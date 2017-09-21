Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016 – Госстат

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2017 к августу-2016 увеличилось на 1,7%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное производство выросло на 3%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.
Согласно сообщению, в целом за восемь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам шести месяцев отставание составляло 0,7%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,9%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.
По данным Госстата, в январе-августе текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,7%), Киевской (12,5%), Житомирской (11,1%), Кировоградской (10,8%), Ивано-Франковской (8,9%), Ривненской и Винницкой (8,2%), Запорожской (8,1%), Харьковской (7,8%), Черновицкой (7,2%), Волынской (7%) и Тернопольской (5,5%) областях.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-августе 2017г по сравнению с январем-августом 2016г снизилось на 26%, в Донецкой области - на 12,6%, в том числе в августе-2017 по сравнению с августом-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 13,6% (без учета зоны проведения АТО).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2017г.
|август 2017 к июлю 2017, %
|август 2017 к августу 2016, %
|январь-август 2017 к январю-августу 2016, %
|Справочно январь-август 2016 к январю-августу 2015, %
|Промышленность всего
|103,0
|101,2
|99,6
|102,5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|102,5
|101,8
|100,6
|102,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|101,3
|93,2
|93,5
|100,1
|- добыча каменного и бурого угля
|102,0
|75,2
|85,0
|106,8
|- добыча сырой нефти и природного газа
|98,7
|97,7
|100,3
|96,4
|- добыча металлических руд
|101,5
|96,9
|91,5
|98,7
|Перерабатывающая промышленность
|103,0
|105,6
|103,8
|104,1
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|103,3
|106,0
|104,8
|101,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|99,6
|104,5
|107,0
|102,8
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101,4
|101,8
|103,3
|102,3
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|96,0
|86,4
|82,9
|114,4
|Производство химических изделий и химической продукции
|105,2
|133,0
|105,6
|102,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|94,9
|100,8
|101,1
|106,2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|101,7
|103,3
|106,4
|109,9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|102,5
|101,0
|97,8
|108,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|100,5
|110,4
|108,1
|100,3
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|132,4
|162,7
|116,4
|104,4
|производство электрического оборудования
|86,1
|92,6
|100,0
|99,3
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|100,1
|105,8
|107,2
|100,0
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|102,2
|116,5
|112,3
|100,6
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|120,3
|107,1
|108,7
|106,1
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|106,5
|97,2
|94,1
|100,8
Данные: Госстат
Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за август 2017 года
|ед изм
|произведено за январь-август 2017.
|произведено за август 2017
|август 2017 к июлю 2017, %
|август 2017 к августу 2016, %
|январь-август 2017 к январю-августу 2016,%
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|16,4
|2,0
|103,1
|74,8
|86,1
|Нефть сырая
|тыс тонн
|1022
|112
|96,5
|83,4
|93,6
|Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|437
|51,6
|97,7
|96,1
|104,2
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|13,3
|1,7
|99,6
|103,4
|101,9
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|110
|13,8
|98,2
|98,8
|96,8
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|40,3
|4,9
|98,1
|99,9
|94,7
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|32,9
|4,4
|106,1
|95,9
|86,6
|Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|4,3
|0,6
|98,7
|93,8
|82,0
|Пески природные
|млн тонн
|6,4
|1,2
|99,2
|95,5
|101,2
|Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий
|млн тонн
|32,6
|4,9
|101,4
|101,1
|113,5
|Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
|тыс тонн
|1062
|114
|92,4
|60,9
|104,4
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|34,3
|4,6
|109,5
|69,7
|95,7
