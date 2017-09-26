Украина завершила размещение еврооблигаций на $3 млрд, на счета Госказначейства поступили $1,3 млрд

Украина завершила размещение еврооблигаций на 3 млрд долларов, на счета Госказначейства поступили 1,3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.

Во вторник на счета Госказначейства зачислены средства в объеме 1,32 млрд долларов.

В то же время была завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 млрд долларов.

Минфин отмечает, что данная транзакция была проведена с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах.

Денежные средства от нового выпуска, поступившие на счета Госказначейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, 18 сентября Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.

Данная сделка является первым рыночным размещением для Украины с 2013 года.

Тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под госгарантии США по низким ставкам.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года.

Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов.