Overstock запускает платформу для регулируемой торговли криптовалютными токенами

tØ, ориентированное на рынки капитала подразделение онлайн-ритейлера Overstock, объявило о запуске первой альтернативной торговой системы для криптографических токенов, которые Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) относит к категории ценных бумаг. Об этом пишет CoinDesk.

Новая система создана на базе уже существующей платформы tØ (tZero) в партнерстве с финтех-компанией RenGen и ориентированным на ICO инвестиционным банком Argon Group и будет работать согласно правилам SEC и Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA).

«Думаю, это исторический момент. Мы открываем новый вид рынков капитала», - сказал CEO Overstock Патрик Берн.

До настоящего момента подобных платформ не существовало, и ее создание можно рассматривать как крупный шаг на пути развития всей криптоиндустрии.

По мнению Эммы Чаннинг, которая временно исполняет обязанности CEO Argon Group, торговые объемы на новой системе в течение ближайшего года могут составить $2 млрд.

В связи с июльским докладом SEC организаторы ICO в настоящий момент стоят перед дилеммой: либо они должны попытаться создать токен, который не попадает под определение ценных бумаг, либо же отказаться от ликвидности, которую дает возможность публичных краудсейлов без каких-либо ограничений.

«Мне кажется, это именно то, о чем просила SEC в своем докладе», - сказала Эмма Чаннинг.

Патрик Берн также отметил, что, помимо создания ликвидности для нового типа активов, tØ дает такие преимущества, как существенное снижение транзакционных расходов (до 80 - 90% в сравнении с традиционными биржами) и практически моментальный клиринг.

Напомним, что платформа tØ была основана с целью создания системы для выпуска, покупки, продажи и займа ценных бумаг и бондов через блокчейн. Первые сделки на tØ состоялись еще в 2015 году, и до последнего время платформой пользовался целый ряд профессиональных трейдеров и инвестиционных фондов.

В августе компания Overstock объявила о партнерстве с платформой моментального обмена ShapeShift, что позволило ей принимать к оплате более 60 различных цифровых валют.