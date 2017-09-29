В сентябре курс доллара на межбанке вырос почти на гривню

29 сентября безналичная валютная торговля завершилась 9-копеечным подорожанием доллара на межбанке - до 26,58-26,61 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Совокупно за эту неделю американская валюта поднялась в цене на 31 копейку, а с начала месяца - сразу на 93.

Еще в пятницу утром некоторые банкиры надеялись на продажи экспортеров и курсовой откат, однако достаточно быстро разуверились в этом.

«Уже традиционно для последних дней, курс поднялся утром по причине дефицита предложения. Однако, объем предложения так и не смог удовлетворить растущий спрос на валюту», - заметил Куринной.

Курс доллара поднимался даже выше вечернего фиксинга, но немного откатились к закрытию рынка.

«Открывались торги в рамках 26,49-26,52 грн./$. Но достаточно быстро по мере роста валютного спроса котировки поднялись к 26,54-25,58 грн./$, а к 11 часам и вовсе к 26,57-26,62 грн./$. В этом диапазоне рынок работал до обеда», - уточнил UBR.ua ход событий директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Копеечный откат курса во второй половине дня объяснили не столько сменой тренда, сколько закрытием контрактов импортеров. Нацбанк сегодня экономил золотовалютные резервы - на рынок не выходил. За короткие валютные торги (до 16 часов) банкиры без него наторговали заметно меньше: объем сделок сократился со вчерашних $514,38 млн. до $340,54 млн.

На межбанковский скачок быстро отреагировал наличный рынок: здесь минимальный курс продажи доллара людям поднялся на 7 копеек, однако даже после этого не вышел на безналичный уровень - лишь на 26,55 грн./$. Кстати, его по непонятным причинам выставила большая группа банков (и системные в том числе): Укрсоцбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк и др.

Средняя же цена продажи находилась в рамках 26,60-26,70 грн./$ - ее ставило большинство банков в стране. И только единицы предлагали клиентам максимальные цены - 26,72-26,90 грн./$.

А выкуп американской валюты у населения проходил в рамках 26,0-26,51 грн./$.

На черном рынке на удивление не было сильной раскачки, и его расценки не доросли до межбанковского уровня. Менялы с утра подняли ценники на 4 копейки, а после двигали курсы совсем не сильно: с 26,49-26,58 грн./$ к 26,47-26,56 грн./$, а к вечеру остановились на 26,49-26,57 грн./$.

Что будет дальше

Если в начале недели финансисты еще пытались как-то успокаивать людей, то к пятнице весь их оптимизм полностью иссяк. Ведь, как известно, в начале каждого месяца доллар всегда дорожает - на первую декаду приходятся долларовые покупки иностранцев, которые привыкли в это время выводить на родину дивиденды. И октябрь не станет исключением.

«Думаю, на следующей неделе ряд факторов, которые будут оказывать влияние на рост спроса на валюту сохранится, более того - к факторам сезонности и гиперреактивности наличного рынка добавится фактор покупки валюты для выплат дивидендов нерезидентам. К сожалению, комплекс этих факторов будет играть в сторону роста курса доллара и от регулятора может вновь потребоваться активное участие в открытых торгах для сдерживания роста курса доллара», - сказал Олег Куринной.

Он спрогнозировал межбанковскую торговлю со 2 по 6 октября в рамках 26,50-26,70 грн./$. В тоже время девальвационный настрой не сделал этот прогноз самым пессимистическим на рынке.

«Похоже курс постепенно движется в диапазон 26,80 грн./$», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

От Нацбанка не ждут мощных спасательных операций, хотя и допускают его аукционы. Финансисты пришли к выводу, что руководство НБУ кривит душой, когда заявляет об отсутствии координации действий с Минфином. На этой неделе казначеи окончательно уверовали в то, что центробанк выводит межбанк на средний курс Министерства финансов на этот год - 27,20 грн./$.

«Странно, что идут разговоры о панике и нездоровых настроениях на фоне подорожания доллара. Все в норме, сейчас рынок выходит на заложенные в госбюджете показатели, что не должно никого удивлять», - заметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Банкиры уверены, что центробанк дает доллару подорожать, чтобы к концу осени подороже конвертировать полученные транши от МВФ и других иностранных кредиторов. В этом случае чиновники смогут выполнить госбюджет-2017, и рассчитаться с народом по социальным платежам.

Финансисты высчитали, что для выхода в среднем по году на минфиновский прогноз в 27,20 грн./$, власти могут позволить проседать межбанку до 27,50 грн./$. Если все пройдет без паники, то наличный доллар не поднимется выше 27,70-27,80 грн./$. Собственно, для этого Нацбанк сейчас и растрачивает золотовалютные резервы на межбанке - чтобы скатывание гривни было плавным. Без скаков курса в 0,5-1 грн., как это было пару лет назад.