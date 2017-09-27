Сергій Місюра: Вибухи на складах у Вінницькій області, це точно диверсія

А тепер ще інсайдерська інформація чи приймали органи і влада заходи щодо унеможливлення підриву складів. Можете поширити, бо важна інфа.

Саме головне, що це точно диверсія. У зв'язку з цим, через наші розвід дані ще з 25 числа в Вінницькій області під видом антитерористичних навчань були проведені обшуки і переслідування диверсійних груп. Так, це діло не однієї людини. І два дні проходили пошуки і ведення цих груп. Основна маса була визначена, їхні цілі - і були затримані. Основна маса, але не всі. Тому одна група і змогла доправити на безпілотнику підривний пристрій.

Постові доповіли про звук в небі, потім почалися підриви снарядів, які стояли на вулиці. Це підтверджено - працював безпілотник, і це терористичний акт.

Є цифри про виділені гроші на конкретно цей склад в Калинівці. В 2015 році уло виділено 600 000 гривень. В 2016 році 2 млн, в 2017 році 6 млн, а уже після Балаклеї знайшлось ще +19 млн гривень, але їх з бюджету ніхто поки не отримав.

І ще головна інформація - основна маса потрібних нам снарядів знаходиться в підземних бункерах. Вони не постраждали (є інформація про 1 пошкоджений бункер, але це не точно), і значить всі ті боєприпаси також не постраждали.

Спитаєте, що ж тоді так розривається? Це велика кількість танкових снарядів і 120 мм мін, які були розташовані на вулиці.

Що ми маємо на даний момент?

Так, терористичний акт і порушення нашої обороноздатності. Але:

- Чітка робота місцевої влади та правоохоронних органів одразу після початку горіння та вибухів на складах

- Робота відповідних органів по визначенні ДРГ і напрямків їхньої роботи.

- Відсутність людських втрат та стратегічних видів боєприпасів. Всі боєприпаси заховані. Горить лише 10% від території арсеналу, і то в місцях, де ці боєприпаси відсутні.

- Повільність бюрократичної машини щодо виділення коштів для закупки відповідних систем захисту для наших арсеналів і баз зберігання.

- Гарна робота, але недопрацювали і дозволили зробити цей акт. Але ми вчимося і в майбутньому це все буде проходити ефективніше.

