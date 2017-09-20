Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара

С утра экспортеры не могли решить, что им делать, и не сразу вываливали на продажу свою валютную выручку. Потому покупатели немного понервничали и подергали курс доллара.

«Открылись торги на уровне 26,12-26,14 грн./$, но уже к 10:30 котировки опустились до 26,10-26,12 грн./$. После же появления большего числа банков, и покупателей в том числе, рынок ушел к 11 часам к 26,12-26,14 грн./$. Несколько выросла волатильность, и торговля шла в рамках 26,10-26,14 грн./$. А во второй половине дня - 26,12-26,14 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Распродавали валюту как металлурги, так и аграрии, и делали это достаточно активно. До конца завтрашнего дня бизнесу нужно рассчитаться с госбюджетом по налогам, потому он нуждается в гривне. Отсюда и валютные распродажи.

Во вторник объем долларовых торгов на межбанк вырос с $230,20 млн. до $350,34 млн. Валюту поглощали не только импортеры, но и банки, которым летом позволили больше приобретать СКВ на позицию.

«Чаще всего банки берут доллар на позицию либо под свои собственные операции - обычно на наличном рынке. Либо под форвардные контракты клиентов: с начала осени спрос на них значительно вырос. Бизнес активно пользуется возможностью, предоставленной Нацбанком, чтобы четко просчитать гривневые цены товаров, которые будут завозиться в этом году. Контракты с банками подписываются до декабря включительно», - заметил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Завтра - бизнес будет завершать уплату налогов, потому можно рассчитывать на обильные валютные продажи второй день подряд. Тем не менее, финансисты на всякий случай подстраховываются и дают общие прогнозы, намекая на возможное участие в торгах НБУ.

«Вполне вероятно, что завтра торги откроются на уровне закрытия рынка сегодня, а дальнейшее движение курса будет определяться балансом между спросом и предложением иностранной валюты завтра, а также действиями со стороны регулятора», - сказал Игорь Якобчук.

Конкретнее высказался директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Он рассказал о традиционным для этого времени месяца риске, - о выплатах Госказначейством по НДС.

«Думаю, 20 сентября торги будут проходить в диапазоне 26,11-26,16 грн./$. По нашему мнению, завтра тренд равновесия между сезонным повышенным спросом на валюту и предложением от экспортеров может сохраниться, что поспособствует стабилизации курса гривны. Однако, сдерживающим фактором для укрепления гривни может стать возмещение НДС, поступающее экспортерам», - подчеркнул Куринной.

Обычно, получая гривну от Госказначейства, экспортеры начинают с меньшей охотой распродавать необязательную часть валютной выручки, создавая на межбанке дефицит доллара. А импортеры стараются как можно скорее купить на полученные от властей деньги СКВ. Из-за этого возникает дисбаланс и дорожает валюта.

В тоже время финансисты говорят, что пока на счета предприятий поступают небольшие суммы.