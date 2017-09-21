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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016 – Госстат

 

Промышленное производство в Украине в августе 2017 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июле оно снизилось на 2,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2017 к августу-2016 увеличилось на 1,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное производство выросло на 3%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.

Согласно сообщению, в целом за восемь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам шести месяцев отставание составляло 0,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,9%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

По данным Госстата, в январе-августе текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,7%), Киевской (12,5%), Житомирской (11,1%), Кировоградской (10,8%), Ивано-Франковской (8,9%), Ривненской и Винницкой (8,2%), Запорожской (8,1%), Харьковской (7,8%), Черновицкой (7,2%), Волынской (7%) и Тернопольской (5,5%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-августе 2017г по сравнению с январем-августом 2016г снизилось на 26%, в Донецкой области - на 12,6%, в том числе в августе-2017 по сравнению с августом-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 13,6% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.


Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2017г.

  август 2017 к июлю 2017, % август 2017 к августу 2016, % январь-август 2017 к январю-августу 2016, % Справочно январь-август 2016 к январю-августу 2015, %
Промышленность всего 103,0 101,2 99,6 102,5
Добывающая и перерабатывающая промышленность 102,5 101,8 100,6 102,8
Добывающая промышленность и разработка карьеров 101,3 93,2 93,5 100,1
- добыча каменного и бурого угля 102,0 75,2 85,0 106,8
- добыча сырой нефти и природного газа 98,7 97,7 100,3 96,4
- добыча металлических руд 101,5 96,9 91,5 98,7
Перерабатывающая промышленность 103,0 105,6 103,8 104,1
в том числе     
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 103,3 106,0 104,8 101,2
Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 99,6 104,5 107,0 102,8
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,4 101,8 103,3 102,3
Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 96,0 86,4 82,9 114,4
Производство химических изделий и химической продукции 105,2 133,0 105,6 102,7
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 94,9 100,8 101,1 106,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 101,7 103,3 106,4 109,9
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102,5 101,0 97,8 108,9
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 100,5 110,4 108,1 100,3
производство компьютеров, электрической и оптической продукции 132,4 162,7 116,4 104,4
производство электрического оборудования 86,1 92,6 100,0 99,3
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 100,1 105,8 107,2 100,0
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 102,2 116,5 112,3 100,6
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 120,3 107,1 108,7 106,1
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106,5 97,2 94,1 100,8

