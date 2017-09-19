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Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие для Украины
Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщили президент Украины Петр Порошенко.
"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.
Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул П.Порошенко.
В июле Палата представителей Конгресса США приняла свою версию закона. Теперь обеим палатам американского парламента необходимо найти компромисс. После этого документ уйдет на подпись к президенту Дональду Трампу, который ранее неоднократно высказывался за увеличение финансирования армии.
В законопроекте также предусмотрено финансирование программы европейской безопасности с американскими союзниками. В документе утверждается, что сдерживание «враждебной» российской деятельности и агрессии является "постоянным обязательством" американской стороны.
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