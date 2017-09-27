Финансовые новости
- |
- 27.09.17
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
10:44 27.09.2017 |
А тепер ще інсайдерська інформація чи приймали органи і влада заходи щодо унеможливлення підриву складів. Можете поширити, бо важна інфа.
Саме головне, що це точно диверсія. У зв'язку з цим, через наші розвід дані ще з 25 числа в Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп. Так, це діло не однієї людини. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі - і були затримані. Основна маса, але не всі. Тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій.
Постові доповіли про звук в небі, потім почалися підриви снарядів, які стояли на вулиці. Це підтверджено - працював безпілотник, і це терористичний акт.
Є цифри про виділені гроші на конкретно цей склад в Калинівці. В 2015 році уло виділено 600 000 гривень. В 2016 році 2 млн, в 2017 році 6 млн, а уже після Балаклеї знайшлось ще +19 млн гривень, але їх з бюджету ніхто поки не отримав.
І ще головна інформація - основна маса потрібних нам снарядів знаходиться в підземних бункерах. Вони не постраждали (є інформація про 1 пошкоджений бункер, але це не точно), і значить всі ті боєприпаси також не постраждали.
Спитаєте, що ж тоді так розривається? Це велика кількість танкових снарядів і 120 мм мін, які були розташовані на вулиці.
Що ми маємо на даний момент?
Так, терористичний акт і порушення нашої обороноздатності. Але:
- Чітка робота місцевої влади та правоохоронних органів одразу після початку горіння та вибухів на складах
- Робота відповідних органів по визначенні ДРГ і напрямків їхньої роботи.
- Відсутність людських втрат та стратегічних видів боєприпасів. Всі боєприпаси заховані. Горить лише 10% від території арсеналу, і то в місцях, де ці боєприпаси відсутні.
- Повільність бюрократичної машини щодо виділення коштів для закупки відповідних систем захисту для наших арсеналів і баз зберігання.
- Гарна робота, але недопрацювали і дозволили зробити цей акт. Але ми вчимося і в майбутньому це все буде проходити ефективніше.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС
|Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія
|Военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ под Калиновкой по статье "диверсия" - СБУ
|Украинский рынок аренды недвижимости растет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспортеры 26 сентября стали активнее продавать доллар на межбанке
|Операция «перехват»: чем завершится борьба за «Укртрансгаз»
|Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд, на счета Госказначейства поступили $1,3 млрд
|Чунга-Чанга Кремля. Как пранкеры обломали зубы о Курта Волкера
|Никому не нужная держава. Кто первым объявит войну независимому Курдистану
|Как Владимир Гройсман и Андрей Коболев воюют за "Нафтогаз"
Это интересно
|WhatsApp был заблокирован в Китае в течение 2 дней, восстановил работу во вторник
|Пять странных, но научных способов получше сосредоточиться
|Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США подверглась хакерской атаке