа в соцсетях.

Кем был стрелок?

По последним данным полиции, стрелявшим был 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Паддок. Прежде он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Паддок стрелял по посетителям кантри-фестиваля из номера, расположенного на 32-м этаже отеля рядом с казино. После того, как на место происшествия приехали полицейские машины, Паддок открыл огонь и по сотрудникам полиции.

По данным полиции, мужчина покончил собой до того, как полицейские взяли штурмом его номер в отеле.

Шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо описал Паддока, как "озлобившегося человека, который стремился убить как можно больше людей".

Сотрудники полиции обнаружили 10 винтовок в номере, где находился стрелявший. В полиции сообщили, что Паддок мог находиться в отеле Mandalay Bay с 28 сентября.

Всего на концерте было более 20 тысяч зрителей.

По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 64-летним пенсионером, ни разу прежде не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что он не был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях.

Брат Стивена Паддока Эрик в беседе с Си-эн-эн заявил, что шокирован его поступком.

"Он никогда не был фанатом оружия. То, что ему удалось получить такое оружие... Где он, черт возьми, взял автоматические винтовки?" - говорит Эрик Паддок.

Позже брат стрелка рассказал, их отец в течение некоторого времени был в списке самых опасных преступников ФБР.

Как говорится в документе от 1969 года, ФБР считала, что отец Паддока планировал ограбление банка, а также был склонен к суициду.

"Обойма за обоймой"

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули свистели повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей происшествия.

По словам некоторых очевидцев, всего нападавший отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть примерно тысячу патронов. Другие свидетели случившегося приводят более скромные оценки, но подтверждают, что выстрелов было не менее сотни.

"Мы возвращались в отель с обеда и увидели, как к нам в панике бегут люди. Один из них был весь в крови - и стало понятно, что происходит что-то совсем не то. Услышав автоматную очередь, я схватила своего друга за руку и мы побежали в переулки", - говорит еще одна женщина, ставшая свидетелем происшествия.

Спецоперация и штурм

Информагентства сообщали, что после прибытия полиции на место происшествия стрелок все с того же 32-го этажа открыл огонь и по полицейским машинам. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Полицейские просили не транслировать в сети и в эфире их перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.

Первоначально полиция утверждала, что подозреваемый был застрелен после того, как спецназовцы взяли штурмом номер, из которого он стрелял. Однако затем шериф Лас-Вегаса заявил, что Паддок покончил с собой еще до штурма.

В номере нашли сразу 10 единиц огнестрельного оружия. Тип этого оружия не уточняется. Кроме того, в полиции не стали говорить, что еще удалось найти в номере Паддока.

По данным полиции, в ходе стрельбы погибли двое полицейских, которые находились там в свободное время.

По данным Ростуризма, в Лас-Вегасе сейчас находятся около 50 туристов из России. В ведомстве не располагают данными о погибших или раненых россиянах в результате стрельбы.

Мотивы не установлены

Полиция также искала женщину по имени Мэрилу Данли, с которой видели подозреваемого незадолго до преступления, но потом заявила, что та не причастна к стрельбе. К расследованию подключилось и ФБР, но оно вернет его полиции, если не усмотрит в случившемся признаков терроризма.

Причины, по которым Паддок начал стрелять по людям, пока установить не удалось. Ни у полиции, ни у ФБР нет информации о каких-либо его связях с организациями, которые признаны террористическими.

Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штате не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.