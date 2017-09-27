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Матиос пока не подтверждает информацию о диверсионных группах в Винницкой области, где горели склады боеприпасов
10:15 28.09.2017 |
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что никакие диверсионные группы на территории Винницкой области, где вечером 26 сентября начались взрывы боеприпасов, обнаружены не были, никого не задерживали и никто не сбежал.
"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие … на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет. Второе: данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило… Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, - не было", - сообщил А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
По его словам, антитеррористические учения, анонсированные ранее Винницкой облгосадминистрацией и Службой безопасности Украины, "фактически не начались".
"Мы должны установить причину и причинно-следственную связь, почему так произошло (ЧП на складах - ИФ). Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска… это ненадлежащее исполнение обязанностей охраной или это фактически диверсия, совершенная посторонними или лицами, которые имели доступ к территории складов. Все эти версии расследуются по одной методике", - рассказал главный военный прокурор.
Он подчеркнул, что, как правило, подобные преступления "очень сложно раскрываются".
Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.
В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов эвакуированы.
Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).
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|27.09.2017
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З 25 числа в Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі - і були затримані. Основна маса, але не всі.
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