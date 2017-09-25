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Партия Меркель победила на выборах в бундестаг
07:20 25.09.2017 |
Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), одержал победу на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней. Данные обнародованы в ночь на понедельник, 25 сентября.
Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.
Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.
На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в бундестаг. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия - c 9,2 процента и "Союз-90"/"зеленые" - c 8,9 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.
Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.
В Германии ожидается новая коалиция
После слов Мартина Шульца об уходе СДПГ в оппозицию единственным математически и политически возможным вариантом новой правящей коалиции оказывается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых". Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ.
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