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за август 2017 года

 ед измпроизведено за январь-август 2017.произведено за август 2017август 2017 к июлю 2017, %август 2017 к августу 2016, %январь-август 2017 к январю-августу 2016,%
Добывающая промышленность      
Уголь каменный млн тонн 16,4 2,0 103,1 74,8 86,1
Нефть сырая тыс тонн 1022 112 96,5 83,4 93,6
Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного тыс тонн 437 51,6 97,7 96,1 104,2
Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 13,3 1,7 99,6 103,4 101,9
Руды железные неагломерированные млн тонн 110 13,8 98,2 98,8 96,8
Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 40,3 4,9 98,1 99,9 94,7
Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 32,9 4,4 106,1 95,9 86,6
Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 4,3 0,6 98,7 93,8 82,0
Пески природные млн тонн 6,4 1,2 99,2 95,5 101,2
Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий млн тонн 32,6 4,9 101,4 101,1 113,5
Соль и хлорид натрия чистый, вода морская тыс тонн 1062 114 92,4 60,9 104,4
Перерабатывающая промышленность      
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 34,3 4,6 109,5 69,7 95,7
Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 8,9 1,3 112,5 134,2 125,1
Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 163 21,5 106,7 87,1 95,8
Свинина мороженная тыс тонн 9,8 1,2 101,8 151,6 121,0
Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные тыс тонн 549 58,3 99,1 101,5 116,6
Мясо домашней птицы, мороженные тыс тонн 128 15,0 96,3 82,9 78,4
Колбасные изделия тыс тонн 160 23,6 108,3 111,0 105,7
Соки фруктовые и овощные тыс тонн 140 22,8 122,6 101,8 102,4
Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 126 12,7 92,1 78,2 92,9
Овощи консервированные натуральные тыс тонн 71,6 46,1 529,0 129,7 117,3
Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 3337 153 49,0 216,1 138,3
Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 139 13,9 88,5 120,5 127,8
Молоко обработанное жидкое тыс тонн 630 81,7 97,9 97,2 99,5
Масло сливочное тыс тонн 74,4 10,2 87,8 105,5 105,0
Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 44,5 5,4 106,5 99,7 95,8
Сыры плавленые тыс тонн 80,4 10,3 98,0 111,2 105,6
Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 276 35,8 101,5 97,9 94,8
Мука тыс тонн 1238 172 114,2 95,1 99,4
Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 697 89,7 99,9 92,6 92,8
Печенье и вафли тыс тонн 167 21,7 106,1 98,9 107,1
Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг тыс тонн 98,6 14,3 121,9 94,5 102,1
Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао тыс тонн 116 15,8 101,7 90,9 95,6
Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 92,7 12,0 112,6 102,3 99,1
Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 15,0 2,0 116,2 100,9 77,3
Продукты молокосодержащие тыс тонн 90,2 12,0 102,5 94,9 98,0
Коньяки, бренды тыс дал 1227 175 121,8 91,7 82,0
Водка с содержанием спирта менее 45,4% тыс дал 8433 1099 122,6 89,4 82,1
Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 4009 535 91,2 139,9 114,1
Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% млн дал 129 20,8 104,8 108,6 98,0
Воды натуральные минеральные      
негазированные млн дал 31,7 4,5 86,2 94,6 106,3
газированные млн дал 53,3 9,1 117,7 109,6 100,5
Напитки безалкогольные млн дал 102 15,9 96,5 124,0 118,5
Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака млрд шт 58,1 8,2 102,7 103,5 91,6
Пряжа хлопчатобумажная тонн 1220 151 107,1 70,9 70,8
Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 63528 8430 107,7 122,7 114,4
Одеяла и пледы дорожные тыс шт 1580 242 137,1 145,8 105,8
Белье постельное тыс шт 6670 759 104,2 100,4 114,3
Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды Тонн 12977 1884 104,9 96,0 106,6
Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские тыс шт 1789 208 94,8 89,1 90,6
Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые тыс шт 226 35,9 105,0 78,6 106,0
Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 226 21,2 80,9 110,4 102,8
Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 478 33,8 51,0 67,7 95,0
Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 531 131 118,4 109,4 94,7
Трикотаж бельевой тыс шт 8888 995 95,8 101,7 108,8
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 34260 3642 96,1 84,2 103,0
Обувь тыс пар 16130 1971 106,6 122,7 104,1
Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм тыс куб м 1152 151 102,6 99,8 102,5
Фанера клееная, панели фанерованные тыс куб м 124 15,6 94,0 98,7 105,7
Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 882 119 102,6 105,6 104,6
Паркет деревянный щитовой тыс кв м 295 35,6 97,5 75,6 90,4
Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные тыс кв м 666 132 107,8 145,0 122,0
Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны тыс тонн 91,6 11,4 99,6 102,6 103,0
Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.) тыс тонн 308 41,6 104,4 106,8 112,8
Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах тыс тонн 100 12,9 93,4 107,4 107,0
Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 279 36,9 99,3 106,7 107,9
Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 53,4 7,6 106,7 114,0 112,1
Бумага туалетная тыс.тонн 68,5 8,4 96,7 97,9 102,3
Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 30,0 5,2 109,4 96,9 99,2
Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 6,8 0,9 99,9 83,4 78,7
Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 47,2 5,4 88,5 91,5 100,0
Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые тыс тонн 49,0 7,4 102,8 160,9 128,3
Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 210 22,1 90,6 88,0 101,3
Красители синтетические органические тонн 6104 782 94,9 108,5 118,8
Металлоиды (неметаллы) тыс тонн 62,3 8,9 107,1 104,5 109,5
