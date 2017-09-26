Финансовые новости
- |
- 26.09.17
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд, на счета Госказначейства поступили $1,3 млрд
17:44 26.09.2017 |
Украина завершила размещение еврооблигаций на 3 млрд долларов, на счета Госказначейства поступили 1,3 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
Во вторник на счета Госказначейства зачислены средства в объеме 1,32 млрд долларов.
В то же время была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 млрд долларов.
Минфин отмечает, что данная транзакция была проведена с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах.
Денежные средства от нового выпуска, поступившие на счета Госказначейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.
Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.
Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.
Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.
В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.
В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.
Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.
Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры 26 сентября стали активнее продавать доллар на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «перехват»: чем завершится борьба за «Укртрансгаз»
|Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд, на счета Госказначейства поступили $1,3 млрд
|Чунга-Чанга Кремля. Как пранкеры обломали зубы о Курта Волкера
|Никому не нужная держава. Кто первым объявит войну независимому Курдистану
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкам запретили насчитывать свою процентную ставку по кредитным долгам
|Зачем боевики "заливают бетоном" село Долгое под Луганском
|Глава НБУ будет оставаться в неоплачиваемом отпуске до утверждения ее отставки - пресс-служба центробанка
|Политический лизинг: Почему Саакашвили стал паразитом
|Война и мир. Почему Сыроїд мерещится разоружение украинской армии
|Эндшпиль для Путина. Почему Москва проиграла выборы в Германии
Это интересно
|Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
|Amazon может заявить о начале приема биткоинов к оплате
|Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США подверглась хакерской атаке
|CFTC обвинила нью-йоркскую компанию в создании пирамиды, основанной на биткойнах
|Лондонский супермаркет тестирует технологию оплаты товаров посредством венозного сканера