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Последняя неделя сентября началась на межбанке с роста курса доллара
21:25 25.09.2017 |
Закрепился тренд прошлой недели, на которой валюта подорожала совокупно на 7 копеек. На курс доллара продолжает влиять спрос, который не стараются покрывать экспортеры.
«Открывался рынок традиционно котировками закрытия предыдущих торгов - 26,27-26,2950 грн./$. С выходом большего количества банков котировки пошли расти и уже к 11 часам достигли 26,32-26,35 грн./$. Но там не закрепились. И уже ближе к обеду последовать откат к 26,31-26,33 грн./$. В целом спрос и предложение были сбалансированы», - прокомментировал UBR.ua движение курса директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Подорожание доллара не впечатлило чиновников.
«Нацбанк в открытый аукцион сегодня не выходил, несмотря на превышение очередного психологического барьера - отметки в 26,30 грн./$, вероятно, посчитав такие колебания не существенными», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Похоже, в НБУ видели крупные остатки на валютных счетах экспортеров, и рассчитывали на их хотя бы частичную распродажу по мере роста курса. Однако компании выбросили на рынок лишь обязательные 50%, а остальное придержали до лучших времен. В расчете на дальнейшую девальвацию гривни, которая подталкивается не только внутренними факторами, но и внешними.
25 сентября доллар дорожал и на мировых рынках до $1,1870/евро, и пока держится на противоречивых высказываниях топ-менеджеров американского ФРС.
«Долларовый индекс (DXY) сегодня торгуется в зеленой территории. На данный момент курс DXY составляет 93,23 (+0,37%). В пятницу, 22 сентября, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что, скорее всего, Федрезерв поднимет ставку на 25 б.п. в декабре. Но эксперт считает нормальным уровнем для процентной ставки в США ее значение около 2,5%. Таким образом, можно предположить, что Джон Уильямс, у которого будет право голоса в Комитете по открытому рынку ФРС США, имеет более «голубиный» взгляд на денежно-кредитную политику, чем остальные представители ФРС», - сказал аналитик Альпари Веселин Петков.
На вялых продажах экспортеров объем долларовых торгов в Украине сократился с $273,72 млн. до $215,96 млн.
Продавать не хотят
На завтра финансисты прогнозируют закрепление курса доллара на межбанке на текущих значениях. По прогнозу Олега Куринного, межбанковская торговля пройдет в рамках 26,30-26,34 грн./$.
«Думаю, во вторник основными факторами, которые будут влиять на межбанк, станут календарный фактор и реакция наличного рынка на рост курса доллара с прошлой недели. Также, стоит отметить сдерживающий предложение фактор, связанный с решением ФРС США о сокращении баланса с октября этого года: учитывая, что это может спровоцировать рост курса американской валюты, экспортеры все еще не торопятся с продажей долларов, оставшихся после обязательных продаж экспортной выручки», - подчеркнул Куринной.
Кроме того, на межбанковский курс продолжит влиять ситуация на наличном рынке.
Что с наличкой
Пока на наличном рынке революций не происходит. Минимальная цена продажи доллара на легальном рынке приподнялась лишь на 2 копейки, и находится заметно ниже межбанка - в рамках 26,27-26,28 грн./$. Правда, в этом коридоре работают лишь небанковские финучреждения и лишь один банк (Глобус).
Большинство его коллег выставляют свои ценники в рамках 26,30-26,40 грн./$: Forward Bank, Проминвестбанк, Universal Bank, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Кредобанк, УкрСиббанк.
Ценников в рамках 26,45-26,50 грн./$ было немного: Приватбанк, Ощадбанк, ВТБ Банк.
Выкупали валюту у людей в рамках 25,99-26,20 грн./$.
Валютные менялы с самого утра пытались раскачать черный валютный рынок. С самого утра котировки на нем задрали к 26,21-26,32 грн./$, но долго они там не продержались. Курс очень быстро просел до 26,22-26,27 грн./$. После этого поднялся к 26,21-26,28 грн./$, и закрепился к вечеру на данной позиции.
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