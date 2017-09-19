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Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375%
Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,375% годовых.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.
Из вышеуказанной суммы порядка 1,6 млрд долларов предусмотрено на оплату выкупленных бондов с погашением в 2019 и 2020 годах.
В результате чистый прирост госдолга от данной операции составит порядка 1,4 млрд долларов.
Данные средства поступят на счет Министерства финансов 25 сентября текущего года.
Новые бумаги будут иметь срок обращения до 25 сентября 2032 года.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan.
Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.
По результатам тендерного предложения Минфин получил предложение досрочного выкупа еврооблигаций-2019 на сумму 1,16 млрд долларов, еврооблигаций-2020 - на 415,152 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в начале сентября Министерство финансов объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.
В рамках оферты Минфин сообщил, что готов выкупить все еврооблигации с погашением в 2019 году.
Максимальный объем выкупа евробондов со сроком обращения до 2020 года ограничен суммой в 1,5 млрд долларов.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала.
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