Минфин намерен привлечь 215 млрд гривен на внутреннем и внешних рынках, включая $2 млрд от МВФ в 2018

Министерство финансов намерено привлечь 215 млрд гривен (8 млрд долларов) на внутреннем и внешних рынках, включая 2 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца в интервью изданию Bloomberg, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2018 году правительство Украины планирует заимствовать 215 млрд гривен (8 млрд долларов ) на внутреннем и внешнем рынках; программа МВФ предусматривает привлечение на международном уровне 2 млрд долларов.

Он добавил, что Украина будет выступать за более выгодные заимствования у официальных кредиторов, поскольку она стремится укрепить бюджет на следующий год и планирует привлечь Всемирный банк для привлечения до 1 млрд долларов.

"Мы ведем переговоры со Всемирным банком, однако мы еще не достигли окончательной договоренности по цифре, которая может быть меньше", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в следующем году Минфин будет уделять приоритетное внимание заимствованиям на внутреннем рынке.

Министерство финансов хочет получить транш в размере 600 млн евро (700 млн долларов) от Европейского союза.

Правительство выполнило 2/3 условий, необходимых для получения финансирования от ЕС.

"Я думаю, что мы выполним большинство оставшихся задач в течение нескольких недель", - подчеркнул Буца, отметив, что ключевой вопрос заключается в том, чтобы парламент одобрил отмену эмбарго на экспорт древесины.

Как сообщали Українські Новини, Минфин ожидает прибытие миссии МВФ в Украину и получение следующего транша.

12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон в Киеве провел переговоры с Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством Минфина и другими представителями власти.

После своего визита он сообщил, что Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.

Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.