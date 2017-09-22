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Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
21:45 21.09.2017 |
21 сентября курс доллара прибавил еще 8 копеек, и зафиксировался в рамках 26,22-26,25 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Подорожание могло быть и еще более существенным, если бы Нацбанк не подбросил на межбанк доллара. А так валютные расценки удалось немного откатить в течение дня.
«Межбанк стартовал с 26,20-26,24 грн./$, затем последовал энергичный рост курса в диапазон 26,26-26,28 грн./$. После чего появился регулятор с аукционом на продажу $100 млн. Котировки немного откатились после реализации $27,1 млн с отсечением курса на 26,215 грн./$, при заявленном интересе покупателей на $45,9 млн. Дальше рынок стабилизировался в пределах 26,22-26,25 грн./$», - уточнил ход событий Ропяк.
Острую нехватку доллара, которая стала очевидна с самого утра объяснили реакцией наших экспортеров на американские новости.
«Важным фактором, который мог спровоцировать острый дефицит предложения на рынке, было сообщение от ФРС США о начале изъятия долларовой ликвидности из финансовой системы. Это насторожило экспортеров и вынудило придержать доллар. К сожалению, на фоне растущего спроса, спровоцированного ажиотажем на наличном рынке, это весьма негативно отразилось на курсе гривни», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Снижение валютного предложения совпало с повышенным спросом на доллар на фоне выплат Госказначейством по НДС: у импортеров появилось предостаточно гривни, и они активизировали скупку валюты с поставкой на счета сегодня и по форвардным контрактам на октябрь-декабрь.
Благодаря всему этому заметно выросли объемы долларовой торговли: со вчерашних $358,62 млн. до $406,52 млн.
Пока экспортеры не поймут, какие конкретно последствия могут иметь действия ФРС, они вряд ли ринутся продавать необязательные к продаже 50% валютной выручки. Так что дефицит доллара, скорее всего, сохранится и завтра. Тем более, что в ходе аукциона регулятор не удовлетворил заявок почти на $19 млн.
Так что НБУ придется продолжить распродажу своих золотовалютных резервов.
«Думаю, завтра тренд дефицита предложения на фоне растущего спроса, спровоцированного наличным рынком, может сохраниться. В случае активного роста курса возможен очередной выход Национального банка в открытые торги», - подтвердил Куринной.
Он спрогнозировал завтра валютную торговлю в рамках 26,24-26,27 грн./$.
Утренний скачок межбанковского курса мгновенной аукнулся в кассах. Банки сразу подняли на 5 копеек минимальный курс продажи доллара населению - до 26,25 грн./$. Ее выставило не пара-тройка банков, как обычно, а более десятка структур, в том числе и системных: Укргазбанк, Укрсоцбанк, ОТП Банк, Экспресс-Банк, Вернум банк, Альфа Банк и др.
Большинство же предложений было сосредоточено в рамках 26,30-26,40 грн./$: Universal Bank, ПУМБ, Банк Аркада, Идея Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Сбербанк, Индустриалбанк, Банк Пивденный, ТАСкомбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк.
Максимальный курс доллара на продаже достиг 26,60 грн./$, но его выставил лишь Кредит Оптима Банк.
При этом финансисты отмечали повышенный спрос на валюту со стороны населения, и не всегда могли обеспечить отделения валютной наличностью.
Выкупали валюту у населения в рамках 25,75-26,20 грн./$.
На черном рынке валютные цены росли не так резво. Утром они прибавили лишь 1 копейку - до 26,18-26,26 грн./$, а после этого еще немного откатывались к середине дня - к 26,19-26,25 грн./$. И только к вечеру немного приподнялись после того за валютой к менялам пошли представители мелкого бизнеса - до 26,20-26,27 грн./$.
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