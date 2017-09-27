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Курс доллара на межбанке штурмует новые высоты
21:38 27.09.2017 |
С начала этой недели курс доллара на межбанке прибавил уже 19 копеек, а с начала сентября - 81.
И могло быть и больше: как сообщил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, после сегодняшнего старта межбанка в рамках 26,39-26,43 грн./$, котировки с утра поднимались даже до 26,48-26,50 грн./$, и только после обеда смогли немного откатиться.
Это произошло после того, как экспортеры стали живее продавать свою валюту. С утра они ее активно придерживали (по итогам дня объем долларовых торгов сократился со вчерашних $404,36 млн. до $391,42 млн.).
«Уже традиционно для последних дней начало торговой сессии сопровождалось отсутствием предложения и стабильным спросом на валюту, что вновь вызвало рост котировок относительно вчерашнего закрытия. Нацбанк в открытые торги сегодня не выходил», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В условиях постоянно дорожающего доллара, медлительность экспортеров вполне понятна. Им нет смысла торопиться с продажей валюты, курс которой постоянно растет. Ведь работает простой принцип: чем позже продал - тем выгоднее продал. И заработал предприятию больше гривни.
Если бы на межбанк регулярно выходил Нацбанк и сбивал курс валюты вниз - спекулянты бы сильно рисковали. Могли бы прогадать от своей неповоротливости, продавая валютную выручку после НБУ. В противном же случае, они всегда в плюсах. И, кстати, с гривной. Банкиры говорят о том, что большие корпорации получили от Госказначейства крупные суммы выплат по налогу на добавленную стоимость, и потому остро не нуждаются в гривне. Им достаточно продавать лишь обязательные к реализации 50% выручки, остальное можно держать на счетах до максимального роста доллара.
«Мы связываем рост котировок с возмещением НДС в связи с чем временно уменьшилась потребность экспортеров продавать валюту под текущую деятельность», - подтвердил UBR.ua заместитель начальника казначейства VTB Bank Игорь Гах.
С утра на рынке обсуждался еще один фактор - психологический: что на настроения продавцов могли повлиять взрывы боеприпасов возле с. Калиновка. Но дальше разговоров дело не пошло.
«Мы считаем, что события в Винницкой области никаким образом не отразились на торгах», - заверил Гах.
На 28 сентября финансисты дают разные прогнозы. Кто-то продолжает надеятся на продажи крупных экспортеров, и фиксацию текущего валютного коридора.
«По нашему мнению, завтра предложение валюты может несколько увеличиться, гривна нужна будет для уплаты налогов экспортерами. Это может позитивно отразиться на балансе спроса и предложения. Думаю, торги будут проходить в диапазоне 26,40-26,50 грн./$», - сказал Олег Куринной.
И прогноз Игоря Гаха оказался рядом - 26,45-26,50 грн./$.
Хотя есть и те, кто предупреждает о скатывании гривни в пропасть. Отметку 26,50 грн./$ считают отправной: после ее прохождения допускают резкий провал нацвалюты к новым психологическим уровням.
«Мы подошли к важному сопротивлению курса 26,50 грн./$. Если сломаем 26,50 грн./$, то следующая цель - диапазон 26,80-27,0 грн./$. А если нет, то опять будем стремиться к 26,0-26,20 грн./$», - заверил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Вслед за межбанком 27 сентября взлетел вверх и наличный рынок. Здесь доллар прибавил 8-10 копеек, и его минимальная цена продажи людям остановилась на уровне 26,47 грн./$ - ее ставили небанковские финучреждения.
У банков расценки начинались с 26,48 грн./$. И большинство курсов продажи находилось в рамках 26,50-26,60 грн./$: Укргазбанк, Альфа-Банк, Universal Bank, ПУМБ, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Правэкс-банк, Укрэксимбанк, Приватбанк.
Максимальные курсы продажи находились в рамках 26,75-26,80 грн./$, и их предлагало два банка: ВТБ Банк и Кредит Оптима Банк.
Выкупали валюту у людей в рамках 26,06-26,46 грн./$.
На черном рынке валюта была дешевле. Хотя утром менялы и выставили свои цены на уровне 26,28-26,52 грн./$, но к обеду они опустили их к 26,39-26,48 грн./$, а к вечеру и вовсе к 26,33-26,47 грн./$.
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