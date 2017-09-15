Финансовые новости
- |
- 15.09.17
- |
- 22:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минфин осуждает регистрацию 19 депутатами законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных
Министерство финансов осуждает регистрацию 19 депутатами законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
Минфин отмечает, что система мониторинга рисов по возмещению НДС прошла этап внедрения и сейчас ее работа постоянно анализируется ведомством совместно с Государственной фискальной службой на предмет возможных недостатков.
"Можно утверждать, что на данном этапе система мониторинга рисков с НДС работает стабильно и эффективно. В то же время, мы наблюдаем попытки комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики существенно изменить систему именно на этапе, когда она уже полноценно работает и становится очевидным, что она действительно эффективно противодействует формированию фиктивного НДС и обеспечивает возможность регулярного возмещения НДС в автоматическом режиме", - сообщает Минфин.
По мнению ведомства, существенная модификация или отмена действующей системы станет настоящим облегчением для "схемщиков", которые сейчас ищут пути обхода и махинаций с НДС.
Сегодня на сайте Верховной Рады был опубликован разработанный комитетом законопроект, разработанный при участии комитета, которым предлагается продолжение тестового режима работы системы.
"Под этим сомнительным предлогом предлагается узаконить процедуру ручной блокировки накладных при желании руководителя региональной ГФС. Во-первых, нелогично предложение возвращение к тестовому режиму, когда система уже полноценно и эффективно работает. Во-вторых, предлагаемый проект закона не предусматривает продолжение тестового режима остановки налоговых накладных, а предлагает введение принципиально новой системы реальной остановки налоговых накладных, которая содержит большие коррупционные риски", - полагают в Минфине.
Ведомство видит такие риски от его принятия: создается параллельный механизм, который имеет большие коррупционные риски, когда региональная налоговая "по собственному желанию" может остановить налоговую накладную; возобновляется практика снятия налогового кредита по цепочке контрагентов и ответственность перекладывается на покупателя; те, кто сейчас получают возмещение НДС в автоматическом режиме, потенциально будут лишены такой возможности.
Как сообщали Українські Новини, 15 сентября в Раде зарегистрирован законопроект о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Саакашвили и Тимошенко сдали своих "прорывников" границы
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин осуждает регистрацию 19 депутатами законопроекта о продлении тестового режима блокировки налоговых накладных
|Кабмин внес в Раду проект госбюджета-2018
|Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за давления России - глава "Нафтогаза"
|Проект госбюджета-2018 предусматривает рост доходов до 1,1 трлн гривен при дефиците 2,4% ВВП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал экс-министра юстиции Лавриновича
|5 главных угроз криптовалют
|Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад
|Пять фактов о строительном буме в Киеве: стоит ли ждать обвала цен на квартиры
|Порошенко надеется на создание антикоррупционной палаты в следующем месяце
|Минфину России поручили отказаться от «гуманитарной поддержки» Донбасса
Это интересно
|Во Франкфурте дебютировал электрический сити-кар Honda
|Продан самый дорогой пентхаус в Дубае
|Дополненная реальность: удастся ли Apple реализовать амбиции?
|Предвестник будущего Kia Proceed — это фастбек с парфюмерией внутри
|Новый Renault Megane RS получил полноуправляемое шасси и «робот»
|Электрокроссовер VW научили открывать двери голосовыми командами
|Apple Watch series 3 получили модуль сотовой связи