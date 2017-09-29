Платежный баланс Украины в августе сведен с профицитом $518 млн - НБУ

Платежный баланс Украины в августе 2017 года сведен с профицитом в $518 млн против дефицита в июле на уровне $285 млн, соответствующие предварительные данные обнародованы на официальном веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

За восемь месяцев текущего года профицит платежного баланса составил $1,282 млрд, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По данным центробанка, дефицит текущего счета в августе по сравнению с июлем уменьшился в 2,64 раза - до $226 млн. Этому способствовало сокращение дефицита торговли товарами и увеличение положительного сальдо торговли услугами.

По сравнению с августом 2016 года дефицит текущего счета сократился в 2,17 раза.

Согласно данным Нацбанка, крупнейшим торговым партнером Украины остаются страны ЕС, доля которых в общем экспорте товаров за январь-август 2017 года по сравнению с январем-августом 2017 года возросла до 35,9% с 33,3% , импорта - до 41,6% с 39,1%.

В целом дефицит текущего счета за январь-август 2017 года составил $2,083 млрд, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чистые поступления по финансовому счету в августе по сравнению с июлем возросли в 2,43 раза - до $743 млн в результате сокращения объемов наличной валюты вне банков, а также за счет покупки банками облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

Кроме того, возросло поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до $194 млн с $137 млн в июле (в августе 2016 года - $204 млн).

В целом за восемь месяцев года чистый приток ПИИ в Украину оценен в $1,827 млрд, что на $0,825 млрд меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В то же время в августе наблюдался отток долгового капитала из частного сектора - $125 млн. Этом было связано с расчетами банков по межбанковским кредитам и депозитам, а также с сокращением объема привлечений реальным сектором.

В целом за восемь месяцев чистые поступления по финансовому счету возросли на 51,4% - до $3,355 млрд.