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|8,9
|1,3
|112,5
|134,2
|125,1
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|163
|21,5
|106,7
|87,1
|95,8
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|9,8
|1,2
|101,8
|151,6
|121,0
|Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные
|тыс тонн
|549
|58,3
|99,1
|101,5
|116,6
|Мясо домашней птицы, мороженные
|тыс тонн
|128
|15,0
|96,3
|82,9
|78,4
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|160
|23,6
|108,3
|111,0
|105,7
|Соки фруктовые и овощные
|тыс тонн
|140
|22,8
|122,6
|101,8
|102,4
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|126
|12,7
|92,1
|78,2
|92,9
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|71,6
|46,1
|529,0
|129,7
|117,3
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|3337
|153
|49,0
|216,1
|138,3
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|139
|13,9
|88,5
|120,5
|127,8
|Молоко обработанное жидкое
|тыс тонн
|630
|81,7
|97,9
|97,2
|99,5
|Масло сливочное
|тыс тонн
|74,4
|10,2
|87,8
|105,5
|105,0
|Сыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|44,5
|5,4
|106,5
|99,7
|95,8
|Сыры плавленые
|тыс тонн
|80,4
|10,3
|98,0
|111,2
|105,6
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|276
|35,8
|101,5
|97,9
|94,8
|Мука
|тыс тонн
|1238
|172
|114,2
|95,1
|99,4
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|697
|89,7
|99,9
|92,6
|92,8
|Печенье и вафли
|тыс тонн
|167
|21,7
|106,1
|98,9
|107,1
|Шоколад и другие готовые продукты с содержанием какао, в упаковках менее 2 кг
|тыс тонн
|98,6
|14,3
|121,9
|94,5
|102,1
|Кондитерские изделия, из сахара, включая белый шоколад, без содержания какао
|тыс тонн
|116
|15,8
|101,7
|90,9
|95,6
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|92,7
|12,0
|112,6
|102,3
|99,1
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|15,0
|2,0
|116,2
|100,9
|77,3
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|90,2
|12,0
|102,5
|94,9
|98,0
|Коньяки, бренды
|тыс дал
|1227
|175
|121,8
|91,7
|82,0
|Водка с содержанием спирта менее 45,4%
|тыс дал
|8433
|1099
|122,6
|89,4
|82,1
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|4009
|535
|91,2
|139,9
|114,1
|Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%
|млн дал
|129
|20,8
|104,8
|108,6
|98,0
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|31,7
|4,5
|86,2
|94,6
|106,3
|газированные
|млн дал
|53,3
|9,1
|117,7
|109,6
|100,5
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|102
|15,9
|96,5
|124,0
|118,5
|Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|58,1
|8,2
|102,7
|103,5
|91,6
|Пряжа хлопчатобумажная
|тонн
|1220
|151
|107,1
|70,9
|70,8
|Ткани шерстяные, хлопчатобумажные, из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|63528
|8430
|107,7
|122,7
|114,4
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|1580
|242
|137,1
|145,8
|105,8
|Белье постельное
|тыс шт
|6670
|759
|104,2
|100,4
|114,3
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды
|Тонн
|12977
|1884
|104,9
|96,0
|106,6
|Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, юбки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты трикотажные женские
|тыс шт
|1789
|208
|94,8
|89,1
|90,6
|Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|226
|35,9
|105,0
|78,6
|106,0
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|226
|21,2
|80,9
|110,4
|102,8
|Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|478
|33,8
|51,0
|67,7
|95,0
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|531
|131
|118,4
|109,4
|94,7
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|8888
|995
|95,8
|101,7
|108,8
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|34260
|3642
|96,1
|84,2
|103,0
|Обувь
|тыс пар
|16130
|1971
|106,6
|122,7
|104,1
|Древесина, вдоль распиленная или расколотая, толщиной более 6 мм
|тыс куб м
|1152
|151
|102,6
|99,8
|102,5
|Фанера клееная, панели фанерованные
|тыс куб м
|124
|15,6
|94,0
|98,7
|105,7
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|882
|119
|102,6
|105,6
|104,6
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|295
|35,6
|97,5
|75,6
|90,4
|Окна и их рамы, двери балконные и, их рамы, двери и их коробки и пороги деревянные
|тыс кв м
|666
|132
|107,8
|145,0
|122,0
|Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозны
|тыс тонн
|91,6
|11,4
|99,6
|102,6
|103,0
|Бумага оберточная сульфитная и немелованная другая (кроме бумаги для письма, печати или др.)
