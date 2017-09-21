Промпроизводство в Украине в августе-2017 выросло на 1,2% к августу-2016 – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе 2017 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июле оно снизилось на 2,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в августе-2017 к августу-2016 увеличилось на 1,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное производство выросло на 3%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.

Согласно сообщению, в целом за восемь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам шести месяцев отставание составляло 0,7%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,9%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%.

По данным Госстата, в январе-августе текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (16,7%), Киевской (12,5%), Житомирской (11,1%), Кировоградской (10,8%), Ивано-Франковской (8,9%), Ривненской и Винницкой (8,2%), Запорожской (8,1%), Харьковской (7,8%), Черновицкой (7,2%), Волынской (7%) и Тернопольской (5,5%) областях.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-августе 2017г по сравнению с январем-августом 2016г снизилось на 26%, в Донецкой области - на 12,6%, в том числе в августе-2017 по сравнению с августом-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 13,6% (без учета зоны проведения АТО).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2017г.

август 2017 к июлю 2017, % август 2017 к августу 2016, % январь-август 2017 к январю-августу 2016, % Справочно январь-август 2016 к январю-августу 2015, % Промышленность всего 103,0 101,2 99,6 102,5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 102,5 101,8 100,6 102,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 101,3 93,2 93,5 100,1 - добыча каменного и бурого угля 102,0 75,2 85,0 106,8 - добыча сырой нефти и природного газа 98,7 97,7 100,3 96,4 - добыча металлических руд 101,5 96,9 91,5 98,7 Перерабатывающая промышленность 103,0 105,6 103,8 104,1 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 103,3 106,0 104,8 101,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 99,6 104,5 107,0 102,8 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101,4 101,8 103,3 102,3 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 96,0 86,4 82,9 114,4 Производство химических изделий и химической продукции 105,2 133,0 105,6 102,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 94,9 100,8 101,1 106,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 101,7 103,3 106,4 109,9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 102,5 101,0 97,8 108,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 100,5 110,4 108,1 100,3 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 132,4 162,7 116,4 104,4 производство электрического оборудования 86,1 92,6 100,0 99,3 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 100,1 105,8 107,2 100,0 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 102,2 116,5 112,3 100,6 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 120,3 107,1 108,7 106,1 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106,5 97,2 94,1 100,8

Данные: Госстат

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за август 2017 года