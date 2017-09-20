Активная валютная торговля на межбанке 20 сентября завершилась незначительным ростом курса доллара

Спозаранку экспортеры стали придерживать валютную выручку на счетах, дожидаясь роста курса. И крепко разогнали котировки, которые откатились лишь к вечеру после продаж доллара.

«Рынок открылся гэпом в диапазоне 26,15-26,20 грн./$, после этого последовал подъем курса к 26,20-26,22 грн./$. Дальше рынок торговался на уровне 26,18-26,20/26,19-26,21 грн./$. А завершились торги на отметке 26,15-26,17 грн./$», - сообщил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Компании могли себе позволить выжидать и играть в курсовые игры. Им снова подбросили гривни на счета. Банкиры рассказывали о нескольких миллиардов НДС, которые перечислило Госказначейство. И этих средств многим хватило для уплаты налогов 18-20 сентября, так что уже не нужно было конвертировать в нацвалюту необязательные к продаже 50% долларовой выручки.

«Очевидно, что сработал фактор выплат НДС и экспортеры, насыщенные гривней, не спешили выходить на рынок с продажей валюты», - подтвердил UBR.ua директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время гривневые вливания раззадорили и импортеров. Получив ресурс, они продолжили заключать с банками форвардные контракты на покупку доллара с поставкой в октябре-декабре.

Именно под этот спрос под вечер на межбанке пошли наращиваться валютные продажи, которые в итоге позволили немного откатить курс доллара. Экспортеры соблазнились ростом 26,21 грн./$, и нарастили объемы валютных сделок со вчерашних $350,34/евро до $358,62 млн.

Завтра от экспортеров ждут большей гибкости.

«По нашей оценке, фактор выплат НДС уже сработал на сегодняшний день и 21 сентября существенного влияния на рынок не окажет. Однако, следует отметить оживление на наличном рынке: после утреннего повышения курса на межбанке, наличный курс начал расти, что может стать фактором, способствующим росту курса доллара на межбанке в четверг», - считает Олег Куринной.

Он рассчитывает завтра торговлю в рамках 26,19-26,22 грн./$.

Провокация менял

Утреннее подорожание доллара на межбанке отбило у банкиров желание дешево продавать валюту. Минимальный курс продажи СКВ людям на уровне 26,20 грн./$ 21 сентября сделало лишь два небольших банка - Глобус и Укрстройинвестбанк.

Большинство финучреждений отдавали доллар в ценовом диапазоне 26,25-26,35 грн./$: Укргазбанк, Universal Bank, ОТП Банк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк.

В дорогой группе - 26,40-26,50 грн./$ - осталось совсем немного структур: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк, ВТБ Банк, Кредит Оптима Банк.

Выкупали доллар у людей сегодня в рамках 25,75-26,20 грн./$.

Сразу 17 копеек наличный курс сегодня прибавил с утра на черном рынке. Менялы ошарашили людей ценниками на уровне 26,15-26,40 грн./$. Только после того как резко остановились сделки - люди были не готовы брать доллар так дорого - они опустили свои курсы до 26,15-26,26 грн./$. Затем последовал провал до 26,08-26,24 грн./$, и лишь к вечеру произошла коррекция на уровне 26,19-26,25 грн./$.