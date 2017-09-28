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МВФ готов обсуждать с властями Украины изменения в пенсионную реформу в рамках ранее определенных целей
18:12 28.09.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) готов обсуждать с властями Украины изменения в законопроект о повышении пенсий (№6614) в рамках определенных Фондом и Всемирным банком (ВБ) целей пенсионной реформы, сообщил официальный представитель МВФ Уильям Мюррей (William Murray).
"Мы призываем власти и парламент обеспечить, чтобы законопроект о повышении пенсий достиг целей реформы, которые были разработаны МВФ и ВБ. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с властями относительно любых возможных изменений, которые могут потребоваться в этот проект закона", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.
У.Мюррей также напомнил, что реализация пенсионной реформы остается решающим условием для четвертого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.
Как сообщалось, ВБ и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе (№6614) изменениями во время его подготовки ко второму чтению, сообщила директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.
Речь, в частности, идет о выплате временной помощи неработающей лицам, которые достигли 60-летнего возраста, без необходимого для получения пенсии страхового стажа; индексация пенсий в 2018-2020 годах, а потом автоматически согласно формуле.
МВФ и ВБ считают, что в 2018 году индексацию пенсий проводить не стоит, а с 2019 года индексацию стоит проводить согласно четкой формуле. Также они выступают против введения накопительной пенсионной системы с 2019 года и расширения перечня видов деятельности, которую можно будет учитывать в пенсионный стаж (учеба в вузе, предпринимательство упрощенцев, декретные отпуска).
Министерство социальной политики передало ВБ и МВФ свои предложения касательно норм пенсионной реформы, которые вызывали сомнения у международных партнеров.
В настоящее время с представителями ВБ ведутся переговоры касательно спорных моментов.
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