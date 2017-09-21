Рокадная дорога. Куда Россия сможет перебрасывать войска по новой ж/д ветке

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На днях с опережением графика министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что на юге страны запущена в тестовую эксплуатацию железнодорожная ветка в обход Украины.

История с постройкой участка между станциями Журавка и Миллерово началась еще в 2015 году. Дело в том, что еще в советское время прямая дорога из Москвы "на юга" была проложена по кратчайшему пути, без учета административных границ соседних советских республик - УССР и РСФСР. В итоге после 1991 г. все российские поезда кавказского направления проезжали 26 км по Луганской области, дважды пересекая государственную границу между Украиной и Россией.

Интересно, что сам железнодорожный путь находится в ведении ОАО "РЖД". А вот земля, станция, оборудование, естественно, являются собственностью Украины. Когда-то в начале "нулевых" РЖД хотела упорядочить отношения и заключить с "Укрзализницей" договор аренды. Но украинское законодательство аренды железнодорожной инфраструктуры не предусматривает, поэтому вопрос повис в воздухе.

С началом вооруженных столкновений на Донбассе вопрос железной дороги превратился в стратегически важный - ведь естественно, что украинские железнодорожники всячески стали чинить препятствия для перевозки грузов и личного состава этой веткой. Дошло до того, что несколько российских солдат были арестованы на промежуточных украинских станциях (в частности, в Меловом) - за нарушение режима пересечения границы. Естественно, что эти случаи были решены полюбовно и после оформления необходимых формальных документов их с миром отпускали. Не решили проблемы и боевые действия лета 2014 г. - пророссийские незаконные вооруженные формирования сюда просто не дошли, хотя попытки были.

Поэтому весной 2015 г. в Кремле было принято принципиальное решение - срочно строить дорогу, которая по сути должна была стать основной для снабжения группировки российской армии в Ростовской области. Новая железнодорожная ветка на тот момент казалась настолько важной, что ее строительство начали, даже не дожидаясь готового проекта. Мало того, для строительства привлекли крупные силы Минобороны РФ.

Деньги были вложены колоссальные - ведь кроме двух электрифицированных линий в Воронежской области построили станции Зайцевку и Сергеевку. В Ростовской области обустроили еще четыре станции - Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези. Был построен также мост через реку Белая Калитва, а также автомобильные и пешеходные переходы.

Планировалось сдать все объекты в 2018 г., но уже осенью 2017 г. с опережением графика железнодорожная ветка была запущена в эксплуатацию. При этом доподлинно неизвестно сколько именно денег успели освоить - по разным данным от 55 до 66 млрд руб (и это при том, что использовалась дешевая - читай, дармовая, рабочая сила в виде солдат срочной службы и техника Министерства обороны). Таким образом, этот проект стал еще одной "гирей на ногах" российского бюджета.

При этом ни о какой экономике речи нет - в обозримом будущем там просто не коммерческих грузов таких объемов, чтобы окупить затраты. Мало того, постройка такого масштабного проекта без детального плана в будущем может привести к тому, что придется вносить изменения, а это дополнительные немаленькие денежные вливания.

Вполне очевидно, что этот участок имеет только одно назначение - избавиться от контроля со стороны Украины в области военных перевозок. Кроме того, на случай крупномасштабного военного обострения это дорога будет рокадной - то есть идти параллельно возможной линии фронта и будет стратегически важной для снабжения обороняющихся или наступающих частей.

Свидетельствует ли такая поспешность с пуском дороги о скорой большой войне? Вряд ли стоит говорить об этом - так, например, сроки сдачи в эксплуатацию несколько раз переносились. В первоначальном варианте вообще планировали построить за полгода, что в советские времена было нормой, в нынешних российских реалиях - нет. И то, что она сдана именно сейчас есть большой элемент случайности, а не планирования.

Скажется ли это на снабжении боевиков на территории Луганской и Донецкой областей? Абсолютно нет - большая часть перевозок для них идет южнее. Либо автомобильным транспортом, либо железной дорогой на участке Таганрог - Успенка - Иловайск. Кстати, именно поэтому большинство частей российской армии, срочно переброшенная летом 2014 г. на Донбасс либо базировалась в Краснодарском крае, Чечне и Дагестане либо была переброшена воздухом на Таганрог.

Таким образом, можно говорить о том, что новая железнодорожная ветка значительно усилит позиции российской армии у наших границ, тем более, что уже заявлено и начато разворачивание на постоянной основе новых дивизий и полков. То есть даже после возможного окончания "горячей" фазы войны на Донбассе беспокойный сосед никуда не денется и нам еще долго придется укреплять наши восточные границы...