Валюту на межбанке скупают энергетики и нефтетрейдеры

Как ни старался Нацбанк, не смог остановить подорожание американской валюты до новой психологической отметки: 28 сентября курс доллара на межбанке поднялся на 3 копейки, и зафиксировался к вечеру на уровне 26,50-26,52 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.

За откат к этой отметке НБУ заплатил $36,4 млн. - ровно столько регулятор продал на открытом валютном аукционе, почти полностью удовлетворив спрос. Всего на покупку было подано заявок на общую сумму $38 млн., и без доллара остались лишь те, кто рассчитывал на совсем дешевые покупки у чиновников - предлагали курсы в районе 26,48-26,49 грн./$. Курс отсечения центробанк установил на уровне 26,50 грн./$, притом, что котировка доллара на безналичном рынке поднималась до 26,57 грн./$, а реальные сделки были по 26,55 грн./$.

«Открывался рынок открылся на уровне 26,47-26,49 грн./$. С выходом большего количества покупателей котировки пошли в рост и достигли 26,52-26,55 уже к 11 часам. После чего из-за дисбаланса Нацбанк заявил о проведении аукциона по продаже американской валюты общим объемом до $100 млн. И уже после его продаж рынок пошел на снижение - к 26,50-26,54 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Еще более глубокая курсовая просадка произошла после обеда, когда покупатели позакрывали свои сделки. После чего банкиры уселись анализировать стремительно растущий спрос на валюту: 28 сентября объем долларовых торгов поднялся со вчерашних $391,42 млн. до $514,38 млн. Притом, что еще неделю назад межбанк работал в среднем на $280-320 млн. в день.

«Считаем, что сейчас на общее повышение спроса, помимо спекулятивного, также оказывает влияние и сезонный фактор: активно скупают доллар нефтетрейдеры и энергетики. Существенного увеличения объемов покупки валюты со стороны банков для продажи на наличном рынке не отмечаем - торги на безналичном рынке сейчас ведутся намного динамичнее. Однако повышенный спрос на наличном рынке также оказывает некоторое влияние на межбанк», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры признают рост спроса на наличный доллар со стороны населения, хотя уверяют, что его еще рано называть ажиотажным. И главное - не объемы покупки СКВ людьми, а отказ украинцев активно сдавать валюту, как они делали летом.

«Котировки налички растут, следуя тенденциям межбанка. При этом учитывая соотношение цен на текущий момент, когда форекс практически равен курсам наличной валюты, объем перелива в наличную валюту с межбанковского рынка и наоборот минимальный», - заверил Игорь Гах.

28 сентября минимальная цена продажи наличного доллара в кассах банков поднялась на 1 копейку, и достигла 26,48 грн./$. Значительно сократилось количество предложений по 26,50 грн./$. Большинство банков отдавали людям валюту по 26,60-26,65 грн./$, и несколько рискнули поднять свои ценники до 26,70-26,80 грн./$. При этом выкупали бакс у населения в рамках 26,20-26,52 грн./$.

Поднялись и расценки черного рынка: с утренних 26,36-26,50 грн./$ до 26,44-26,54 грн./$.

На завтра финансисты дают разные прогнозы: как в пользу дальнейшего роста валютных котировок, так и небольшого отката.

Например, Игорь Гах ждет старта межбанковских торгов в рамках 26,48-26,53 грн./$. А Олег Куринной рассчитывает на откат к 26,40-26,50 грн./$.

«Завтра комплекс факторов влияния сохранится: с одной стороны - сезонный фактор и наличный рынок увеличивают спрос на гривню, с другой - календарный фактор все еще может повлиять на увеличение предложения со стороны экспортеров», - сказал Куринной.

В то, что регулятор расщедрится и дважды за неделю выйдет с распродажей своих золотовалютных резервов не верит почти никто.

«Нацбанк уже неоднократно показывал готовность выходить на рынок для сдерживания роста курса доллара, выравнивая спрос и предложение, однако маловероятно, что это произойдет завтра», - резюмировал Куринной.