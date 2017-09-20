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"Нафтогаз" подал иск к России в Гааге на $5 млрд в связи с захватом активов в Крыму
09:46 20.09.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний подали в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым, сообщила пресс-служба НАК.
По ее данным, убытки группы "Нафтогаз" в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около $5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.
В пресс-службе напоминают, что в октябре 2016 года "Нафтогаз" и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.
Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении $60 млрд.
Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.
Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы "Нафтогаз" на территории Крыма.
Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.
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