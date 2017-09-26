Экспортеры 26 сентября стали активнее продавать доллар на межбанке

Безналичный курс доллара продолжает взбираться вверх. 26 сентября он прибавил еще 5 копеек, и закрепился в рамках 26,37-26,39 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

В течении дня котировки подпрыгивали и выше, и только после обеда откатились к финишному уровню.

«Рынок открылся на уровне 26,31-26,34 грн./$. После чего вслед за увеличением валютного спроса котировки поднялись до 26,35-26,39 грн./$, а к 11 часам вообще до 26,38-26,42 грн./$. И проходили в этом диапазоне до обеда», - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Цену доллара на межбанке раскачали покупатели: как только они стали скупать валюту, экспортеры тут же подняли расценки.

«В начале торговой сессии активно вырос спрос на валюту, отложенный за выходные, что сразу же спровоцировало рост курса доллара. Вопреки нашим ожиданиям, Нацбанк в открытые торги сегодня не вышел», - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

После роста курса экспортеры уже не сильно придерживали продажу валютной выручки. Ценник в 26,42 грн./$ посчитали рыночным. Но после обеда продавцы сами наступили «себе на хвост»: чем активнее они выбрасывали на рынок американскую валюту, тем быстрее происходил курсовой откат, рынок двигался к 26,39 грн./$.

«Экспортеры сегодня начали проявлять активность и выходить с продажей доллара на рынок - это видно по выросшему объему сделок на межбанке. Потребность компаний в гривне, в силу календарных факторов и рост курса доллара в последние дни, способствовали этому», - отметил Куринной.

По итогам дня объем долларовых торгов вырос почти вдвое: со вчерашних $215,96 млн. до $404,36 млн.

Что дальше

Похоже, Нацбанк сейчас рассчитывает именно на активность экспортеров. Видит у них солидные валютные запасы на счетах, и надеется на их продажу в конце месяца. Это единственное объяснение пассивности регулятора, который обещал сглаживать курсовые колебания.

Конечно, можно было бы вспомнить и о втором факторе - экономии чиновниками золотовалютных резервов, о которой они никогда не забывают. Однако в условиях серьезной девальвации гривни она должна была отойти на второй план. Ведь при условии обвала межбанка до 30,1 грн./$, который Минфин закладывал в госбюджет-2018, сильно вырастут инфляционные риски. А именно их минимизация - сейчас главная задача НБУ. И если из-за роста курса снова начнется тотальное подорожание всего, как это уже было пару лет назад, то он точно провалит ее достижение.

Потому казначеи рассчитывают, что сейчас образовался временный валютный дефицит перед крупными распродажами СКВ, которые поджидает Нацбанк. И уповают на то, чтобы их хватило на растущие нужды импортеров.

Ну а в дефицитный период прогнозируют подорожание доллара.

«На сегодняшний день, рост предложения с большим трудом удовлетворяет более активно растущий спрос, что в общем говорит о высокой вероятности роста котировок и завтра. Также, в случае роста курса, завтра с продажей доллара может выйти Нацбанк, что послужит сдерживающим фактором для роста курса валюты», - заключил Олег Куринной.

На завтра он спрогнозировал торговлю межбанка в рамках 26,30-26,40 грн./$.