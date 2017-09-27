Наталья Микольская: Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с ЕС

Украинская внешняя торговля за последние несколько лет сильно пострадала из-за торговой агрессии России и низких мировых цен на сырьевую продукцию. В условиях потери традиционных рынков стран СНГ, бизнес проходит сложный этап переориентации на европейский рынок. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, призванное обеспечить свободную торговлю, окончательно вступило в силу 1 сентября. Европейские чиновники не уставали сообщать, что Соглашение с Украиной является одним из наиболее глубоких и преференциальных. Но не успели чернила высохнуть на ратифицированных документах, как в Кабмине заявили о необходимости пересмотра условий свободной торговли.

О причинах необходимости пересмотра, а также об основных тенденциях внешней торговли в интервью УНИАН рассказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Наталья Ярославовна, первый вопрос по поводу роста украинского экспорта. Позитивная динамика, есть чему радоваться. Каковы причины роста? Такой ситуации в большей степени способствуют относительно высокие мировые цены на сырьевые товары, или мы говорим об увеличении физических объемов поставок?

Украинский экспорт за полгода увеличился на 4,3 миллиардов долларов, то есть рост составил 22,1 процент. Больше всего вырос экспорт черных металлов, зерновых культур, руды, шлаков и золы. Порадовал и рост экспорта продукции машиностроения (почти на 240 миллиона долларов). Суммарно эти пять товарных групп обеспечили более 65 процентов общего прироста экспорта. Если посмотреть с точки зрения прироста физических объемов, то наибольший прирост был по зерну, соли, сере и штукатурным материалам, жирам и маслам, отходам пищевой промышленности, кондитерским изделиям и сахару, а также семечкам плодов и масличных растений.

Мы считаем, что на наш экспорт влияла как хорошая мировая ценовая конъюнктура, так и не очень хорошая. Если мы посмотрим на черные металлы, то у нас выросла цена, но упали физические объемы. По рудам у нас выросли стоимостные показатели, но упали физические объемы. При этом, например, экспорт бумаги и картона по стоимости сократился, а в физических объемах вырос. Экспорт продуктов переработки овощей у нас уменьшился на 4,3 миллиона долларов, но поставки выросли на тысячу тонн.

Объективно на рост экспорта довольно сильно повлияло увеличение цен на мировых рынках на металлургию и руды, но если мы говорим о росте экспорта продукции машиностроения, то речь идет об увеличении поставок дорогой продукции, цены на которую меньше подвержены колебаниям.

Нашим основным торговым партнером является Европейский Союз. В Минэкономразвития отмечали, что экспорт в ЕС постепенно меняет структуру - Украина начинает поставлять товары с более высокой добавленной стоимостью. Каковы основные тенденции торговли с ЕС в текущем году?

Если начать с цифр, то экспорт товаров в страны ЕС за 7 месяцев текущего года составил 9,5 миллиарда долларов и увеличился на 2 миллиарда, а если в процентном отношении - практически на 26 процентов. Существует тенденция увеличения объемов поставок наших товаров на рынок Европейского Союза. Доля ЕС среди торговых партнеров Украины составляет 40 процентов. Украинские компании становятся в цепочки добавленной стоимости, поставляя на территорию Европейского Союза запчасти либо другие составляющие, которые в ЕС используются для производства готовой продукции. Одним из наиболее ярких показателей является автомобильный кластер, некоторые виды первичной переработки овощей и зерновых.

Экспорт готовой продукции из Украины в страны ЕС увеличился на 18,4 процентов. Некогда единичные случаи поставок готовой продукции и выхода на европейские рынки новых товаров стали тенденцией. Рост поставок происходит по многим группам товаров, включая котлы, машины, аппараты, механические устройства, мебель, одежду, изделия из черных металлов, продукцию первичной переработки пищевой промышленности. В целом, за 7 месяцев увеличение экспорта по 44 не сырьевым товарным группам принесло почти 500 миллиона долларов. Если посмотреть, где мы больше всего выросли по не сырьевым товарам - это электрические машины и оборудование, мебель, пищевая промышленность, изделия из черных металлов, плавучие морские и речные средства.

Мы считаем, что статистические показатели роста нужно сопоставлять и с показателями роста количества компаний, которые поставляют на рынок ЕС. Нами, совместно с Государственной фискальной службой, было проведено исследование, и мы выявили, что в 2012 году из Украины в ЕС поставляли свою продукцию около 10 тысяч компаний. Если мы посмотрим на 2016 год, то этих компаний было уже 13,4 тысяч. Если мы посмотрим на первый квартал 2017 года, то таких компаний уже было 7,8 тысяч. Мы видим, что постоянно происходит рост количества украинских бизнесов, которые поставляют свою продукцию на территорию ЕС.

