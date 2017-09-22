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Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
12:05 22.09.2017 |
Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом Министров проект государственного бюджета на 2018 год к рассмотрению.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий после завершения представления Кабмином законопроекта о госбюджете-2018, передают Українські Новини.
"Государственный бюджет переходит на площадку комитета. Я надеюсь, что мы сможем пройти все необходимые процедуры по бюджету, как и в прошлом году, в предусмотренные законом сроки, и желаю плодотворной работы над государственным бюджетом Украины на 2018 год", - сказал Парубий.
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики на следующий год.
Если Рада после представления Кабмином проекта госбюджета на следующий год не отклоняет его, он считается принятым Радой к рассмотрению.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин 15 сентября внес в Раду проект госбюджета-2018 с доходами 877,043 млрд гривен и расходами 948,129 млрд гривен.
Дефицит госбюджета составит 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).
Проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.
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Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
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