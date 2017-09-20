Биткоин может вновь разделитсья в ноябре

Биткоин может разделиться еще раз. Майнеры и разработчики придерживаются разных сценариев масштабирования быстрорастущего рынка, поэтому вероятно создание третьего форка первой криптовалюты, сообщает Bloomberg.

Несколько крупных игроков отрасли, в числе которых известный криптовалютный инвестор Роджер Вер, считают, что консенсус между противоборствующими лагерями вряд ли будет достигнут. Это мнение поддержали несколько крупных майнинг-пулов и программисты из числа разработчиков Bitcoin Core - официального клиента биткоина.

За последние несколько недель произошло разделение биткоина на две версии - оригинальная и Bitcoin Cash (BCC). Роджер Вер переводит часть средств в новый форк, так как считает, что именно BCC до конца года разделится еще на 2 криптовалюты. Так как будет создано больше монет, то можно выиграть от такого разделение, считает эксперт.

Предметом спора и причиной разделения биткоина является размер "блока" - пакета, в котором транзакции биткоинов собираются, до того как они добавляются в децентрализованной электронный реестр, или блокчейн, который содержит историю платежей всех находящихся в обращении биткоинов.

Сатоши Накамото, создатель протокола криптовалюты, ограничил размер блока до одного мегабайта, а это означает, что система может обрабатывать лишь семь транзакций в секунду. Такие платежные системы, как Visa, могут за это же время обрабатывать тысячи операций. Имея устойчивый рост спроса, система, тем не менее, начала замедлять темпы: пользователям приходится предлагать майнерам плату в несколько долларов каждый раз, для того чтобы ускорить свои транзакции.

Решение этой проблемы, на первый взгляд, на поверхности: необходимо сделать блоки больше, но от этого криптомонеты станет добыть сложнее и дольше - только промышленные майнинг-фермы выгадают от этого. Сейчас одна из фракций настаивает на обновлении сети в ноябре. Если апгрейд производят не все, вместо одного глобального реестра образуется два: оригинальный (legacy) реестр и реестр, образовавшийся в результате форка.

До момента форка оба реестра идентичны. То есть, их объединяет общая история транзакций. Но после форка, по мере нахождения новых блоков, эти реестры имеют разные транзакции и, соответственно, балансы счетов.

План SegWit2x относится к компромиссному предложению, разработанному для борьбы с ростом транзакций. В августе майнеры согласились реализовать первый этап этого предложения или SegWit. Ожидается, что они увеличат размер блока до двух мегабайт в течение ноября на втором этапе. Для того, что вторая фаза была реализована, должно быть получено согласие 92% майнеров, но это сейчас маловероятно, считает совладелец крупнейшего пула F2Pool Ван Чун. Несмотря на то, что SegWit2x получил поддержку в 93% в июле, майнеры и разработчики, похоже, пошли на попятную.

Многие разработчики из Bitcoin Core согласны. Некоторые из них заявили, что предпочли бы сосредоточиться на написании кода в будущем только для цепочки SegWit: в настоящее время это самая привлекательная версия биткойна с капитализацией около $64 млрд.

«Многие разработчики, компании, пользователи, майнеры уже заявили, что не согласны с бессмысленным форком 2x, а потому, скорее всего, будет три блокчейна», - считает Самсон Моу, главный стратегический директор Blockstream, который тесно связан с Bitcoin Core. «В долгосрочной перспективе выжить сможет только основной блокчейн, имеющий поддержку пользователей и разработчиков».

У новых форков, впрочем, есть свои преимущества. Так, Bitcoin Cash позволяет увеличить размер блока, увеличить скорость и снизить стоимость транзакций. Некоторые криптобиржи и кошельки объявили, что будут поддерживать новую монету. И это учитывая, что BCC существует еще всего пару месяцев.

В общем, у каждой стороны есть свои аргументы в защиту собственной позиции, но по обеим сторонам баррикад разделяют общее волнение относительно того, что грядет очередное разделение блокчейна.