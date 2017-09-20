Старт реформы ООН. Как Трамп предлагает принуждать Путина к адекватности

Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Приведет ли оптимизация расходов организации к краху Вестфальской системы?

В понедельник, 18 сентября, 128 стран подписали предложенную Соединенными Штатами декларацию в поддержку реформы ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли. Позже появилась информация о том, что в поддержку реформы выступили уже 142 страны. Но даже 128 - это уже практически те две трети голосов, которые нужны для внесения изменений в Устав ООН или для его общего пересмотра. И хотя о кардинальных изменениях Устава, типа условий лишения постоянных членов Совета Безопасности права вето, пока речь не идет (это решение должны поддержать и все пять претендентов на то, чтобы остаться без этого права), Россия начинает потихоньку паниковать и критиковать реформу Трампа-Гутерриша. И не только потому что ее не пригласили на заседание, посвященное реформе ООН.

Сама Декларация в поддержу реформы ООН не дает возможности в полной мере понять суть предлагаемых изменений - она составлена довольно невнятно в полном соответствии с рекомендацией, якобы данной Наполеоном составителям Гражданского кодекса: "Пишите коротко и неясно". Некоторые из десяти пунктов - выражение поддержки реформы, проводящего ее Генерального секретаря и призывы к нему проводить эффективные реформы по управлению организацией. Вероятно, они будут конкретизированы в ходе других заседаний Генассамблеи, которые продлятся до 25 сентября. Но ряд пунктов уже вызвал серьезный интерес, так как созвучны критическим замечаниям в адрес ООН Дональда Трампа, которого считают главным инициатором реформы.

Например, последний пункт, содержащий признание подписантами того, что "каждая страна несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", в котором увидели намерение инициаторов реформы ООН ограничить помощь бедным странам, если их руководство будет "гробить" свою экономику. Но наиболее раскрывающими суть будущих изменений называют девятый пункт, в котором высказывается поддержка Генерального секретаря "в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", и шестой пункт, подписанты берут обязательство "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН".

Именно они, а не довольно общие слова о привлечении "высокоэффективных сотрудников" и обеспечении "большей прозрачности и предсказуемости требуемых ресурсов", развивают критические выпады Дональда Трампа о том, что с 2000 г. бюджет ООН вырос на 140%, а штат организации разросся вдвое, не дав при этом повышения ее эффективности. Благодаря чему, она, по словам американского президента, превратилась в клуб "людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время"

Многие видят за реформаторской инициативой Трампа заигрывание с избирателями, которым должно понравиться его желание сократить американские расходы на финансирование ООН.

Ведь, как уже писала "ДС", США являются главным донором ООН, ежегодно выделяя около $3,3 млрд - т. е. 22% всего бюджета и примерно 28,5% на операции по поддержанию мира (по некоторым оценкам, финансовая поддержка ООН со стороны США может доходить до $10 млрд в год).

Но за реформаторским пылом Трампа видят также и очередную попытку "творчески переосмыслить" свои предвыборные обещания. Именно ту их часть, которая заставляла экспертов пророчествовать на тему нового изоляционизма США. И вместо самоустранения от международных дел, выстроить модель нового глобализма, описанную директором американского Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом в статье "Мировой порядок 2.0" в декабре прошлого года.

Она предполагает определенный пересмотр Вестфальской системы международных отношений, базировавшейся на принципе невмешательства во внутренние дела суверенных государств. По мнению Хаасса, в нынешнем глобализованном мире происходящее внутри одной страны может негативно влиять на другие страны (в первую очередь на соседние, но не только, как это показал миграционный кризис в Европе). Поэтому необходим "точечный" механизм влияния на политику правительств, создающих неудобства другим государствам, и ограничения их суверенитета в случае неспособности его осуществлять ответственно. Как уже писала "ДС", фактически речь идет о новом обосновании разного рода гуманитарных интервенций.

А теперь вспомним вышеупомянутый последний пункт Декларации в поддержку реформы ООН о том, что "каждая страна несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие" и соотнесем его с тем же миграционным кризисом. Выходит, что неадекватная экономическая политика правительств ряда стран, из которых бегут мигранты, приводит к серьезным проблемам других стран и их жителей. Такая ситуация, следуя логике Хаасса, должна приводить к определенному принуждению ответственными международными игроками безответственных национальных правительств к более адекватному поведению.

Наверное, именно эту угрозу видит российское руководство, десять лет назад назвавшее свою страну "суверенной демократией". И если постпред РФ при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (член делегации РФ на нынешней Генассамблее) более-менее мягко критикуют Трампа, за то, что "не посоветовался", то есть не устроил длительные раунды международных консультаций (в конце которых уже никто бы не помнил ради чего собирались), то первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвиняет Соединенные Штаты в "диктате".

Только странно звучат слова о том, что предложенная Трампом реформа приведет к "еще большим разногласиям между государствами", от человека, который активно участвовал в аннексии Крыма. Благодаря которой отношения его страны со многими другими сейчас чуть ли не наихудшие за всю историю, как это, например, подчеркивалось во время апрельских встреч Госсекретаря США с министром иностранных дел и президентом РФ.