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Уровень теневой экономики в Украине в I кв. снизился до 37% ВВП - МЭРТ
16:31 21.09.2017 |
Уровень теневой экономики Украины в первом квартале 2017 года снизился до 37% ВВП, уменьшившись на 6 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года.
Такие предварительные расчеты обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте в четверг.
"Все четыре метода, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня по сравнению с первым кварталом 2016 года", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЭРТ, детенизация экономики произошла благодаря наращиванию субъектами деловой активности в легальной экономике, улучшению инвестиционного и бизнес-климата в стране.
Однако министерство отмечает, что детенизацию сдерживают значительные вызовы финансовой системы страны, низкий уровень доверия к институтам власти, вызовы стабильности, наличие неподконтрольных власти территорий.
Согласно данным МЭРТ, расчеты по методу убыточности предприятий показали сокращение уровня теневой экономики на 6 п.п. (до 28% от объема ВВП).
По методу "расходы населения - розничный товарооборот" оценивают уменьшение уровня теневой экономики на 3 п.п., или до 55% от объема официального ВВП, отмечает МЭРТ.
Электрический и монетарный методы зафиксировали уменьшение уровня теневой экономики на 2 п.п. каждый. Согласно подсчетам по электрическому методу, этот показатель сократился до 32%, по монетарному - до 27% от ВВП, свидетельствуют данные Минэкономразвития и торговли.
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