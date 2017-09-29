Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 год до 1,8% и инфляции до 12,2% - МЭРТ

Рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,8% при инфляции (декабрь к декабрю) 12,2% с улучшением этих показателей в следующем году соответственно до 3% и 8%, такой консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в пятницу.

Согласно ему, эксперты ожидают в 2019 году увеличения ВВП на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году – 4% при инфляции 5%.

МЭРТ напоминает, что четыре месяца назад оценки экономического восстановления в текущем году были чуть оптимистичнее – 1,9% при инфляции 10,5%, тогда как в 2018 году эксперты ожидали тех же 3% роста, но при инфляции 7%.

Наиболее оптимистичны участники консенсус-прогноза были год назад: тогда они рассчитывали на ускорение экономики в этом году до 2,9%, а в следующем – до 3,6% при замедлении инфляции соответственно до 9% и 6%.

Курсовой прогноз для гривни на конце текущего года улучшен до 27,9 грн/1$ с ожидавшихся в январе 29,85 грн/1$, а на конце 2018 года – до 29,55 грн/1$ с ожидавшихся 30,1 грн/1$.

В документах уточняется, что диапазон прогноза ВВП на текущий год – от роста на 1,3% до 2,5%, а на следующий – от роста на 0,5% до 3,8%.

МЭРТ указывает, что согласно допущениям, на которых строятся прогнозы, среднегодовая цена нефти в этом году составит $52,8 за баррель, а в 2018 году –$57, а среднегодовая цена газа составит $245 за тыс. кубометров в 2017 году и $250 за тыс. кубометров в 2018-ом. Цены на сталь вырастут 10% в 2017 году и 6% - в 2018-м.

Эксперты ожидают роста тарифов на горячую воду и отопление на 20% в текущем и следующем году, на электроэнергию – соответственно на 30,5% и 20%, на газ – на 20% и 19%.

По оценкам экспертов, урожай зерновых в 2017 году составит 61 млн тонн, учетная ставка на конце года – 12,5% годовых, доходы бюджета от приватизации – 0,5 млрд грн.

Аналитики прогнозируют рост импорта в 2017 году на 7,9%, в 2018-м – на 5,6%. Тогда как экспорт, согласно их мнению, возрастет на 3,2% в текущем и на 4,4% в следующем году.

По сравнению с январским выпуском аналитики улучшили оценку инфляции на 0,5 п.п. до 12,2%, а в 2018 году они ожидают ее замедления еще на 1,1 п.п. до 8%.

Согласно экспертному мнению, в платежном балансе дефицит финансового счета составит 6,2% ВВП, дефицит счета текущих операций – 4,1% ВВП. Валовые резервы Нацбанка в ближайшие два года будут на уровне около $18,2 млрд.

Участники консенсус-опроса также сошлись на том, что основным внутренним риском на 2017-2020 годы является недостаточно быстрое проведение реформ. Среди других рисков на 2017 год они также назвали сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, дефицит энергетических ресурсов, наращивание негативных инфляционных ожиданий населения.

Лидирующие позиции среди внешних рисков в 2017 году, по мнению экспертов, занимают риски с финансовой составляющей: дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, сворачивание иностранными компаниями инвестиционных планов, неполучение запланированного финансирования от Международного валютного фонда.

Консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами 14 различных организаций и компаний, в частности, МЭРТ, Нацбанка, Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Международного центра перспективных исследований, Райффайзен Банка Аваль, инвесткомпании "Драгон Капитал", "CASE Украина", The Bleyzer Foundation.