|тыс тонн
|308
|41,6
|104,4
|106,8
|112,8
|Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах
|тыс тонн
|100
|12,9
|93,4
|107,4
|107,0
|Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|279
|36,9
|99,3
|106,7
|107,9
|Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|53,4
|7,6
|106,7
|114,0
|112,1
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|68,5
|8,4
|96,7
|97,9
|102,3
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|30,0
|5,2
|109,4
|96,9
|99,2
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|6,8
|0,9
|99,9
|83,4
|78,7
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|47,2
|5,4
|88,5
|91,5
|100,0
|Масла и смазки нефтяные, дистилляты нефтяные тяжелые
|тыс тонн
|49,0
|7,4
|102,8
|160,9
|128,3
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|210
|22,1
|90,6
|88,0
|101,3
|Красители синтетические органические
|тонн
|6104
|782
|94,9
|108,5
|118,8
|Металлоиды (неметаллы)
|тыс тонн
|62,3
|8,9
|107,1
|104,5
|109,5
|Серная кислота
|тыс тонн
|333
|53,9
|156,9
|116,1
|90,6
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|5,4
|0,7
|139,0
|137,8
|93,5
|Краски и лаки на основе полиакриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|53,9
|8,2
|104,6
|104,5
|104,4
|Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы
|тыс тонн
|51,0
|6,8
|90,7
|108,0
|101,2
|Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические
|тыс тонн
|7,4
|0,8
|69,8
|106,4
|104,9
|Средства моющие и чистящие средства
|тыс тонн
|114
|17,4
|117,0
|97,4
|98,2
|Препараты лекарственные:
|содержащие пенициллин и др. антибиотики
|тонн
|760
|81,3
|75,4
|90,8
|86,5
|гормональные не содержащие антибиотики
|тонн
|88,8
|10,0
|110,3
|86,0
|109,2
|алкалоидные не содержащие гормоны или антибиотики
|тыс тонн
|30,8
|4,0
|99,7
|103,3
|101,0
|Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|114
|16,6
|108,0
|107,2
|103,2
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|35,0
|4,5
|97,2
|96,9
|123,5
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|1277
|216
|101,9
|107,3
|101,2
|Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|6336
|1007
|95,9
|99,4
|102,5
|Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|1331
|190
|117,0
|105,3
|87,3
|Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|2235
|278
|91,3
|81,5
|98,7
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|2875
|376
|102,9
|88,9
|92,8
|Растворы бетонные, готовые к использованию
|млн тонн
|10,5
|1,5
|97,2
|104,1
|116,7
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|1002
|172
|106,6
|100,3
|100,7
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|25,3
|4,8
|99,1
|93,2
|132,8
|Чугун
|тыс тонн
|12729
|1782
|115,0
|91,0
|79,7
|Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем
|тыс тонн
|7113
|939
|96,3
|100,5
|93,6
|Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем
|тыс тонн
|6732
|860
|114,7
|87,0
|76,0
|Полуфабрикаты катанные и кованные
|тыс тонн
|3817
|521
|97,7
|91,8
|88,9
|Прокат готовых черных металлов
|тыс тонн
|7907
|969
|98,3
|83,5
|89,7
|из него
|прокат плоский горячекатаный из стали нелегированной шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|2971
|365
|91,7
|95,4
|99,0
|прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600мм
|тыс тонн
|511
|63,8
|92,0
|66,8
|70,5
|профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные)
|тыс тонн
|595
|75,2
|99,2
|66,2
|87,9
|Трубы и трубки, профили пустотелые стальные
|тыс тонн
|799
|111
|98,9
|123,5
|123,1
|Проволока из стали
|тыс тонн
|187
|26,8
|108,0
|98,7
|99,6
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|29,2
|4,2
|90,0
|114,5
|128,7
|Конструкции прочие и их части, плиты, прутки, уголки, профили и изделия подобные, из металлов черных или алюминия
|тыс тонн
|167
|22,0
|105,0
|111,4
|108,5
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|3918
|642
|98,3
|210,5
|195,2
|Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, из черных металлов
|тыс шт
|109
|21,1
|135,3
|110,3
|103,3
|Резервуары, цистерны, баки и контейнеры подобные, из металлов черных или алюминия, вместимостью более 300 л
|тыс тонн
|14,5
|2,3
|105,2
|303,3
|246,4
|Приборы полупроводниковые
|тыс.шт.
