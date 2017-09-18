Китай пнул bitcoin. Но криптовалюта быстро восстанавливается

Марк Хохштайн, управляющий редактор CoinDesk и бывший главный редактор журнала "Американский банкир".

При всей панике, возникшей после возобновления репрессий китайским правительством на криптовалютных биржах, важно учитывать, что страна больше не является крупнейшим торговым центром.

Все остальное не так важно, это означает, что на рынке может потребоваться меньше времени для восстановления после последней распродажи, чем с той, которая имела место в 2013 году (когда Народный банк Китая неожиданно объявил, что биткойн не является валютой).

Просто в напоминание о том, насколько плохи последствия того, что произошло - три года потребовалось биткойну, чтобы оправиться от этого потрясения, он потерял почти половину своей стоимости, опустившись с рекордного уровня в 1150 долларов до уровня менее 500 долларов.

Но это было в то время, когда на китайском рынке биткойнов приходилось до 90% глобального объема (как показано на диаграмме ниже из отчета о состоянии квартальной записи CoinDesk во втором квартале).

Такое положение дел сохранилось до января этого года:

С тех пор, однако, доля Китая в торговле биткойнами резко сократилась.

Это, вероятно, по двум причинам: Январский запрет Китая на беспроцентную торговлю на биржах страны резко сократил объемы торгов; и рост объемов торговли в Японии и Южной Корее, как показано в таблице ниже:

«Глобальный объем торгов сейчас представляется более распространенным, чем когда-либо прежде», - говорится в нашем отчете, вышедшем в июне.

Конечно, есть много переменных, которые влияют на цену биткойна, поэтому возможно довольно быстрое восстановление.

Благодаря этому более диверсифицированному рынку и, в контексте, по-прежнему ограниченным действиям, разумно предположить, что регуляторные вмешательства одной страны (даже самой густонаселенной страны в мире) должны оказывать меньшее влияние на курс биткойнов в долгосрочной перспективе.