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НБУ прогнозирует рост резервов до $27,1 млрд в следующем году
15:53 18.09.2017 |
Международные резервы по итогам 2018 года должны вырасти до 27,1 млрд. Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которые сегодня утвердил Совет Национального банка Украины (НБУ).
Резервы по итогам 2017 года должны составить $20 млрд, уточняет НБУ.
В 2019 году резервы должны сократиться до $25,7 млрд, а в 2020-м - вырасти до $25,9 млрд.
Статьи по теме:
|Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 и среднесрочную перспективу
|18.09.2017
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Документом установлена траектория целевых показателей для инфляции: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 п.п.; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.
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