Скептики начнут говорить, что это все структурирование, компании делятся, множатся, открываются дочерние предприятия. Такая тенденция действительно есть, но она не может составлять более 3-5 процентов от общего увеличения количества предприятий, экспортирующих в ЕС. У нас уже 63 украинских предприятия, которые получили разрешения на экспорт продуктов питания. При этом 29 предприятий получили право экспорта уже после начала частичного действия соглашения о свободной торговле с ЕС.

У нас уже 140 предприятий получили в ЕС статус уполномоченного экспортера. Это те предприятия, которые экспортируют больше 1 года, имеют историю отношений с европейскими партнерами.

Все эти цифры свидетельствуют о том, что рынок ЕС - не какая-то евроинтеграционная цель государства, а рынок в фокусе для украинского бизнеса. Все больше и больше украинских предприятий уже не с теоретической заинтересованностью смотрят на соглашение о свободной торговле с ЕС. Бизнес начинает открывать для себя новые возможности.

В контексте стратегических вопросов торговли с ЕС, Минэкономразвития анонсировало желание пересмотреть положения зоны свободной торговли для углубления двухсторонних экономических отношений. Озвучивался как вариант создания таможенного союза, так и возможность расширения доступа на рынки различных товарных групп. Какие варианты углубления свободной торговли являются приоритетными, учитывая неоднозначный опыт Турции, уже имеющей таможенный союз с ЕС?

Прецедент с Турцией - единственный, на который все смотрят, но в ближайшее время могут появиться и более свежие прецеденты - в процессе Brexit (выхода Британии из ЕС).

Переговорный процесс по соглашению о свободной торговле с ЕС был завершен в 2012 году. Фактически с момента завершения переговоров прошел довольно долгий период времени. Структура экономики Украины и ЕС изменилась с того времени, поэтому необходимо провести совместную оценку Соглашения и посмотреть на приоритетные сферы.

Наша цель - пересмотр условий свободной торговли с Европейским Союзом. Тут я хотела бы отметить, что речь не идет о пересмотре условий и положений Соглашения об ассоциации в целом. Речь идет о пересмотре положений Соглашения в части, которая касается свободной торговли товарами с ЕС. Почему мы считаем, что пересмотр является необходимым? Кроме того, что структура экономик поменялась, мы видим, что все больше предприятий становятся частью цепей добавленной стоимости в ЕС, и все больше европейских компаний размещают на территории Украины производства товаров для их поставки на рынок ЕС.

Наша задача - договориться с ЕС о проведении совместной оценки состояния Соглашения. Договоримся мы или нет, но мы со своей стороны предусматриваем проведение форсайта (анализа) путем, например, прогнозирования на 10 лет по разным моделям торгово-экономических отношений Украина-ЕС для того, чтобы понять, в какой период наших отношений будет экономически необходимо говорить о таможенном союзе, и в каком формате об этом говорить.

Очень-очень важно для нас иметь план действий, подкрепленный разными моделями оценки рисков и преимуществ. Все это позволит нам вести более аргументированный разговор как на уровне европейских институтов, так и на уровне стран-членов.

Важно подчеркнуть: когда мы говорим об изменении формата нашей торговли с Европейским Союзом, мы не отказываемся от выполнения положений Соглашения об ассоциации, особенно что касается реформ. Наша позиция состоит в том, что имплементация Соглашения нужна, в первую очередь, Украине и украинскому бизнесу. Второй момент - имплементация положений Соглашения в торговой части даст нам возможность более настойчиво говорить с ЕС об изменении формата нашей торговли. И, конечно, третий момент - выполнение торговой части Соглашения об ассоциации приносит инвестиции в экономику Украины. Чтобы инвестиции пришли, нужно имплементировать положения Соглашения.

В контексте Brexit, ведет ли Украина переговоры с Британией о формате торговых отношений после ее выхода из ЕС? Создаст ли переговорный процесс Британии о выходе из ЕС и формате дальнейший торговых отношений прецедент для углубления зоны свободной торговли между Украиной и ЕС?

При любом развитии событий есть два варианта: первый - это сидеть и ждать, говоря «в Европейском Союзе большой кризис, что нам делать?», второй - смотреть на любой кризис как на дополнительную возможность для Украины. Наша позиция состоит в том, что на ситуацию с Brexit нужно смотреть как на дополнительную возможность, конечно, не нарушая международного права. Экспортная стратегия определяет Британию как одну из стран, с которой Украина больше всего «недоторговывает». В связи с этим, у нас есть прямая заинтересованность в том, чтобы не только сохранить наши отношения с Британией на уровне, который есть сейчас, но и углубить их.

Мы видим, что после выхода Великобритании из ЕС сможем получить зону свободной торговли другого формата, которая для нынешней структуры украинской экономики может иметь большое значение. В связи с этим, мы считаем, что нужно уже сейчас начать консультации с Великобританией о том, в каких секторах у нас наибольшие зоны роста. Консультации могут стать основой для проведения переговоров о том или ином соглашении, в том числе, о зоне свободной торговли, которое может быть заключено после завершения всех переговоров.