Серная кислота тыс тонн 333 53,9 156,9 116,1 90,6
Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 5,4 0,7 139,0 137,8 93,5
Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров тыс тонн 53,9 8,2 104,6 104,5 104,4
Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы тыс тонн 51,0 6,8 90,7 108,0 101,2
Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические тыс тонн 7,4 0,8 69,8 106,4 104,9
Средства моющие и чистящие средства тыс тонн 114 17,4 117,0 97,4 98,2
Препараты лекарственные:      
содержащие пенициллин и др. антибиотики тонн 760 81,3 75,4 90,8 86,5
гормональные не содержащие антибиотики тонн 88,8 10,0 110,3 86,0 109,2
алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики тыс тонн 30,8 4,0 99,7 103,3 101,0
Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 114 16,6 108,0 107,2 103,2
Плиты и плитки керамические млн кв м 35,0 4,5 97,2 96,9 123,5
Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 1277 216 101,9 107,3 101,2
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 6336 1007 95,9 99,4 102,5
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая тыс тонн 1331 190 117,0 105,3 87,3
Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 2235 278 91,3 81,5 98,7
Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня тыс тонн 2875 376 102,9 88,9 92,8
Растворы бетонные, готовые к использованию млн тонн 10,5 1,5 97,2 104,1 116,7
Смеси строительные сухие тыс тонн 1002 172 106,6 100,3 100,7
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 25,3 4,8 99,1 93,2 132,8
Чугун тыс тонн 12729 1782 115,0 91,0 79,7
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем тыс тонн 7113 939 96,3 100,5 93,6
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем тыс тонн 6732 860 114,7 87,0 76,0
Полуфабрикаты катанные и кованные тыс тонн 3817 521 97,7 91,8 88,9
Прокат готовых черных металлов тыс тонн 7907 969 98,3 83,5 89,7
из него      
прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм тыс тонн 2971 365 91,7 95,4 99,0
прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм тыс тонн 511 63,8 92,0 66,8 70,5
профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) тыс тонн 595 75,2 99,2 66,2 87,9
Трубы и трубки, профили пустотелые стальные тыс тонн 799 111 98,9 123,5 123,1
Проволока из стали тыс тонн 187 26,8 108,0 98,7 99,6
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 29,2 4,2 90,0 114,5 128,7
Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия тыс тонн 167 22,0 105,0 111,4 108,5
Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 3918 642 98,3 210,5 195,2
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов тыс шт 109 21,1 135,3 110,3 103,3
Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л тыс тонн 14,5 2,3 105,2 303,3 246,4
Приборы полупроводниковые тыс.шт. 808 55,9 16,8 22,6 47,6
Приборы для контроля других электрических величин тыс. шт. 247 31,9 162,3 110,4 97,9
Счетчики электроэнергии, включая калибровочные тыс. шт. 621 56,8 61,0 62,7 110,0
Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая тыс. шт. 4,0 0,7 38,6 244,4 83,3
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления тыс. шт. 52,6 8,8 103,0 142,6 123,4
Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока тыс. шт. 7,3 1,2 133,7 132,2 78,8
Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 42,0 3,9 65,9 89,2 109,0
Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 77,6 11,8 105,9 89,5 79,7
Трансформаторы электрические млн шт 7,1 0,9 92,8 128,4 143,4
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В тыс шт 176 29,6 113,3 180,2 135,7
Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 1152 194 129,6 118,3 133,1
Провод изолированный обмоточный тонн 3352 444 99,3 85,4 93,7
Проводники электрические напряжением до 1000 В тыс км 280 40,0 119,2 107,2 105,6
Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В км 2622 343 85,1 104,3 123,7
Стиральные машины, сушки тыс.шт 171 21,6 105,3 77,5 75,5
Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, тыс.шт 46,0 6,9 105,5 190,4 83,6
Насосы погружные, многоступенчатые тыс.шт 84,2 13,2 108,6 112,7 97,6
Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 1,4 0,2 68,1 83,9 45,7
Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов шт 3173 433 102,1 108,0 117,6
Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового тыс шт 97,9 7,5 72,1 171,6 129,4
Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости тыс шт 92,0 13,4 124,8 106,6 73,3
Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 3523 389 101,0 92,4 111,4
Плуги отвальные шт 1139 168 121,7 96,6 92,9
Рыхлители и культиваторы шт 2631 61 67,8 42,4 97,3
Бороны дисковые шт 2023 369 121,0 96,1 120,2
Сеялки шт 2996 448 155,6 126,9 104,3
Станки для обработки дерева шт 664 88 115,8 103,5 94,6
Валки для прокатных станов шт 4155 503 76,9 126,1 136,5
Машины для сортировки, смешивания, дробления шт 693 120 94,5 139,5 104,4
Бетономешалки шт 4819 786 133,9 120,6 102,6
Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 8100 121 8,4 159,2 112,3
Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей шт 543 73 121,7 165,9 245,7
Автомобили грузовые шт 676 82 75,9 195,2 287,7
Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 15,4 2,4 112,7 104,8 92,2
Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные шт 3395 540 82,9 504,7 251,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды      
Электроэнергия млрд кВт-ч 103,8 12,1 103,1 98,4 98,1
в т.ч. произведенная:      
тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями  37,5 5,2 115,9 88,3 79,4
атомными электростанциями  58,3 6,1 93,3 108,2 113,4
гидроэлектростанциями  7,0 0,6 113,1 99,3 112,0
другими электростанциями (ветровыми, солнечными)  0,9 0,1 120,8 126,0 104,5

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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