|808
|55,9
|16,8
|22,6
|47,6
|Приборы для контроля других электрических величин
|тыс. шт.
|247
|31,9
|162,3
|110,4
|97,9
|Счетчики электроэнергии, включая калибровочные
|тыс. шт.
|621
|56,8
|61,0
|62,7
|110,0
|Инструменты и аппаратура для автоматического регулирования и управления, гидравлическая и пневматическая
|тыс. шт.
|4,0
|0,7
|38,6
|244,4
|83,3
|Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления
|тыс. шт.
|52,6
|8,8
|103,0
|142,6
|123,4
|Электродвигатели мощностью не более 37.5 Вт двигатели постоянного тока другие и генераторы постоянного тока
|тыс. шт.
|7,3
|1,2
|133,7
|132,2
|78,8
|Электродвигатели переменного тока однофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|42,0
|3,9
|65,9
|89,2
|109,0
|Электродвигатели переменного тока многофазные, мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|77,6
|11,8
|105,9
|89,5
|79,7
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|7,1
|0,9
|92,8
|128,4
|143,4
|Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В
|тыс шт
|176
|29,6
|113,3
|180,2
|135,7
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|1152
|194
|129,6
|118,3
|133,1
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|3352
|444
|99,3
|85,4
|93,7
|Проводники электрические напряжением до 1000 В
|тыс км
|280
|40,0
|119,2
|107,2
|105,6
|Проводники изолированные электр., напряжением свыше 1000 В
|км
|2622
|343
|85,1
|104,3
|123,7
|Стиральные машины, сушки
|тыс.шт
|171
|21,6
|105,3
|77,5
|75,5
|Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные,
|тыс.шт
|46,0
|6,9
|105,5
|190,4
|83,6
|Насосы погружные, многоступенчатые
|тыс.шт
|84,2
|13,2
|108,6
|112,7
|97,6
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|1,4
|0,2
|68,1
|83,9
|45,7
|Грузоподъемники и конвейеры, пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов
|шт
|3173
|433
|102,1
|108,0
|117,6
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|97,9
|7,5
|72,1
|171,6
|129,4
|Машины и аппараты фильтровальные или очистительные для жидкости
|тыс шт
|92,0
|13,4
|124,8
|106,6
|73,3
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|3523
|389
|101,0
|92,4
|111,4
|Плуги отвальные
|шт
|1139
|168
|121,7
|96,6
|92,9
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|2631
|61
|67,8
|42,4
|97,3
|Бороны дисковые
|шт
|2023
|369
|121,0
|96,1
|120,2
|Сеялки
|шт
|2996
|448
|155,6
|126,9
|104,3
|Станки для обработки дерева
|шт
|664
|88
|115,8
|103,5
|94,6
|Валки для прокатных станов
|шт
|4155
|503
|76,9
|126,1
|136,5
|Машины для сортировки, смешивания, дробления
|шт
|693
|120
|94,5
|139,5
|104,4
|Бетономешалки
|шт
|4819
|786
|133,9
|120,6
|102,6
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|8100
|121
|8,4
|159,2
|112,3
|Автотранспортные средства для перевозки 10 и более людей
|шт
|543
|73
|121,7
|165,9
|245,7
|Автомобили грузовые
|шт
|676
|82
|75,9
|195,2
|287,7
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|15,4
|2,4
|112,7
|104,8
|92,2
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные
|шт
|3395
|540
|82,9
|504,7
|251,3
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|103,8
|12,1
|103,1
|98,4
|98,1
|в т.ч. произведенная:
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|37,5
|5,2
|115,9
|88,3
|79,4
|атомными электростанциями
|58,3
|6,1
|93,3
|108,2
|113,4
|гидроэлектростанциями
|7,0
|0,6
|113,1
|99,3
|112,0
|другими электростанциями (ветровыми, солнечными)
|0,9
|0,1
|120,8
|126,0
|104,5
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения антитеррористической операции.