Что касается ЕС - когда будет очевиден формат завершения переговоров о Brexit, Украина должна для себя понять, несет ли она какие-то потери, есть ли какое-то влияние на действующий режим торговли с ЕС, и решать, каким образом двигаться дальше. Этот вопрос будет одной из частей форсайта для того, чтобы после окончательного определения формата Brexit Украина могла быть готовой к консультациям как с Британией, так и с ЕС.

Вы упомянули о росте экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли. Возможно, в Минэкономразвития проводили анализ, связан ли рост экспорта с мораторием на поставку за рубеж леса-кругляка?

В контексте увеличении поставок, например, мебели в ЕС, мы считаем, что основная причина - Соглашение об ассоциации, его торговая часть действует. Украинские компании смогли найти свой путь на рынок ЕС и могут поставлять туда свою продукцию. Важно упомянуть, что за время действия моратория в Украине (мораторий действует 2 года) создать и начать полноценное производство мебели - уже непросто, не говоря о том, чтобы начать поставлять продукцию в ЕС. Поэтому мы считаем, что основная причина роста - возрастающее количество украинских предприятий, которые, в том числе, ориентировались на рынок стран СНГ, а сейчас начинают смотреть в сторону ЕС.

Правительство на недавнем заседании одобрило законопроект о присоединении Украины к конвенции о преференционных правилах происхождения товаров ПанЕвроМед. Какие возможности открываются перед экспортерами в разрезе присоединения страны к этой конвенции?

Конвенция ПанЕвроМед - это дополнительная возможность для украинских компаний экспортировать как на рынок ЕС, так и на рынки третьих стран. Речь идет об экономической национальности товара. Что дает конвенция? Мы все живем в глобализированном мире и понимаем, что, чтобы пошить, например, платье, нужна ткань, фурнитура, пуговицы, замок, другие аксессуары. И, как правило, все эти вещи не поставляются из одного государства. Компании их закупают из разных стран. Если в легкой промышленности ткань закупалась в ЕС, в Украине шилась продукция, которая поставлялась на рынок Норвегии, то этот товар не соответствовал критерию происхождения из Украины, хотя он был пошит в Украине. Так как ткань происходила из ЕС, товар поставлялся на территорию Норвегии в таможенном режиме.

Конвенция говорит о простом принципе: все мое - твое, и наоборот. Если украинская компания будет покупать ткани в ЕС, шить в Украине (не по давальческой схеме) под своим или другим брендом и поставлять продукцию на рынок Евросоюза, рынок стран ЕАСТ, других стран, которые входят в это соглашение, то товар будет считаться полностью произведенным в Украине и будет иметь ставку ввозной пошлины ноль. Это так же работает для производителей запчастей, полупереработанных товаров. То есть украинская металлургическая продукция при ее использовании в процессе производства автомобилей, машинного оборудования в ЕС для целей поставки этой продукции на рынки стран, о которых я уже говорила, будет считаться европейской.

Очень важно завершить процесс присоединения к этой конвенции для того, чтобы с теми странами, с которыми у нас функционируют зоны свободной торговли, заключать протоколы о применении этой конвенции, и в новых соглашениях сразу же предусматривать ее правила. К секторам, на которые повлияет присоединение к конвенции, конечно, относятся производство автомобильных комплектующих, машиностроение, деревообработка, производство готовой мебели, легкая промышленность, обувь, пищевая промышленность. Призываю бизнес ознакомится с презентационными материалами на сайте Министерства экономического развития и торговли. Есть возможность обратиться на горячую линию. Уже сейчас украинские компании могут закладывать в свои долгосрочные бизнес-планы позиции о том, откуда они будут закупать товары. Конвенция даст им доступ к более дешевым ресурсам и более специфическим ресурсам.

Для нас первоочередная цель - завершение внутригосударственных процедур этой осенью, чтобы конвенция вступила в силу с 1 января. В любом случае, мы понимаем, что многие страны готовы будут взяться за заключение протоколов о применении конвенции с Украиной только после ее присоединения к ПанЕвроМед.

Как продвигаются переговоры о зоне свободной торговле с Израилем и Турцией?

По Израилю - у нас произойдет раунд переговоров в конце сентября. Мы довольно активно поработали между раундами переговоров в режиме видеоконференций и готовы к тому, чтобы сосредоточить все свое внимание на чувствительных тарифных вопросах, которые у нас остались. Поэтому с полной готовностью направляемся в Израиль с нашей переговорной группой и надеемся, что у нас будут хорошие результаты.

По Турции - у нас проходят консультации между раундами переговоров с точки зрения возможных чувствительных блоков. Надеемся, что сможем в ближайшее время войти в режим переговоров, потому что Турция, в соответствии с Экспортной стратегией, является рынком в фокусе. Мы достаточно сильно заинтересованы в том, чтобы иметь режим свободной торговли на взаимовыгодных условиях.

Максим Шевченко