Биткоин контролируется 4% участников рынка?

В этом году курс биткоина взлетел более чем на 200%, однако этот рост породил новые опасения - опасения пузыря. На прошлой неделе власти Китая решили серьезно ограничить присутствие криптовалют в своей страны и запретили торговлю этими инструментами.

Опасения усилились, котировки биткоина серьезно просели, правда затем снова выросли. Издание HowMuch.net задается вопросом, а много ли людей на самом деле владеют биткоинами?

Оказывается, почти все эти биткоины сосредоточены в руках всего лишь 4,11% владельцев, при этом капитализация рынка биткоина составляет $60 млрд. Для сравнения, это больше, чем несколько известных компаний, таких как Fed-Ex и General Motors.

Разбивку провели по адресам, и, как видно из диаграммы, только 1% контролирует почти половину всего рынка. Впрочем, есть и некоторые ограничения. Самое главное, что каждый адрес может представлять более одного человека. Ярким примером может служить, например, биткоин-кошелек, который удерживает валюту для множества разных людей.

Другое ограничение связано с анонимностью. Если вы хотите остаться полностью анонимным, вы можете использовать что-то под названием CoinJoin - сервис, который позволяет пользователям группировать подобные транзакции вместе. Это заставляет думать, что два человека используют один и тот же адрес, когда на самом деле это не так.

С другой стороны, если представить, что биткоины действительно сконцентрированы в руках узкого круга лиц, то и манипулировать курсом этим людям было бы очень удобно. По сути, как на обычном финансовом рынке: тот, у кого больше средств, тот и определяет движение цены.