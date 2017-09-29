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Во 2-м квартале доходы населения увеличились на 17,6% до 559,9 млрд гривен, расходы - составили 587,5 млрд гривен
16:49 29.09.2017 |
Во 2-м квартале 2017 года доходы населения увеличились на 17,6% по сравнению со 2-м кварталом 2016 года до 559 916 млн гривен, расходы - составили 587 542 млн гривен.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 26%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 14,2%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 8,3%.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2017 года доходы населения увеличились на 22,9% по сравнению с 1-м кварталом 2016 года до 501 112 млн гривен, расходы - составили 545 365 млн гривен.
В 2016 году доходы населения увеличились на 15,4% по сравнению с 2015 годом до 2 002 383 млн гривен, расходы - составили 2 020 783 млн гривен.
Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2017 года, данные Государственной службы статистики:
|2-й квартал, млн гривен
|2-й квартал 2017 в % ко 2-му кварталу 2016
|Доходы, всего:
|559 916
|117,6
|1. Оплата труда
|263 508
|126,0
|2. Прибыль и смешанный доход
|78 072
|108,3
|3. Доходы от имущества, полученные
|13 470
|85,8
|4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:
|204 866
|114,2
|- социальная помощь
|96 666
|110,9
|- другие текущие трансферты
|23 793
|108,7
|- социальные трансферты в натуре
|84 407
|120,1
|Расходы и сбережения, всего:
|559 916
|117,6
|1. Покупка товаров и оплата услуг
|526 830
|123,7
|2. Доходы от имущества, оплаченные
|6 017
|120,9
|3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:
|54 695
|128,1
|- текущие налоги на прибыль, имущество и др.
|46 047
|135,0
|- взносы на социальное страхование
|591
|127,6
|- другие текущие трансферты
|8 057
|99,1
|Сбережения (прирост)
|-27 626
|х
|4. Накопление нефинансовых активов
|-7 257
|х
|5. Прирост финансовых активов, из них:
|-20 369
|х
|- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах
|29 948
|120,3
|- сбережения в иностранной валюте
|-30 252
|х
|- займы, полученные за исключением погашенных
|559
|х
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