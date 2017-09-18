Совет НБУ утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 и среднесрочную перспективу

Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

Совет Национального банка во время своего заседания принял основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, разработанные на основе предложений правления НБУ.

Также утверждена смета административных расходов Национального банка на 2018 год.

"Считаю, что Основные принципы монетарной политики, которые сегодня мы будем обсуждать и принимать, являются совместными наработками совета Национального банка, правления Национального банка и научно-экспертной среды, - отметил в начале заседания председатель совета Богдан Данилишин.

Национальный банк планирует и в дальнейшем соблюдать режим инфляционного таргетирования.

Основной целью Национального банка является обеспечение стабильности денежной единицы Украины путем достижения и поддержания ценовой стабильности в государстве.

Сохранение покупательной способности гривны будет происходить благодаря поддержке в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких, стабильных темпов инфляции.

Документом установлена траектория целевых показателей для инфляции: декабрь 2018 - 6% с допустимым диапазоном отклонений ± 2 п.п.; декабрь 2019 - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п; декабрь 2020 и далее - 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.

В то же время впервые в новейшей экономической истории Украины совет Нацбанка установил ориентировочную поквартальную траекторию прироста инфляции.

Достижение поставленных инфляционных целей будет способствовать обеспечению ожидаемых темпов роста реального ВВП (2018 - 3%, 2019 - 4%).

Также НБУ будет придерживаться режима плавающего обменного курса, имея в виду, что денежно-кредитная политика не будет направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Согласно сообщению, Нацбанк во время проведения курсовой политики будет учитывать связи между инфляцией и колебаниями обменного курса, а также влияние изменений обменного курса на финансовую стабильность.

Также НБУ планирует снижать мобилизационную направленность своих операций по регулированию ликвидности банковской системы.

"В то же время только действий Национального банка, направленных на создание стимулов для расширения кредитования реального сектора экономики, недостаточно для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в течение длительного периода. Нужен переход к модели инновационного экономического развития и достижения на начальных этапах не так количественных целей экономического роста, как качественных сдвигов в экономике. ", - сообщает совет НБУ.

Для достижения этих целей требуется принятие скоординированных действий всеми органами власти на разных уровнях и концентрация инвестиционной активности в перспективных в долгосрочном периоде отраслях.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу.