Минфин осуждает регистрацию 19 депутатами законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных

Соавтор законопроекта председатель Налогового комитета Рады, депутат Нина Южанина

Министерство финансов осуждает регистрацию 19 депутатами законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

Минфин отмечает, что система мониторинга рисов по возмещению НДС прошла этап внедрения и сейчас ее работа постоянно анализируется ведомством совместно с Государственной фискальной службой на предмет возможных недостатков.

"Можно утверждать, что на данном этапе система мониторинга рисков с НДС работает стабильно и эффективно. В то же время, мы наблюдаем попытки комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики существенно изменить систему именно на этапе, когда она уже полноценно работает и становится очевидным, что она действительно эффективно противодействует формированию фиктивного НДС и обеспечивает возможность регулярного возмещения НДС в автоматическом режиме", - сообщает Минфин.

По мнению ведомства, существенная модификация или отмена действующей системы станет настоящим облегчением для "схемщиков", которые сейчас ищут пути обхода и махинаций с НДС.

Сегодня на сайте Верховной Рады был опубликован разработанный комитетом законопроект, разработанный при участии комитета, которым предлагается продолжение тестового режима работы системы.

"Под этим сомнительным предлогом предлагается узаконить процедуру ручной блокировки накладных при желании руководителя региональной ГФС. Во-первых, нелогично предложение возвращение к тестовому режиму, когда система уже полноценно и эффективно работает. Во-вторых, предлагаемый проект закона не предусматривает продолжение тестового режима остановки налоговых накладных, а предлагает введение принципиально новой системы реальной остановки налоговых накладных, которая содержит большие коррупционные риски", - полагают в Минфине.

Ведомство видит такие риски от его принятия: создается параллельный механизм, который имеет большие коррупционные риски, когда региональная налоговая "по собственному желанию" может остановить налоговую накладную; возобновляется практика снятия налогового кредита по цепочке контрагентов и ответственность перекладывается на покупателя; те, кто сейчас получают возмещение НДС в автоматическом режиме, потенциально будут лишены такой возможности.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в Раде зарегистрирован законопроект о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных.