Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает наверстать отставание в трансформации НАК "Нафтогаз Украины" и считает, что Украина не может себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ.

"Второй этап трансформации "Нафтогаза" должен был начаться уже давно. Эффективное управление позволило этой компании вернуться к прибыльности и устранить значительные возможности для коррупции. Теперь пришло время собраться и двигаться дальше по пути реформ", - говорится в сообщении банка.

ЕБРР с сожалением отмечает, что сложилась такая ситуация, в которой у независимых членов наблюдательного совета НАК, по их мнению, не осталось иного выбора, кроме как уйти в отставку.

"Мы хотим поблагодарить их за добросовестность, профессионализм и компетентность, с которыми они включились в процесс трансформации "Нафтогаза". И им удалось достичь очень значительных результатов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

М.Ричардс и П.Уорвик 19 сентября 2017 года также решил подать в отставку.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, это решение, в частности, может повлечь за собой проблемы с возможностью привлечения компанией кредитов у международных финансовых организаций (МФО).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

