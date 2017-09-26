Банкам запретили насчитывать свою процентную ставку по кредитным долгам

Елена Лысенко / UBR.ua

Украинские банки не имеют право насчитывать людям указанные в договоре с банком проценты после истечения срока действия кредитного соглашения. В этом случае применяется учетная ставка Нацбанка: на текущий момент это 12,5% годовых. Соответствующий вывод содержится в правовой позиции Верховного суда по делу №6-2322цс16 в споре заемщика с Приватбанком.

Речь идет о случаях с задолженностями, которые чаще всего возникают у людей с карточными кредитами, и реже - по автокредитам и ипотеке.

«В таких историях обычно совпадает два фактора. Человек не заканчивает гасить весь кредит и у него образуется долг, а банк не сразу подает на этот счет исковое заявление, а с опозданием - после завершения срока действия договора. И продолжает, конечно же, насчитывать свой кредитный процент на сумму долга даже после этого. Насчитывает по ставке, которая указана в договоре. Хотя далеко не всегда имеет права: применять ставку договора можно только, если этот нюанс четко выписан в соглашении - о начислении именно банковского процента. В противном случае, банк имеет право насчитать только одну учетную ставку Нацбанка, и не более. ВСУ напомнил это банкам. Ведь они достаточно часто превышают свои полномочия по этой части, выставляя людям просто колоссальные счета», - объяснил UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Случаи бывают разные. В одних банках банковский процент начисляется по ошибке: расчет производится автоматически программой, и юридическая служба без проверки просто подшивает его в судебный иск. В этом случае, заемщики могут указать банкирам на ошибку и решить спор в досудебном порядке. Все закончится правильным пересчетом задолженности: на время действия договора применят ставку банка, а после его истечения - учетную НБУ. И заключением мирового соглашения с погашением задолженности.

Однако нередко банковские юристы упрямятся, чтобы их структура побольше заработала.

«Препирательства с финучреждениями не всегда дают результаты. Ведь многие умышленно подают иски через 2-2,5 года, чтобы подольше насчитывать свой процент, пускай и незаконно (срок исковой давности - 3 года). И заработать на должнике. В этом случае банкиры судятся в расчете на судебную ошибку», - заверил Кравец.

Часто финансистам удается заработать на человеческой оплошности.

«Если сумма долга не очень большая, люди редко берутся пересчитывать насчитанную банком сумму долга. И автоматически платят больше, даже не осознавая этого», - признал в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Нередко нажиться на людях удается в случаях с небольшими суммами долгов и высокими судебными сборами.

«Чтобы доказать в суде, что банк неправильно насчитал проценты - применил свою, а не нацбанковскую ставку, заемщик должен заказать судебную бухгалтерскую экспертизу. Когда-то она стоила 10 тыс. грн., затем - 15 тысяч, а совсем недавно наш клиент выложил за нее 23 тыс. грн. Разумеется, платить столько есть смысл, если сумма задолженности значительно больше», - объяснил Можаев.